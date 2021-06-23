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За январь-апрель в Украине умерли 242,6 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 150,5 тыс., COVID-19 - 27,5 тыс., онкологии - 24,3 тыс., - Госстат

За январь-апрель в Украине умерли 242,6 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 150,5 тыс., COVID-19 - 27,5 тыс., онкологии - 24,3 тыс., - Госстат

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-апрель 2021 года. Так, с начала года умер 242 671 человек, в том числе в апреле - 68 621.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве умерших с указанием причин.

По данным статистического ведомства, всего в апреле умер 68 621 украинец (в том от COVID-19 - 12 545 человек или 18,2%).

Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 150 573 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 105 172 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 28 657 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 24 333 граждан.

COVID-19 стал причиной смерти 27 585 человек (11,4%).

По данным Госстата, за январь-апрель инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 162 человек, среди них туберкулез - 1 006, от СПИДа умер 791 украинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 8447 человек (в т.ч. грипп и пневмония - 6 691 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 8 276 человек.

Кроме того, 9 207 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 947 граждан, утопление - 282, гибель на пожаре - 607, случайное отравление (кроме алкоголя) - 657, отравление алкоголем - 740, самоубийства - 1764, умышленные убийства - 438.

За январь-апрель в Украине умерли 242,6 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 150,5 тыс., COVID-19 - 27,5 тыс., онкологии - 24,3 тыс., - Госстат 01
За январь-апрель в Украине умерли 242,6 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 150,5 тыс., COVID-19 - 27,5 тыс., онкологии - 24,3 тыс., - Госстат 02
За январь-апрель в Украине умерли 242,6 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 150,5 тыс., COVID-19 - 27,5 тыс., онкологии - 24,3 тыс., - Госстат 03
За январь-апрель в Украине умерли 242,6 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 150,5 тыс., COVID-19 - 27,5 тыс., онкологии - 24,3 тыс., - Госстат 04

демография (296) смертность (268) Госстат (220)


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Ух ты, ковид обошел онкологию, это зе-перемога чи зе-пабеда?
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23.06.2021 14:29 Ответить
Зато зекретин дороги "ремонтировал "
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23.06.2021 14:37 Ответить
Да нет, это самый настоящий звездежь - статистика смертей от болезней. Ей - грош цена в Украине, потому что здесь вранье, ложь и обман - национальная черта, особенно у чиновников. Кто сталкивался со смертью своих близких и родных - знает, что это все ложь. Для того, чтобы не производить вскрытие умершего, врачи ставят причину смерти ту, что не требует вскрытия и родственники с этим согласны учитывая канитель с похоронами в Украине. Сам с этим столкнулся, когда моя мама умерла - еще и заявление требуют при выдачи справки, что от вскрытия отказываешься. Забирают при этом мед карту умершего, пишут причину острую сердечную недостаточность и вали нахер. Вот такая это расчудесная страна.
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23.06.2021 14:37 Ответить
Ещё от рака умерают пишут сердце,куча знакомых стариков от Ковид но пишут просто от старости типа 250000 за четыре месяца это жесть в год минус миллион.Выбрали клоуна теперь терпите
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23.06.2021 14:41 Ответить
Странно,ковид( ВСЯ вирусная,кто ее разганичивает) и маски,ограничения, бред тупорылый вместо протокола лечения и профилактики. А сердечно-сосудистые это обобщение. Туда все вместе,а это следствие,причины отсутствие профилактики,развития культуры спорта и здорового образа жизни. Но смешно смотреть- онкология приговор в государстве нет паники,сердечно-сосудистые катастрофа-нет паники и мер НИКАКИХ, ковид понятный протокол( применяется где люди более адекватные и не ждут до последнего) но паника и дурость свихнуться можно. Причем где вирусные пневмонии в этом перечне? Куда они исчезли( в том числе грипп?) Кому надо разгонять эту панику?
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23.06.2021 14:51 Ответить
Ковид как раз ивызывает смертность при нарушении системы кровообращения, инсульты и ишемии. ЗЕ- статистика это сплошной обман. В результате тупого бездействия в Украине от Ковида умерло за 4 месяца свыше 170 тыс. украинцев
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23.06.2021 14:58 Ответить
 
 