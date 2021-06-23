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США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины, - Маас после переговоров с Блинкеном

США ожидают, что Германия не позволит использовать

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас и госсударственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили Украину. США ожидают, что Германия не позволит использовать газопровод "Северный поток-2" против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Маас заявил на совместном брифинге с госсекретарем США.

"США ожидают от Германии, что она не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины", - заявил глава МИД ФРГ.

Ранее исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и стран Восточной Европы. Позиция администрации США по газопроводу остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

Напомним, США отменили санкции против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, хотя у Госдепа и Белого дома были разногласия по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и восточного фланга НАТО, - Госдеп США

США (26542) Северный поток (1449) Маас Хайко (213) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+12
***** уже давно все решило. Он не для того с упорством осла строил этот поток в обход Украины
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23.06.2021 13:42
+11
надо подписать еще один будапештский меморандум
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23.06.2021 13:49
+8
И как? Своей озабоченностью? Когда ***** вторгнется в другие области в Украине, когда газпрому не будет угрозы для транзита газа, что сделает Германия? Поможет оружием? Гебешные *****@сы или кремлевские проститутки?
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23.06.2021 13:49
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***** уже давно все решило. Он не для того с упорством осла строил этот поток в обход Украины
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23.06.2021 13:42 Ответить
"обсудили Украину"
Кулеба, ты где?
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23.06.2021 13:44 Ответить
надо подписать еще один будапештский меморандум
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23.06.2021 13:49 Ответить
На этот раз обойдутся "ожиданиями" даже морочится с формальностями никто не станет! Своя судьба в своих руках, не стоит ждать ни милостыни, ни подачек и пора уже перестать быть ЛОХАМИ!
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23.06.2021 14:08 Ответить
И как? Своей озабоченностью? Когда ***** вторгнется в другие области в Украине, когда газпрому не будет угрозы для транзита газа, что сделает Германия? Поможет оружием? Гебешные *****@сы или кремлевские проститутки?
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23.06.2021 13:49 Ответить
Bla bla bla…… набридло
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23.06.2021 13:53 Ответить
Обіцянка-цяцянка, а дурням радість.
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23.06.2021 13:54 Ответить
"Нам потрібно стати дорослими і запропонувати якесь своє бачення того, як забезпечити те, щоб наша газотранспортна система працювала. Є цей "Північний потік-2", немає його. Це повинно перестати бути постійною загрозою. Коли українська влада говорить, що нам повинні вирішити питання, то ставить себе в позицію дітей. " Нам всі винні - це позиція дітей, - Зеркаль про "Північний потік-2" https://24tv.ua
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23.06.2021 14:17 Ответить
Но просто использовать позволит. Что это за словесные выкрутасы? Разве СП-2 не энергетическое оружие против Украины???
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23.06.2021 14:21 Ответить
И в Украине есть люди ВЕРЯЩИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАДАЛИ?!... Неужели Будапешский меморандум ЕЩЁ НЕ НАУЧИЛ украинцев, ко всем ВЫСЕРАМ европейских УБЛЮДКОВ-ЧИНУШ относиться как к ЛАЮ БРЕХЛИВЫХ СОБАК? Запомните ВСЕ - любое СЛОВО из ЕС даденное БЕЗАВТОРИТЕТНОЙ Неньке (то есть стране третьего мира) не способной ответить ДЕЙСТВЕННЫМИ МЕРАМИ В ОТВЕТ, всегда будет являться только поводом ВЫРАЗИТЬ некую ОЗАБОЧЕННОСТЬ в его естественном НЕСДЕРЖАНИИ. Европа ПРОДАЖНА и ТРУСЛИВА исконно, поэтому ВСЕ ДОГОВОРА с ней следует внедрять в жизнь только под ЭГИДОЙ СИЛЬНОГО и РЕАЛЬНОГО ДРУГА - Америки.
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23.06.2021 14:29 Ответить
да никто ничего не ждет, все все знают и поток пойдет, лоханули украину
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23.06.2021 14:39 Ответить
"Северный поток-2" возможно использовать только против Украины, - а Маас и блинкен как всегда гонят пургу для легковерных байданистов
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23.06.2021 15:56 Ответить
а причому тут Байден, СП вже був побудований на 99% коли він став президентом це поперше, а по друге СП побудований між московієй і німеччиною, подивись на карту. Всім странам через морську акваторію яких його тягли було пох...і всі давали добро, але по твоєму винувата Америка? Троль ти гебнявий....
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23.06.2021 18:43 Ответить
При том что Байден дал Дании доборо на прокладку СП2 в их водах . До этого строительство стояло в этом месте как замороженное природоохранным мотивам . Байден решил вступить в деловые отношения с Росией и Германией и против союзников Польши , Украины и Чехии .
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23.06.2021 19:00 Ответить
Троль ти гебнявий... СП вже був побудований на 90% при Трампе и он стоял пока не пришел байда - щенок пуйла
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25.06.2021 00:20 Ответить
lets talk ukrainian or english, oherwise fuck off…
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28.06.2021 06:50 Ответить
Какая-то дурацкая постановка вопроса ? Что значит "против Украины" ? Газопровод немцы будут использовать по назначению, а как это отразится на нашей экономике им фиолетово. Каждое государство в первую очередь заботится о своих интересах. Попробуйте заставить США отказаться от какого-нибудь собственного прибыльного бизнеса в угоду третьих стран.
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23.06.2021 16:02 Ответить
К сожалению, да.
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23.06.2021 16:37 Ответить
Это военный проект, перенос транзита газа развязывает руки при вторжении
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25.06.2021 00:22 Ответить
Циничные продажные шлюхи.
США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном - Цензор.НЕТ 5057
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23.06.2021 17:46 Ответить
Безусловно , они СП2 построят , а использовать не будут. Это вообще так для виду трубы уложили . Администрация Байдена абсолютно некомпетентна .

.
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23.06.2021 19:03 Ответить
 
 