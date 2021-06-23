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Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК

Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма

Начался ремонт трассы Киев - Борисполь, далеко не самой плохой по качеству, если посмотреть на дороги по всей стране. Тендер стоимостью почти 900 млн грн фактически без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции

"Эта же фирма, как пишут "Нашi гроші" по меньшей мере с 2019 года проводила эксплуатационное содержание этой трассы. В 2019 году "Автомагістраль-Південь" получила подряд стоимостью 108,63 млн грн, который впоследствии подорожал до 123 млн грн, а в конце 2020 года выиграла еще 367,63 млн грн на содержание дороги. Интересно, что же это за содержание дорог, после которого приходится проводить ремонт за 900 млн ?? Причем в исполнении той же фирмы", - отмечают в ЦПК.

"Решили узнать сметы проведенных работ. Посмотрим, как и на что тратились сотни миллионов, после которых в том же месте решили закопать дополнительно почти миллиард наших с вами налогов", - добавили в ЦПК.

Читайте также: Ремонт дорог: с сегодняшнего дня проезд в направлении г. Борисполь будет временно закрыт

Автор: 

Борисполь (767) дороги (2512) ремонт (1180) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+9

Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9781
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23.06.2021 14:09
+8
Верещук аууууууууу? Что там вам из США за вашу коррупцию говорят?
Новиков из НАПК ауууууууу? Что ты там нам про антирорупцию весь день рассказываешь?
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23.06.2021 14:08
+8
Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3146
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23.06.2021 14:12
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А чо бигус по этому поводу думает? Или язык себе в жопу засунул?
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23.06.2021 14:07 Ответить
Он не думает. Именно по веской причине вами приведённой.
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23.06.2021 14:08 Ответить
Дуже не хочется быть закатанным в асфальт.
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23.06.2021 14:09 Ответить
Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3146
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23.06.2021 14:12 Ответить
йОго сфера ПОРОШЕНКО, а решта цього пацюка не цікавить!!!!!!!
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23.06.2021 14:39 Ответить
Верещук аууууууууу? Что там вам из США за вашу коррупцию говорят?
Новиков из НАПК ауууууууу? Что ты там нам про антирорупцию весь день рассказываешь?
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23.06.2021 14:08 Ответить
ну не понимает оно....
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23.06.2021 14:10 Ответить

Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9781
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23.06.2021 14:09 Ответить
Депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що їй не зрозумілі заяви президента США Джо Байдена про корупцію в Україні.
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23.06.2021 14:10 Ответить
не понимаю, что имели в виду американци. не понимаю.
самая, самая, Верещук.
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23.06.2021 14:10 Ответить
Патаму что кому-то очинь сильно кушать хочится да и детки подрастают, надо обеспечить. А так они все как один борцы с коррупцией и за Украину.
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23.06.2021 14:10 Ответить
Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6287
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23.06.2021 14:11 Ответить
хотілось би одного - про -державницької та про-української влади .....- і в бюджет Украни залетить отдазу понад 180 000 000 000 зЄлені , зможем і МВФ під % фінансувати ...- і сажати будем ....
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23.06.2021 14:15 Ответить
Тендер на ремонт траси Київ - Бориспіль вартістю 900 млн грн без конкуренції виграла фірма "Автомагістраль-Південь", яка раніше отримала понад 367 млн ​​на утримання цієї ділянки, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4599
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23.06.2021 14:32 Ответить
бухаешь ...
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23.06.2021 21:31 Ответить
А от Борисполя до Переяслава нет желания дорогу отремонтировать? Там не дорога а направление. Или задницу клована там всё равно возить не будут?
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23.06.2021 14:22 Ответить
епоха кінця бідності знаєте річ затратна
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23.06.2021 14:23 Ответить
Феєричний зЕздець.
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23.06.2021 14:34 Ответить
За такі гроші можно майже нову трасу побудувати!!!!!!!!
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23.06.2021 14:41 Ответить
а чего шабунин так против бубочки прет?
он што порохобот штоли?
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23.06.2021 14:44 Ответить
Ні йому Зеленський відмовився дачу побудувати,так що даремно шабунька палило!!!
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23.06.2021 15:45 Ответить
нихренасе, почти мильярд на трассу 19 км, которая практически в идеальном состоянии находится! сделайте лучше нормальную окружную Бориспольскую на 4 полосы, вместо 2х
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23.06.2021 18:23 Ответить
 
 