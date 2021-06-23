Telegram стал площадкой для торговли наркотиками и крадеными автомобилями, - замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что посредством мессенджера "Telegram" распространяются наркотические средства и угнанные автомобили, а руководство компании не сотрудничает с правоохранительными органами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы МВД в среду на брифинге в Киеве.

"А какую ответственность несет такой себе Дуров (автор мессенджера) и такая себе организация, как Telegram за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями", - заявил Геращенко.

Он отметил, что есть масса Telegram-каналов, занимающихся распространением наркотиков, но руководство приложения не контактирует с правоохранительными органами.

"Telegram – это единственная компания, которая не сотрудничает с органами полиции. Все сотрудничают - китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, - все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения", - подчеркнул замглавы МВД.

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