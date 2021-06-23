Слухи об отставке Авакова начались с дня его назначения. Мы не реагируем, - Геращенко
В МВД не реагирует на слухи о возможной отставке главы ведомства Арсена Авакова.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге в среду в Киеве, комментируя информацию о возможной отставке Авакова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения. Мы не реагируем на какие-либо слухи. МВД работает в рамках закона и Конституции", - сказал Геращенко
При этом Геращенко добавил: "Министр будет работать ровно столько, сколько ему положено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".
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+7 Sasha Poberailo #441732
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Так шо скоро Арсен Борисыч сами уволятся.
антоша сосет то хорошо, но не понимает, что аваков уедет в италию, а он сам на свалку пойдет
А когда судьба поворачивается к армянину задом, то это именно то, чего ждал армянин.
о, Парі....
того заходу, де вони прирівняли окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" до нацистських військ?
а хлопців, які боронять Україну сьогодні, - до нацистських військових злочинців?
того заходу, де пропагувались ідеї "гражданскойвойні" в Україні?