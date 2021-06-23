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Первый случай "дельта-штамма" коронавируса обнаружили в Словакии у человека, приехавшего из России
В Словакии подтвердили первый случай штамма "Дельта" - у человека, приехавшего из России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Aktuality.
"Человек не имел тесных контактов и не госпитализирован. Сейчас он находится в карантине и ответственно выполняет все противоэпидемические мероприятия", - сказал главный санитарный врач Словакии Ян Микас.
Министр здравоохранения Владимир Ленгварский подтвердил эту информацию перед заседанием правительства. По его словам, повышенной опасности от выявленного случая пока нет.
Сообщается, что зараженный человек прибыл из Санкт-Петербурга.
"Все нормально. Он находится на карантине без дальнейших контактов", - добавил министр.
Топ комментарии
+13 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий23.06.2021 14:23
+9 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий23.06.2021 14:25
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий23.06.2021 14:25
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Яке наділо біле простирадло.
На йому целку хтось ї...ав, або зарізали когось?
А потім - дельтаплана
Із його змайстрував народний вмілець.