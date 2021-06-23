Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма

Россия заявляет о якобы нарушении российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (оккупированный Крым).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что была открыта предупредительная стрельба, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

По данным российских военных, "в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал".

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер. В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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