Экс-замглавы "Нафтогаза" Диденко о газовых переговорах в 2014 году: Медведчук в то время занимал позицию "дурить всех и обо всем"

Участник газовых переговоров в 2014 году Игорь Диденко прокомментировал информацию о якобы участии в этих переговорах Виктора Медведчука.

Об этом он рассказал в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Бюрократически все началось с того, что Путин разослал письма руководителям стран, которые потребляют российский газ, используемый по транзитной линии через Украину. На это письмо ему ответил Баррозу (президент Еврокомиссии в то время. - Ред.). Россияне апеллировали: мол, мы обращались к отдельным странам, Евросоюз тут не при чем. Путин и Баррозу снова обменялись письмами, после чего Еврокомиссия пригласила Украину на переговоры. Эту информацию мы получили по линии Министерства иностранных дел, которое в свою очередь проинформировало украинское представительство в Брюсселе. Первая встреча состоялась в Варшаве 3 мая. В то время Яценюк был премьер-министром, Порошенко уже был избран, но еще не инаугурирован. Инаугурация состоялась седьмого июня. Это важно, потому что 14 июня - по случайному стечению обстоятельств - переговоры переместились в Киев, пусть и всего на один раз. Но у российских, скажем так, коллег/ граждан была своя идея в связи с этим визитом сюда. Россияне, рассылая свои обращения по странам, на 100% были уверены, что опять будут иметь дело в Украине с понятной для них коррумпированной - особенно в газовом направлении - средой. И большой успех всей нашей команды - и переговорщиков, и руководителей Украины того времени - что была продемонстрирована последовательная государственная позиция", - рассказал экс-замглавы "Нафтогаза" Диденко.

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"Раунд (трехсторонних переговоров в Киеве. - Ред.), прошел ровно через неделю после того, как Петр Алексеевич был инагурирован. Я никогда не забуду эту ночь, мы просидели в "Хилтоне", поговорили ни о чем, а потом перешли в Дом правительства - господин Эттингер хотел встретиться с Яценюком, русские затеяли свою традиционную игру. Тогда послом был РФ в Украине Зурабов, позиционировавший себя как личный друг Порошенко. Ну, мы сидели в Кабмине – ждали. Яценюк чётко сказал: задача – идти в режиме прямых взаимоотношений НАК-"Газпром" (россияне настаивали на подписании межправительственных соглашений. - Ред.). А Миллер и Зурабов в это время пошли к Порошенко. Итак, мы сидим в кабинете Яценюка, ждем результат их разговора. Я-то помню: по документам "РосУкрЭнерго" создавалось и планировалось как совместное предприятие НАКа и "Газпрома". А получили мы, что получили: "Газпром" с одной стороны, а вместо украинской государственной компании... Это мы оставим на совести Кучмы. ... И вот мы сидим в кабинете Яценюка, звонит прямой телефон от Президента и Порошенко говорит: "Ну, они у меня были и, да, намеки на "РосУкрЭнерго"-2 звучали, однако мы будем идти только к прямым отношениям. Только". Мы выдохнули", - добавил Диденко.

"Такими людьми, как Медведчук, должны заниматься квалифицированные правоохранительные органы. Я считаю, что Виктор Владимирович занимал в то время позицию "дурить всех и обо всем" - в понятных личных коммерческих интересах", - резюмировал он.