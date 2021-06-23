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Новости
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Ситуация с Витренко грозит большими репутационными потерями для Украины и правительства, - глава НАПК Новиков

Ситуация с Витренко грозит большими репутационными потерями для Украины и правительства, - глава НАПК Новиков

В НАПК уверены, что урегулируют ситуацию с назначением Юрия Витренко главой "Нафтогаза" за пределами решений Окружного административного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил глава НАПК Александр Новиков.

"Наблюдательный совет ("Нафтогаза". - Ред.) может прекратить полномочия председателя правления либо самостоятельно, либо НАПК может внести соответствующее предписание Наблюдательноу совету. Мы все-таки надеемся, что правительство в этой стране будет образцом выполнения закона и учтет позицию закона. Иначе это очень плохой сигнал для общества в целом, и для бизнеса, для инвесторов, для финансово-промышленных групп", - отметил Новиков.

По словам главы НАПК, определенные юристы, готовившие решение о назначении Витренко, недостаточно глубоко проанализировали соответствующий проект решения правительства.

"Кстати, обычно проекты решений правительства поступают в НАПК на антикоррупционную экспертизу. А этот проект решения почему-то не поступал к нам для проведения такой экспертизы ... Это может быть основанием для отмены решения в суде", - подчеркнул Новиков.

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"Мы считаем, что эта ситуация - ситуация больших репутационных потерь для Украины и правительства. Поэтому она будет решена законно. Я когда-то уже говорил в одном интервью. Миссия НАПК - побеждать, а не ввязываясь в бой. Надеемся, что правительство будет образцом исполнения закона. Я уверен, что мы урегулируем эту ситуацию за пределами решений Окружного административного суда. В этом заинтересовано и Национальное Агентство, и Кабинет Министров Украины", - добавил глава НАПК.

Полный текст интервью с главой НАПК Александром Новиковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте: "Провокации и попытки сместить Юрия Витренко опасны консервацией кризиса и проигрышем в борьбе против "Северного потока-2", - дипломат Чалый

Автор: 

Нафтогаз (3112) НАПК (1220) Витренко Юрий (377) Новиков Александр (74)


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Топ комментарии
+2
Почнемо з того, що Україна вже втратила будь-яку репутацію. Тобто втрачати вже нічого.
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23.06.2021 14:09
+2
А шо, есть еще чего терять?
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23.06.2021 14:19
+2
Хуже не будет, а зебилов не жалко
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23.06.2021 14:34
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Почнемо з того, що Україна вже втратила будь-яку репутацію. Тобто втрачати вже нічого.
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23.06.2021 14:09 Ответить
А шо, есть еще чего терять?
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23.06.2021 14:19 Ответить
Хуже не будет, а зебилов не жалко
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23.06.2021 14:34 Ответить
репутационными для правительства))) у дебилов еще осталось хоть 0,0001% репутации?
почему должна страдать Украина из за зеленых лохов!
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23.06.2021 14:34 Ответить
Потому, что в Украине, к огромному огорчению, 73% верят в «чудеса», а именно предвыборные обещания сказочных долбо#бов. И избиратели Зелика упорно не хотят понимать, что кривая ветка - ровной тени не отбрасывает.
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23.06.2021 15:29 Ответить
откуда взялись 73 процента.На выборы пришли 60 процентов т.е. за Зе проголосовали чуть больше 43 процентов.кроме того многие голосовали не за Зе а против реформ.А за кого будут голосовать судьи с их безразмерными зарпплатами и заоблачной безнаказанностью а какому менту понравилась реформа МВД .Врачи тоже неплохо устроились.Получая стабильную зарплату они берут взятками столько сколько захотят.,если посчитать количество противников реформ то любителей халявы или зебаранов называйте их как хотите не так уж и много.Исейчас этот миф о бооольшом числе украинцев-дураков усиленно раздувается СМИ в угоду олигархов.крайних нашли можно воровать дальше
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23.06.2021 16:12 Ответить
Репутационными потерями? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 предупреджайте, я памперсы буду одевать перед чтением ваших шюток
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23.06.2021 14:41 Ответить
репутационными потерями для Украины/ Коломойскому и Ермаку репутация Украины до известного места. Пионтковский назвал Ермака "агентом Кремля" и рассекретил псевдоним / Ермак (Козырь) архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"/ Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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23.06.2021 14:43 Ответить
Конечно грозит. Нахрен тогда вообще Наблюдательный Совет директоров, если они не могут выполнить свою основную функцию - назначать и увольнять состав правления и исполнительного директора?
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23.06.2021 14:44 Ответить
Складывается всё - таки впечатление, что с увольнением Кобелева(с провальной работой Нафтогаза при нём) и назначением Витренко кого то отодвинули от шикарной кормушки, включая кого то за рубежом. Остальное ето следствие. Портнов, Кивалов и Медведчук так написали законы, что угодного не сдвинешь, а для неугодного всегда выковыряем статью с пунктом. Пример: выселение Богатырёвой из Кончи - Заспы. Ей полагается законно компенсация порядка 11 миллионов.
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23.06.2021 15:12 Ответить
 
 