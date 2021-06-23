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Нормандский формат нуждается в новой динамике, - глава МИД Германии Маас

Нормандский формат нуждается в новой динамике, - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Украине. Он заявил, что что нормандскому формату нужна новая динамика.

Об этом он заявил на совместном брифинге с госсекретарем США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Дипломаты обсудили урегулирование ситуации в Украине. Глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что в ходе беседы указал на необходимость новой динамики нормандского формата.

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Автор: 

Германия (6946) США (26542) нормандская четверка (1596) Маас Хайко (213) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Только вот вопрос -- Динамика будет за чей счет? Кого будут динамить?
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23.06.2021 13:24
+2
Формулу Ху..ла - Штайнмайера начинают втюхивать фигляру.
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23.06.2021 13:30
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Только вот вопрос -- Динамика будет за чей счет? Кого будут динамить?
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23.06.2021 13:24 Ответить
Украину.
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23.06.2021 13:30 Ответить
Формулу Ху..ла - Штайнмайера начинают втюхивать фигляру.
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23.06.2021 13:30 Ответить
Прежде всего, Европе надо, наконец, осознать - переговоры с пуйлом ни к чему не приводят. Только усиление санкций - другого пути нет.
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23.06.2021 13:48 Ответить
не тот нынче немец пошел,не тот..
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23.06.2021 13:50 Ответить
Нет там никакой новой или старой динамики... Главное условия нормандского формата, - это ВЫВОД ВОЙСК (вооруженных формирований/террористов) Фашисткой Федерации. Или пособник кремлевских фашистов Маас снова забыл?
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23.06.2021 14:00 Ответить
...и не надоело этим евроозабоченцам хороводы вокруг карлуши водить,или место в совете каждой бензоколонки гарантировал ?
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23.06.2021 14:10 Ответить
Ага, новые минские соглашения подписать. И чтобы в них было прописано все так, как параша хочет.
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23.06.2021 14:22 Ответить
Для начала нужно провести саммит Нормандского формата в Берлине , против чего вьіступает только одна РФ . Необходимо нагнуть Москву на проведение давно запланированньіх переговоров , и динамика сразу появится.
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23.06.2021 14:43 Ответить
Нормандский формат нуждается в новой динамике, - глава МИД Германии Маас - ну да, теперь к принуждению к русскому миру подключают Байдена. И, если ранее можно было посылать по дальше Меркель и Макрона, то вес США много тяжелее. Тем более, что в Украине 95% слепоглухих байданистов
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23.06.2021 15:59 Ответить
 
 