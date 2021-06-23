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Геращенко о жестоком убийстве в Белогородке: Подозреваемый начал сотрудничать со следствием, ему грозит пожизненное заключение

Геращенко о жестоком убийстве в Белогородке: Подозреваемый начал сотрудничать со следствием, ему грозит пожизненное заключение

Мужчина, которого правоохранители во вторник задержали по подозрению в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области, сейчас начал сотрудничество со следствием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время пресс-конференции на тему: "Правоохранительная система Украины: как изменилась общественная оценка за год пандемии и, что думают украинцы о праве государства на применение силы во время протестов".

"Относительно жестокого убийства в Белогородке, то подозреваемый задержан, он начал сотрудничество со следствием, его ожидает подозрение по части 2 статьи 115 УК - это убийство с особо отягчающими мотивами, и в дальнейшем будет уголовное дело, суд и решение суда. Если суд его признает виновным, то может быть (наказание. - Ред.) до пожизненного заключения ", - уточнил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства, подозреваемый задержан

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В полиции Киевщины сообщили, что причиной взрыва и пожара в жилом доме в Белогородке Киевской области стала попытка скрыть жестокое убийство. Подозреваемый нанес ножевые ранения мужчине, а затем вырезал сердце и легкие, после этого он облил труп легковоспламеняющимся веществом и поджог.

Правоохранители задержали подозреваемого по делу и поместили в изолятор временного содержания.

взрыв (6731) Киевская область (4122) МВД (9318) убийство (6479) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+5
Отдайте его сосесям убитого, из-за которіх они потеряли жилье. Єто будет справедливо. Или пусть его кормят за счот Геращенки и Барисыча, а не налогоплательщиков!!!
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23.06.2021 13:54
+5
а тот, который миллионы домов на Донбассе поджег, с ним все за ручку здороваются
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23.06.2021 13:54
+4
Самое страшное "преступление" это жажда справедливого наказания. А вообще народец редко на такое способен. Потому у нас и зескот правит балом.
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23.06.2021 14:06
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Отдайте его сосесям убитого, из-за которіх они потеряли жилье. Єто будет справедливо. Или пусть его кормят за счот Геращенки и Барисыча, а не налогоплательщиков!!!
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23.06.2021 13:54 Ответить
Що невже квартири не застраховані від пожеж?
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23.06.2021 13:57 Ответить
Ты это серьезно?
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23.06.2021 13:59 Ответить
Давно дома не был.
Забыл уже.
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23.06.2021 14:01 Ответить
Давно на жаль , але це ж така проста річ - застрахувати майно та хату від пожеж , ще за часи совка це було
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23.06.2021 14:15 Ответить
це ж така проста річ - застрахувати майно та хату від пожеж



ти потiм спробуй реально отримати ту страховку...
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24.06.2021 19:58 Ответить
Ну для цього маэ бути адвокатська страховка
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24.06.2021 21:22 Ответить
Я все зрозумів , соррі
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23.06.2021 14:13 Ответить
Геращенко о жестоком убийстве в Белогородке: Подозреваемый начал сотрудничать со следствием, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 4853
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23.06.2021 13:59 Ответить
Все зрозумів
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23.06.2021 14:13 Ответить
Сколько раз слышал про ПОЧТИ самосуд , но дальше трындежа не доходит. Кишка тонка.
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23.06.2021 13:58 Ответить
Если бы коллективная ответственность равнялась бы нулю, то резали бы все и подряд. А так орлы авакова всегда найдут кто первым штрыкнул ножом виноватца
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23.06.2021 14:00 Ответить
Самое страшное "преступление" это жажда справедливого наказания. А вообще народец редко на такое способен. Потому у нас и зескот правит балом.
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23.06.2021 14:06 Ответить
Страх не дает людям вершить справедливость. Страх перед системой. Система должна боятся людей, а не люди систему, по этому: Лозинский как собаку застрелил Олейника, Пашинский стрелял в ногу мужику, а не мужик в Пашинского, ну и далее по списку...
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23.06.2021 14:09 Ответить
а тот, который миллионы домов на Донбассе поджег, с ним все за ручку здороваются
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23.06.2021 13:54 Ответить
Не всі…. я не здороваюсь
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23.06.2021 13:57 Ответить
Правила етикету. Ажопадєлаєш.
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23.06.2021 13:58 Ответить
Сотрудник, ...дь!
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23.06.2021 14:00 Ответить
почему то все властьимущие щитают себя "РЕЧНИКАМИ". и никому не приходит в голову заниматься своими прямыми обязанностями. потому и бардак везде. а те "крутые" наглые морды в очках что катаються на гос транспорте ище чем то недовольны? пусть увольняються нах..... на их место придут другие. дай Бог не такие же.
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23.06.2021 14:02 Ответить
А как у него с судьбой?
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23.06.2021 14:02 Ответить
А что такое "убийство с особо отягчающими мотивами"? И этот человек замминистра МВД. Пздц.
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23.06.2021 14:55 Ответить
 
 