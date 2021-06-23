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Украина и Грузия увеличат товарооборот между странами на 25% в текущем году, - Зеленский

Украина и Грузия увеличат товарооборот между странами на 25% в текущем году, - Зеленский

Украина и Грузия намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество и нарастить товарооборот между странами.

Об этом заявил сегодня по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Грузия для нас - важный торговый партнер. Я уверен, что вопреки пандемии коронавируса мы уже в этом году активизируем торгово-экономическое сотрудничество. Позитивной тенденцией станет увеличение товарооборота на 25%. Это будет одним из главных заданий совместной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - отметил Зеленский.

По его словам, проведение очередного заседания по вопросам торгово-экономического сотрудничества запланировано на сентябрь текущего года.

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Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20301) Зурабишвили Саломе (99) товарооборот (108)


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Топ комментарии
+7
Судячи з досвіду заяв Зе буде навпаки.
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23.06.2021 13:33
+2
А что у нас вина и чачи не хватает?
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23.06.2021 13:34
+2
Что, телеговно "Служанка урода" про Говнобородько переведут на грузинский язык и продадут в Иверию? Или "Скоты" там начнут показывать?
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23.06.2021 13:35
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Судячи з досвіду заяв Зе буде навпаки.
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23.06.2021 13:33 Ответить
А что у нас вина и чачи не хватает?
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23.06.2021 13:34 Ответить
Украина и Грузия увеличат товарооборот между странами на 25% в текущем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9580
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23.06.2021 13:36 Ответить
Чачу там гонять ледь не в кожному дворі і здають на завод, а там вже роблять з неї коньяк.
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23.06.2021 13:39 Ответить
А откуда, вы думаете, Вова задумал миллиард деревьев завезти?!
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23.06.2021 14:08 Ответить
Особисто мені червоного сухого Сапераві за 1.5л/90грн. не вистачає, одеський шмурдяк дорщий і вином його називають бо так добре для бізнесу...
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23.06.2021 16:18 Ответить
Что, телеговно "Служанка урода" про Говнобородько переведут на грузинский язык и продадут в Иверию? Или "Скоты" там начнут показывать?
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23.06.2021 13:35 Ответить


Україна і Грузія збільшать товарообіг між країнами на 25% в поточному році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 548
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23.06.2021 13:43 Ответить
Будем больше бухать!
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23.06.2021 13:36 Ответить
А чего так скромно? Почему не 250%? Что чернил жалко????
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23.06.2021 13:38 Ответить
кокс слабенький оказался с утра
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23.06.2021 14:05 Ответить
Грустно все это...Даже врать и обещать не научился в пределах разумного и реалистичного...
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23.06.2021 13:41 Ответить
шкода, що "слово і діло" таких брехливих обіцянок ЗЕ не фіксує, і в свою статистику не вносить. А стосовно Пороха - було все навпаки: придумували те, чого Порох і не думав обіцяти.
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23.06.2021 13:51 Ответить
А Украина и 95й квартал? Какой у них уже оборот? Ковидный фонд в оманский асфальт сколько оборота дал?
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23.06.2021 13:57 Ответить
для Зеленського шо 25%, шо 250%, шо 2500%, взагалі не має ніякого значення, шо брехать.
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23.06.2021 13:58 Ответить
Дети гор пришлют 25 процентов еще одного карлсона?
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23.06.2021 14:01 Ответить
это так же как с миллиардом деревьев?
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23.06.2021 14:04 Ответить
Украине нужно экспорт увеличивать и для этого нужны большие рынки сбыта. И нужно президенту и министру беспрерывно ездить по всем странам мира и заключать контракты. И легче даже создать в каждой стране мира торговое представительство, которое будет посредниками и уполномочеными заключать контракты и продвигать Украинский экспорт работая и с властью и с бизнесом.
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23.06.2021 14:10 Ответить
давайте продадим им Саакашвили а они рассчитаются вином и минералкой
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23.06.2021 15:03 Ответить
 
 