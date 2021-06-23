Часть налогов в Украине нуждается в смягчении, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность, – экономист

Украине необходимо смягчить часть налогов, чтобы привлечь инвестиции, которые будут стимулировать экономический рост.

Об этом заявил экономист, советник президента Украины Олег Устенко.

"В этом году мы ожидаем рост на уровне около 4,5%. Есть разные оценки, начиная от 3,5 до 5,5%, но базовый прогноз - 4,5%. За счет чего будет этот рост? За счет потребления домохозяйств: мы ожидаем, что оно будет увеличено. Также мы ожидаем, что активизируется инвестиционная деятельность, после провальнейшего прошлого года, когда был реально минус почти 25% по инвестициям", - рассказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, каждый дополнительный миллиард долларов инвестиций в страну дает возможность прироста 0,1-0,5 процентных пункта к так называемому естественному уровню экономического роста. "То есть, к примеру, если на следующий год прогноз стоит 3,5% по росту, а страна получила бы 10 миллиардов долларов притока прямых иностранных инвестиций - это означало бы, что мы бы могли поднять рост до уровня плюс 5 процентных пунктов, то есть, довести его до 8,5%", - объяснил Устенко. Экономист подчеркнул: снижение налогового давления на бизнес станет стимулом для роста инвестиций. "Часть налогов нуждается в немедленном смягчении, уменьшении налогового давления, для того чтобы сделать нас более конкурентными, конкурентоспособными с точки зрения того, когда мы пытаемся затянуть сюда инвестиционный ресурс", - подытожил Устенко.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить этот законопроект, поскольку его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику, а также ухудшит инвестиционный климат страны.