США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины, - Маас после переговоров с Блинкеном

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас и госсударственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили Украину. США ожидают, что Германия не позволит использовать газопровод "Северный поток-2" против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Маас заявил на совместном брифинге с госсекретарем США.

"США ожидают от Германии, что она не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины", - заявил глава МИД ФРГ.

Ранее исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и стран Восточной Европы. Позиция администрации США по газопроводу остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

Напомним, США отменили санкции против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, хотя у Госдепа и Белого дома были разногласия по этому вопросу.

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