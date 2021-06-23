РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11067 посетителей онлайн
Новости
5 029 37

Telegram стал площадкой для торговли наркотиками и крадеными автомобилями, - замглавы МВД Геращенко

Telegram стал площадкой для торговли наркотиками и крадеными автомобилями, - замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что посредством мессенджера "Telegram" распространяются наркотические средства и угнанные автомобили, а руководство компании не сотрудничает с правоохранительными органами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы МВД в среду на брифинге в Киеве.

"А какую ответственность несет такой себе Дуров (автор мессенджера) и такая себе организация, как Telegram за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями", - заявил Геращенко.

Он отметил, что есть масса Telegram-каналов, занимающихся распространением наркотиков, но руководство приложения не контактирует с правоохранительными органами.

"Telegram – это единственная компания, которая не сотрудничает с органами полиции. Все сотрудничают - китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, - все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения", - подчеркнул замглавы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила администратора 12 телеграмм-каналов, которого курировали спецслужбы РФ, - Витюк

авто (4203) МВД (9318) Геращенко Антон (1438) Telegram (113)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
а кто крышует наркоту он не знает
показать весь комментарий
23.06.2021 13:28
+11
Параша, начиная гнобить Дурова, примерно то же самое говорила.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:25
+10
Telegram - конкурент МВС.)
показать весь комментарий
23.06.2021 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Параша, начиная гнобить Дурова, примерно то же самое говорила.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:25 Ответить
Дурь, проститутки и тачки то прикрытие для Геращенки. Он хочит взломать аккаун экс-судьи Чавуса
показать весь комментарий
23.06.2021 13:27 Ответить
похоже, у нас тоже "замедлять интернет" начнут. А "налог на интернет" как раз на финансирование этого авакоугодного дела.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:44 Ответить
а кто крышует наркоту он не знает
показать весь комментарий
23.06.2021 13:28 Ответить
Пора закрывать))
показать весь комментарий
23.06.2021 13:29 Ответить
герыч обсерается потому что телеграм ломануть не могут...
показать весь комментарий
23.06.2021 13:29 Ответить
Конкуренция мешает.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:30 Ответить
Telegram - конкурент МВС.)
показать весь комментарий
23.06.2021 13:31 Ответить
Эх, гандоша, может ещё заставить месенджеры следственные действия вести а мусора только лычки новые будут получать?
показать весь комментарий
23.06.2021 13:31 Ответить
Так наркотики ещё и на машинах перевозят. Предлагаю конфисковать весь личный автотранспорт.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:31 Ответить
И тут Остапа понесло...(с)
показать весь комментарий
23.06.2021 13:32 Ответить
ДОВЕДІТЬ, ПОКАРАЙТЕ І ЗАКРИЙТЕ!!! А не пишіть безглузді дописи ні про що!!!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 13:36 Ответить
Та почитайте адреси наркопродавців на кожному домі і заборі. Які ще докази потрібні?
показать весь комментарий
23.06.2021 19:41 Ответить
Я больше скажу - ВСЕ наркотики продаются в маленьких зип-пакетиках! Что сделали производители этих пакетиков, чтобы это предотвратить? Подлые мерзавцы, наживающиеся на людском горе... Передайте этому придурку, что бороться с наркотиками бесполезно, пример Рейгана это доказал, только легалайз лёгких наркотиков вытеснит с рынка тяжёлые.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:38 Ответить
а не лучше ли наркоманов вытеснить на лесоповал или каменоломни? и никакого легалайза не надо
показать весь комментарий
23.06.2021 13:42 Ответить
не будет спроса - не будет и предложения
показать весь комментарий
23.06.2021 13:42 Ответить
Рейган ими тюрьмы забил, не помогло. Люди ВСЕГДА искали утешение во всяких веществах, тот же никотин и алкоголь - наркотики куда страшнее марихуаны. Бесполезно бороться с наркотиками, азартными играми и проституцией - НИКОМУ не удалось с этим справиться, несмотря на драконовские сроки.
показать весь комментарий
24.06.2021 16:53 Ответить
он зарабатывает на торговле наркотой, он мусорской, это наезд на конкурентов,
не более
показать весь комментарий
23.06.2021 14:04 Ответить
надо идти до конца и запрещать деньги!
показать весь комментарий
23.06.2021 14:07 Ответить
видать с утра тарелок нализался, силушки багатырскай набрался

фантанирует
показать весь комментарий
23.06.2021 13:45 Ответить
Друзья, не ведитесь! Это спец коммент для того, чтобы все расслабились. Нахожусь под следствием: в обвинительном подозрении указали фото и переписку с фейсбука, вайбера и телеграмма - последняя была удивлением. С вайбера и телеграмма еще записаны разговоры. Не расслабляйтесь!
показать весь комментарий
23.06.2021 13:48 Ответить
Не расслабляйтесь, а то ещё и Ваши комменты с "Цензора" пришьют.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:50 Ответить
Друг, мне уже налепили столько, что ничего нового. И цензор тоже прилепили - шьют политику. А мне они все уже как ком в горле. Пусть сами друг друга жрут как пауки в банке. Я в нерване... С ув.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:54 Ответить
В смысле "нерваны" отморозился. Наркотики и алкоголь не принимаю.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:21 Ответить
Я тут уже себе на пожизненное понаписывал против бубочки и андрея портнова, который должен встретиться с оленем бузиной
показать весь комментарий
23.06.2021 14:04 Ответить
Во... ждите друзей в гости. Только у меня нашли причину - легальное оружие, а походу вдруг патроны и главное стартовый силуминовый пистолет который одновременно стреляет 9х19 и 9х18. Вот капец где! Тоже писал и про бубочку и про дудочку. Крепитесь друзья - 37 год вернулся.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:17 Ответить
Добавлю, Телеграмм не выдает только историю как и гугл. Гугл только частично. Поэтому все разговоры "Великих" которые всплывают, это тоже с Телеграмма.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:52 Ответить
Судячи з усього - Ви професійний фейсвайбертелеграмщик. А десь працюєте?
показать весь комментарий
23.06.2021 19:44 Ответить
Запретить Телеграмм, тем более он росийский!!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 13:53 Ответить
антоша с запоя вышел?
показать весь комментарий
23.06.2021 13:56 Ответить
Я так понимаю, он хочет, чтобы автомобили продавали со стен жилых домов. Закроют телеграм и одним конкурентом меньше, пусть и временно. Займет время пока наладят что-то новое. А пока хлопцы будут наслаждаться жизнью
показать весь комментарий
23.06.2021 14:00 Ответить
в Украине жируют мусора и судьи, лохи читают про вредный тилиграм,
верить мусорам глупо
показать весь комментарий
23.06.2021 14:06 Ответить
А національна поліція стала майданчиком для кришування всього цього. Народ України.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:27 Ответить
Виявляється вся проблема в Telegram, а не в кончених виродках з поліції...
показать весь комментарий
23.06.2021 14:54 Ответить
А шо поменялось?Шо цыганская точка,шо аккаунт.Берите на закупке и крутите.Менты знают все точки сбыта на реальной земле.Так же не составит труда,установить и аккаунты.Те же точки,только виртуальные.Учитесь работать.Диджитализируйтесь
показать весь комментарий
23.06.2021 15:48 Ответить
Так пользуйтесь этим! Или ума нехватает?
показать весь комментарий
23.06.2021 16:57 Ответить
Пусть учатся у Лукашенко - для него телеграмм не помеха
показать весь комментарий
23.06.2021 19:19 Ответить
 
 