Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма
Россия заявляет о якобы нарушении российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (оккупированный Крым).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Отмечается, что была открыта предупредительная стрельба, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.
По данным российских военных, "в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал".
"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер. В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/06/23/7124753/ Европейская правда ".
"Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
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https://www.youtube.com/watch?v=QH7UTeBGiBA&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2
https://www.youtube.com/watch?v=WYGGHpOO2SY&t=1357s&ab_channel=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C%2FZairBakkal
"1854 год? Можем повторить!"
Англичане ничего не заметили...
русские технологии стелс стрельбы и бомбометания рулят !
приземлится тактическая ракета , которую не перехватит ни один комплекс ПВО стоящий на дежурстве 😀
А тут они решили попрыгать - это даже не смешно 😅
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!