Ситуация с Витренко грозит большими репутационными потерями для Украины и правительства, - глава НАПК Новиков

В НАПК уверены, что урегулируют ситуацию с назначением Юрия Витренко главой "Нафтогаза" за пределами решений Окружного административного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил глава НАПК Александр Новиков.

"Наблюдательный совет ("Нафтогаза". - Ред.) может прекратить полномочия председателя правления либо самостоятельно, либо НАПК может внести соответствующее предписание Наблюдательноу совету. Мы все-таки надеемся, что правительство в этой стране будет образцом выполнения закона и учтет позицию закона. Иначе это очень плохой сигнал для общества в целом, и для бизнеса, для инвесторов, для финансово-промышленных групп", - отметил Новиков.

По словам главы НАПК, определенные юристы, готовившие решение о назначении Витренко, недостаточно глубоко проанализировали соответствующий проект решения правительства.

"Кстати, обычно проекты решений правительства поступают в НАПК на антикоррупционную экспертизу. А этот проект решения почему-то не поступал к нам для проведения такой экспертизы ... Это может быть основанием для отмены решения в суде", - подчеркнул Новиков.

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"Мы считаем, что эта ситуация - ситуация больших репутационных потерь для Украины и правительства. Поэтому она будет решена законно. Я когда-то уже говорил в одном интервью. Миссия НАПК - побеждать, а не ввязываясь в бой. Надеемся, что правительство будет образцом исполнения закона. Я уверен, что мы урегулируем эту ситуацию за пределами решений Окружного административного суда. В этом заинтересовано и Национальное Агентство, и Кабинет Министров Украины", - добавил глава НАПК.

Полный текст интервью с главой НАПК Александром Новиковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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