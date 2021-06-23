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Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма

Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма

Россия заявляет о якобы нарушении российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (оккупированный Крым).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что была открыта предупредительная стрельба, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

По данным российских военных, "в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал".

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер. В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также читайте: Воины ССО совместно с коллегами из Великобритании и США провели учения по взятию судна на абордаж. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (4946) Крым (26376) стрельба (3251) Черноморский флот РФ (1560) Минобороны рф (926)


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Топ комментарии
+71
Было взятие на клык, бравыми мордовскими воЕнами
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23.06.2021 14:16
+60
Увідєв брітанскій корабль роССійскіє воєнньіє началі бомбомєтаніє....прямо в каютах.))
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23.06.2021 14:12
+45
Не паникуй. Британцы руснявую двоголовую курицу умеют в унитаз мокать.
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23.06.2021 14:24
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москалі постріляли в пустоту і тепер кричать, які вони "молодці"
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23.06.2021 20:42 Ответить
Вологі фантазії лаптєногів.
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23.06.2021 20:47 Ответить
" предупредительные стрельбы" газом в трусы?...А по факту,англичане открыто показали,что признают только мировые договорённости по судоходству и суверенитет Украины на побережье Крыма-международными правилами.то есть.единоличное переделывание акватории и объявление территориальных вод возле Крыма Россией Великобритания не признаёт.а так же "не заметила" великобритания истерических движений военной техники России по поводу следствия английского военного корабля...и ,похоже,это только начало "принудительного" процесса возвращения России в её границы 1991 года.неспроста именно военный корабль показал игнор российским самозванным захватам.ждём продорлжения и подключения других сильных стран."Рашку-в стойло!!"
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23.06.2021 21:35 Ответить
Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/06/23/7124753/ Европейская правда ".
"Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
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23.06.2021 22:03 Ответить
"Камни с неба" в Крыму

Будьте осторожны со словами. Бог все видит.

https://www.youtube.com/watch?v=QH7UTeBGiBA&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2
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23.06.2021 22:17 Ответить
"Камни с неба" в Крыму

https://www.youtube.com/watch?v=WYGGHpOO2SY&t=1357s&ab_channel=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C%2FZairBakkal
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23.06.2021 22:19 Ответить
Вангую, події розвивалися наступним чином. Брити, поклавши хер на ушльопків йшли обраним курсом.І, коли косорилії оговтались, брити були вже далеченько. То ж декілька черг в атмосферу, можливо, навіть і бомбардування безкрайої водної поверхні, щоб у звіті фсб-шним начальникам все говорило: ми намагались, але він не послухав.
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23.06.2021 22:27 Ответить
КАЦАПАМ ВІРИТИ ЦЕ СЕБЕ ОБМАНЮВАТИ
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23.06.2021 22:29 Ответить
Обсирати москалів звісно можна, проте, якщо згадати як українські МБАКи пливли по Керченській протоці, а це на хвилинку територіальні води України, вигукуючи "...намірів застосування зброї не маю...зброю не застосовую..." а їх москалі то таранили, то в нейтральних водах розстріляли і захопили... А в результаті промордували дезертирів пів-року в буцегарні, розкурочили і повернули захоплене вже у вигляді металобрухту, виникає сумнів, а як мали б діяти і ДПС і ЗСУ і ВМФ в 2014 і чим би все закінчилося якби вони діяли так само як москалі. Турки, коли збили винищувач РФ без зайвих сумлінь, до речі показали чим би все це закінчилося.
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23.06.2021 23:08 Ответить
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9770
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23.06.2021 23:43 Ответить
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24.06.2021 01:37 Ответить
Британская Королева:
"1854 год? Можем повторить!"
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24.06.2021 00:06 Ответить
Эти Лапти такие потешные - все время пыжатся, щеки надувают Уже нафантазировали себе и сами в свои фантазии поверили.
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24.06.2021 00:43 Ответить
А вы в курсе что Российская империя, СССР, Раша-параша со времен Ушакова Ф.Ф., который умер 200 лет назад, не одержали ни одной морской победы. За это же время сами утопили 2 флота, просрали две эскадры, трижды слили Севастополь и позорно сдали Порт-Артур. Про такие "мелочи" как гибель т\х "Советская Армения", броненосца "Императрица Мария" и линкора "Новороссийск" уже и разговора нет.
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24.06.2021 01:20 Ответить
И где теперь Севастополь?
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24.06.2021 02:48 Ответить
Що,в чесному бою з супротивником відвоювали Севастополь?Чи підло,по "братські" ніж у спину...Іншим би соромно було б,але не кацапам,бо по іншому не вміють,ні розуму ні відваги.Це зі слабкими ви такі ...а з НАТО зась,бо швидко по зубам отримаєте
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24.06.2021 06:04 Ответить
доблестные эсминцы рэфии "Подозрительный" и "Мстительный" расходовали все снаряды расстреливая в упор Дефендера, пилот русского бомбардировщика "Бздительный" сбросил "бомбу" прямо по курсу английского наглеца себе в комбинезон...
Англичане ничего не заметили...

русские технологии стелс стрельбы и бомбометания рулят !
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24.06.2021 01:44 Ответить
Рассея за всю свою современную историю ни разу не нападала на страну равную ей по силе, либо превосходящую ! Жертвами российских гибридных войн всегда были более слабые государства и регионы, что позволяло Москве проводить свои спецоперации без опасения, что на кремль
приземлится тактическая ракета , которую не перехватит ни один комплекс ПВО стоящий на дежурстве 😀
А тут они решили попрыгать - это даже не смешно 😅
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24.06.2021 02:33 Ответить
Это были новые сверхсекретные бомбы,- невидимые.
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24.06.2021 05:44 Ответить
Они ж не дураки - стрелять по эсминцу ее величества.Вооружение эсминца позволило бы утопить эту компанию минут за пять или меньше.
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24.06.2021 07:10 Ответить
У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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24.06.2021 10:16 Ответить
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3095
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24.06.2021 10:16 Ответить
World of warships? xD
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24.06.2021 10:41 Ответить
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5945
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24.06.2021 11:44 Ответить
Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8643
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24.06.2021 12:06 Ответить
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