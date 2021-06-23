Выведя из тени рынок нефтепродуктов, можно получить десятки миллиардов гривен поступлений в бюджет, – эксперт

За счет детенизации рынка нефтепродуктов и акцизной реформы можно получить налоги необходимые для пополнения бюджета, которые могут быть направлены на "большую стройку".

Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в статье на Ліга.Бизнес.

Украина может получить за счет детенизации рынка нефтепродуктов и акцизной реформы под 30 млрд грн налогов. Это лучше, чем выпускать евробонды и набирать новые долги. Необходимо мобилизовать внутренние резервы, которых хватит не только на асфальт и которые будут стимулировать наполнение государственного бюджета - пишет Сергей Куюн.

"В контексте дорожного строительства кричащей является ситуация с теневым рынком нефтепродуктов. Напомню, основной источник наполнения Дорожного фонда – "топливный" акциз, около 60 млрд грн в год. Между тем в стране работает более 25-ти мини-НПЗ, которые перерабатывают нефть и газовый конденсат, но почему-то получают на выходе не подакцизные бензин и дизтопливо, а безакцизные растворители, сольвенты и прочие фракции. На самом деле, это элементарный подлог и фальсификация документов, когда меняется код товара", - отмечает Куюн.

По словам автора, также бюджет недополучает сотни миллионов гривен акциза из-за схемы по ввозу растворителей для лакокрасочной промышленности, в использовании которой были замечены эксклюзивный поставщик топлива в сеть БРСМ - компания Катма Груп и харьковское ООО "Промхим", поставляющее топливо сети Мотто.

"В январе-мае текущего года в Украину ввезено 50 000 т растворителей для лакокрасочной промышленности, что вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объясняется такой подъем лакокрасочной отрасли просто: эти растворители – смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, – МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта. Нюанс в том, что данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным", - замечает Сергей Куюн.

Куюн также пишет, что убыток госбюджета от данной схемы за пять месяцев этого года составляет 245 млн грн акциза, а если ничего не предпринять, то к концу года будет 600 млн грн.