Геращенко о жестоком убийстве в Белогородке: Подозреваемый начал сотрудничать со следствием, ему грозит пожизненное заключение

Мужчина, которого правоохранители во вторник задержали по подозрению в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области, сейчас начал сотрудничество со следствием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время пресс-конференции на тему: "Правоохранительная система Украины: как изменилась общественная оценка за год пандемии и, что думают украинцы о праве государства на применение силы во время протестов".

"Относительно жестокого убийства в Белогородке, то подозреваемый задержан, он начал сотрудничество со следствием, его ожидает подозрение по части 2 статьи 115 УК - это убийство с особо отягчающими мотивами, и в дальнейшем будет уголовное дело, суд и решение суда. Если суд его признает виновным, то может быть (наказание. - Ред.) до пожизненного заключения ", - уточнил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства, подозреваемый задержан

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В полиции Киевщины сообщили, что причиной взрыва и пожара в жилом доме в Белогородке Киевской области стала попытка скрыть жестокое убийство. Подозреваемый нанес ножевые ранения мужчине, а затем вырезал сердце и легкие, после этого он облил труп легковоспламеняющимся веществом и поджог.

Правоохранители задержали подозреваемого по делу и поместили в изолятор временного содержания.