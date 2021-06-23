Тендер на ремонт трассы Киев - Борисполь стоимостью 900 млн грн без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь", ранее получившая свыше 367 млн на содержание данного участка, - ЦПК

Начался ремонт трассы Киев - Борисполь, далеко не самой плохой по качеству, если посмотреть на дороги по всей стране. Тендер стоимостью почти 900 млн грн фактически без конкуренции выиграла фирма "Автомагістраль-Південь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Эта же фирма, как пишут "Нашi гроші" по меньшей мере с 2019 года проводила эксплуатационное содержание этой трассы. В 2019 году "Автомагістраль-Південь" получила подряд стоимостью 108,63 млн грн, который впоследствии подорожал до 123 млн грн, а в конце 2020 года выиграла еще 367,63 млн грн на содержание дороги. Интересно, что же это за содержание дорог, после которого приходится проводить ремонт за 900 млн ?? Причем в исполнении той же фирмы", - отмечают в ЦПК.

"Решили узнать сметы проведенных работ. Посмотрим, как и на что тратились сотни миллионов, после которых в том же месте решили закопать дополнительно почти миллиард наших с вами налогов", - добавили в ЦПК.

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