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Слухи об отставке Авакова начались с дня его назначения. Мы не реагируем, - Геращенко

Слухи об отставке Авакова начались с дня его назначения. Мы не реагируем, - Геращенко

В МВД не реагирует на слухи о возможной отставке главы ведомства Арсена Авакова.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге в среду в Киеве, комментируя информацию о возможной отставке Авакова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения. Мы не реагируем на какие-либо слухи. МВД работает в рамках закона и Конституции", - сказал Геращенко 

При этом Геращенко добавил: "Министр будет работать ровно столько, сколько ему положено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

Читайте также: "Аваков - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции", - Разумков

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9318) отставка (3153) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+7
аваков главная причина провала полицейской реформы и сомвол старой корумпированной ментовской системой
антоша сосет то хорошо, но не понимает, что аваков уедет в италию, а он сам на свалку пойдет
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23.06.2021 13:50
+5
Но надо только вовремя подлизывать попец

Слухи об отставке Авакова начались с дня его назначения. Мы не реагируем. Министр проработает столько, сколько ему положено судьбой, - Геращенко - Цензор.НЕТ 466
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23.06.2021 13:55
+4
Ну зарплата в полиции маленькая - сам говорил.
Так шо скоро Арсен Борисыч сами уволятся.
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23.06.2021 13:46
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Фаталист, ****. Сказал, что так цыганка нагадала.
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23.06.2021 13:45 Ответить
Но надо только вовремя подлизывать попец

Слухи об отставке Авакова начались с дня его назначения. Мы не реагируем. Министр проработает столько, сколько ему положено судьбой, - Геращенко - Цензор.НЕТ 466
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23.06.2021 13:55 Ответить
"сколько ему положено судьбой", а не ЗАКОНОМ.
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23.06.2021 13:46 Ответить
Ну зарплата в полиции маленькая - сам говорил.
Так шо скоро Арсен Борисыч сами уволятся.
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23.06.2021 13:46 Ответить
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23.06.2021 13:47 Ответить
самоуверенность мега и недо диктаторов самозванцев потом горько для них заканчивалась Авакову и его БАНДЕ В МВД С НПУ ПОРА ПРОСМАТРВИАТЬ архив как пуля в лоб прилетела Каддафи как достали из нужника Садама и как его на рассвете повесили как в Пакистане американские спецназовцы расстреляли творца Акта террора 11 сентября в США- Усаму Бен Ладена.. как расстреляли Президента Египта прямо на военном параде...да мало ли примеров.. как повесили Муссолини.. публичной страты избежали Пиночет Франко и даже похоже Гитлер спалив вместо себя двойника..
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23.06.2021 14:38 Ответить
Я ваш вирок.(Аваков)
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23.06.2021 13:47 Ответить
аваков главная причина провала полицейской реформы и сомвол старой корумпированной ментовской системой
антоша сосет то хорошо, но не понимает, что аваков уедет в италию, а он сам на свалку пойдет
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23.06.2021 13:50 Ответить
Сколько ему положено судьбой? А потом судьба повернётся к нему задом!
А когда судьба поворачивается к армянину задом, то это именно то, чего ждал армянин.
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23.06.2021 13:50 Ответить
судьба повернулась камнєзадом?
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23.06.2021 13:56 Ответить
К Арсенчику скорее пармезанозадом. Он своих армяней во Франции хорошо за наш счёт кормит, готовя себе уютное гнёздышко среди полей и лесов Дижона или Гаскони.
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23.06.2021 14:05 Ответить
нафіг йому та сєлуха
о, Парі....
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23.06.2021 14:11 Ответить
Не скажите, ему на старости лет лучше в провинции. Естественно не в провинции Армении или Украины, а именно в провинции Франции.
Чутки про відставку Авакова почалися з дня його призначення. Ми не реагуємо, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2952 Чутки про відставку Авакова почалися з дня його призначення. Ми не реагуємо, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2774Чутки про відставку Авакова почалися з дня його призначення. Ми не реагуємо, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4759
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23.06.2021 14:17 Ответить
а до Парижу його власний гелікоптер доправить в разі потреби
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23.06.2021 14:24 Ответить
то есть работа министром зависит от судьбы? не от професионализма, не от проделаных реформ, не от качества и эфективности работы подчиненных, а от судьбы....
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23.06.2021 13:52 Ответить
Под словом "судьба" Геращенко имел в виду ЛЮБУЮ власть,которая будет нуждаться в его услугах.А услуги следующие:рэкет,фальсификация дел,устранение неугодных,рейдерство и т.д.
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23.06.2021 13:56 Ответить
ну конечно ...там где нет здравого смысла и мудрых решений , всегда можно сослаться на судьбу
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23.06.2021 13:52 Ответить
Ясно? У кожного своя судьба. Знаєте як тяжко рілом в кориті чавкати? А судьба - зла штука - заставляє.
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23.06.2021 13:53 Ответить
він тут на 16-ти аршинах сидів - і буде сидіти!
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23.06.2021 13:54 Ответить
после прихода зеленского к власти, он лично а теперь и вся его шобла, вообще не на что не реагирует. с первого дня на посту президента моня начал включать дурака и играть в молчанку. 1 богдан 2 татаров 3 вагнеровци 4 эл. энергия из рф 5 оман 6 весна с посадками и тд и тп.
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23.06.2021 13:56 Ответить
Вы не реагируете, поэтомо полиция и превратилась в мусарню.
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23.06.2021 14:03 Ответить
а геращенко журналист, прессекретарь или зам министра? почему мы дожны думать что он имел в виду? пусть делает свое дело и передает инфу профи, а они уже разъяснят нам "убогим" что кого и кто имел
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23.06.2021 14:07 Ответить
а зря. этой падали место в подземной тюрьме, чтоб оно света белого не видело.
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23.06.2021 14:22 Ответить
Жирне чмо куда убегать думаеш
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23.06.2021 14:38 Ответить
то не слухі, то підказки )))
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23.06.2021 14:38 Ответить
а чи не бажають геращенко та аваков висловитись, а краще надати правову оцінку тому антиукраїнському заходу, який влаштував ківа зі своїми "патріотамизажизнь" 22 червня?
того заходу, де вони прирівняли окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" до нацистських військ?
а хлопців, які боронять Україну сьогодні, - до нацистських військових злочинців?
того заходу, де пропагувались ідеї "гражданскойвойні" в Україні?
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23.06.2021 17:01 Ответить
рюкзаков превративший ПОЛИЦИЮ ДЕКАНОИДЗЕ в мусоров захарченко будет сидеть в тюрьме и не только за одни рюкзаки, так что пусть Малюська ищет ему тюрьму по комфортнее, деньги у этого барыги есть.
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23.06.2021 17:56 Ответить
 
 