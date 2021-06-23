Украина и Грузия увеличат товарооборот между странами на 25% в текущем году, - Зеленский
Украина и Грузия намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество и нарастить товарооборот между странами.
Об этом заявил сегодня по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Грузия для нас - важный торговый партнер. Я уверен, что вопреки пандемии коронавируса мы уже в этом году активизируем торгово-экономическое сотрудничество. Позитивной тенденцией станет увеличение товарооборота на 25%. Это будет одним из главных заданий совместной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - отметил Зеленский.
По его словам, проведение очередного заседания по вопросам торгово-экономического сотрудничества запланировано на сентябрь текущего года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль