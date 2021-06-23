Нормандский формат нуждается в новой динамике, - глава МИД Германии Маас
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Украине. Он заявил, что что нормандскому формату нужна новая динамика.
Об этом он заявил на совместном брифинге с госсекретарем США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Дипломаты обсудили урегулирование ситуации в Украине. Глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что в ходе беседы указал на необходимость новой динамики нормандского формата.
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