Слухи об отставке Авакова начались с дня его назначения. Мы не реагируем, - Геращенко

В МВД не реагирует на слухи о возможной отставке главы ведомства Арсена Авакова.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге в среду в Киеве, комментируя информацию о возможной отставке Авакова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения. Мы не реагируем на какие-либо слухи. МВД работает в рамках закона и Конституции", - сказал Геращенко

При этом Геращенко добавил: "Министр будет работать ровно столько, сколько ему положено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

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