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Новости Коронавирус и карантин
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Первый случай "дельта-штамма" коронавируса обнаружили в Словакии у человека, приехавшего из России

Первый случай

В Словакии подтвердили первый случай штамма "Дельта" - у человека, приехавшего из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Aktuality.

"Человек не имел тесных контактов и не госпитализирован. Сейчас он находится в карантине и ответственно выполняет все противоэпидемические мероприятия", - сказал главный санитарный врач Словакии Ян Микас.

Министр здравоохранения Владимир Ленгварский подтвердил эту информацию перед заседанием правительства. По его словам, повышенной опасности от выявленного случая пока нет.

Сообщается, что зараженный человек прибыл из Санкт-Петербурга.

"Все нормально. Он находится на карантине без дальнейших контактов", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требуем немедленно закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ, пока там не нормализуется ситуация с COVID-19, - заявление "ЕС"

Автор: 

карантин (16729) россия (95454) Словакия (979) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
лядь… ці довбні що біля корита влади закриють врешті решт кордон з Козлостанм - це ж фарс мажорні обставни (!!)
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23.06.2021 14:23
+9
А ваші ж европейські парламентарі тільки вчора казали - закрийте кордони з РФ. Це ми не можемо, бо в Зеленського бізнес в РФ, а Европа могла б і закрити.
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23.06.2021 14:25
+4
знайомтесь: дельта штам!
Первый случай "дельта-штамма" коронавируса обнаружили в Словакии у человека, приехавшего из России - Цензор.НЕТ 2425
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23.06.2021 14:25
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лядь… ці довбні що біля корита влади закриють врешті решт кордон з Козлостанм - це ж фарс мажорні обставни (!!)
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23.06.2021 14:23 Ответить
Они пфайзером завакцинировались и им плевать на всех 😀
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23.06.2021 16:39 Ответить
А ваші ж европейські парламентарі тільки вчора казали - закрийте кордони з РФ. Це ми не можемо, бо в Зеленського бізнес в РФ, а Европа могла б і закрити.
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23.06.2021 14:25 Ответить
Зе барига
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23.06.2021 14:27 Ответить
знайомтесь: дельта штам!
Первый случай "дельта-штамма" коронавируса обнаружили в Словакии у человека, приехавшего из России - Цензор.НЕТ 2425
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23.06.2021 14:25 Ответить
Ні, юний друже, то звичайне падло,
Яке наділо біле простирадло.
На йому целку хтось ї...ав, або зарізали когось?
А потім - дельтаплана
Із його змайстрував народний вмілець.
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23.06.2021 14:37 Ответить
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23.06.2021 14:30 Ответить
эмм... а можно уточнить? штамм дельта, дельта +, или эпсилон? очень важно знать для путешествия на океанские пляжи Словакии.
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23.06.2021 14:32 Ответить
закрийте кордони з касапами! , зебіли!
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23.06.2021 14:42 Ответить
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
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23.06.2021 14:44 Ответить
Закрити границі з парашею, і не давати дозволу на переміщення індійців пакистанців шріланкійців і всіх з того регіону!!!!!Хоча та маса по Європі гуляє за добрий день!!!!!!!!!!!
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23.06.2021 14:44 Ответить
а дельта-штамм вируса русского мира у него не обнаружили? наверное, плохо искали
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23.06.2021 14:48 Ответить
нє мєшайтє бубочкє продавать сєріали в масквє, праклятиє парахоботи. короновірус-короновірусом, а сєріали - ето другоє.
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23.06.2021 15:23 Ответить
так и должно быть. фильтрующийся дельта-штамм коронавируса, особенно бурно развивается на организмах ослабленных "спутником", "эпивакомкорона", "копиваком" и другими типо вакцинами, разработанными парашными вчоными )
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23.06.2021 15:23 Ответить
От скотокацапов надо закрываться полностью. А то там не только 'дельта' будет,но и бета с гаммой и альфой впридачу. Их хлоркой привить внутривенно.
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23.06.2021 17:05 Ответить
 
 