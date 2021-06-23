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Выведя из тени рынок нефтепродуктов, можно получить десятки миллиардов гривен поступлений в бюджет, – эксперт

Выведя из тени рынок нефтепродуктов, можно получить десятки миллиардов гривен поступлений в бюджет, – эксперт

За счет детенизации рынка нефтепродуктов и акцизной реформы можно получить налоги необходимые для пополнения бюджета, которые могут быть направлены на "большую стройку".

Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в статье на Ліга.Бизнес.

Украина может получить за счет детенизации рынка нефтепродуктов и акцизной реформы под 30 млрд грн налогов. Это лучше, чем выпускать евробонды и набирать новые долги. Необходимо мобилизовать внутренние резервы, которых хватит не только на асфальт и которые будут стимулировать наполнение государственного бюджета - пишет Сергей Куюн.

"В контексте дорожного строительства кричащей является ситуация с теневым рынком нефтепродуктов. Напомню, основной источник наполнения Дорожного фонда – "топливный" акциз, около 60 млрд грн в год. Между тем в стране работает более 25-ти мини-НПЗ, которые перерабатывают нефть и газовый конденсат, но почему-то получают на выходе не подакцизные бензин и дизтопливо, а безакцизные растворители, сольвенты и прочие фракции. На самом деле, это элементарный подлог и фальсификация документов, когда меняется код товара", - отмечает Куюн.

По словам автора, также бюджет недополучает сотни миллионов гривен акциза из-за схемы по ввозу растворителей для лакокрасочной промышленности, в использовании которой были замечены эксклюзивный поставщик топлива в сеть БРСМ - компания Катма Груп и харьковское ООО "Промхим", поставляющее топливо сети Мотто.

"В январе-мае текущего года в Украину ввезено 50 000 т растворителей для лакокрасочной промышленности, что вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объясняется такой подъем лакокрасочной отрасли просто: эти растворители – смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, – МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта. Нюанс в том, что данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным", - замечает Сергей Куюн.

Куюн также пишет, что убыток госбюджета от данной схемы за пять месяцев этого года составляет 245 млн грн акциза, а если ничего не предпринять, то к концу года будет 600 млн грн.

Автор: 

бюджет (4837) нефтепродукты (148) Сергей Куюн (18)


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А кто у нас нефтепродуктами занимается? Мердведчук и бородатая бабушка Беня?
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23.06.2021 14:05 Ответить
выводить что-то из тени никому не интересно
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23.06.2021 14:07 Ответить
А шо, с таможней, с миллиардами-денёг, разобрались уже? Надо же...
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23.06.2021 14:12 Ответить
три месяца прошло. должно капнуть 90 млрд
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23.06.2021 14:50 Ответить
так это же ваши кормушки... вы же не можете себе хабари отрезать..
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23.06.2021 14:21 Ответить
ну яби той икзперд був при кормушці, то висновки були б зовсім інші, що треба знизити мито і акциз, бо фарба дорога для вликого крадівництва. а так и зменшили вартість товарів
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23.06.2021 16:17 Ответить
Беня погодиться? Краще з наріду 5% стягнуть.
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23.06.2021 14:45 Ответить
наївні люди,цю країну будували під олігархів тому бюджет обслуговує в першу чергу їх, також тіньова економіка яка дає надприбутки,ніхто нічого до бюджету заводити не буде,а ось в офшори вивести це зовсім інша справа)
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23.06.2021 15:27 Ответить
 
 