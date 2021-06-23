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Новости Борьба с коронавирусом
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В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, - главный санврач Кузин

В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, - главный санврач Кузин

В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин против коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время панельной дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться: говорим с чиновниками и медиками", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Укринформ".

"Всего на июль планируется поставка в страну около 7,7 млн доз вакцины", - сказал Кузин.

Он сообщил, что в следующем месяце по контракту должна прийти вакцина CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

"По Sinovac на сегодня у нас есть подписанные обязательства и планируется, что 5 млн 325 тыс. доз вакцины будет закуплено Crown Agents", - прокомментировал Кузин.

Он отметил, что из-за высоких ожидаемых объемов поставки вакцин в июле ведутся переговоры об отсрочке поставок препарата CoronaVac по новому контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осенью Украину ждет новая волна коронавируса. Надеемся, что она будет минимальной, - главный санврач Кузин

Кроме того, заместитель министра сообщил, что Украина ведет переговоры по закупке вакцин с компанией Johnson & Johnson. Однако, по его словам, вакцина этой компании входит в число тех вакцин, которые производятся в малом количестве на уровне мира. Сейчас предложение, которое получила Украина, слишком мало, и этот препарат нельзя определить для конкретной целевой группы.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 22 июня, вакцинированы 53 786 человек. Из них 31 260 человек завершили вакцинацию.

С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу - 1755137 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 394 107 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2149244 прививки.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов.

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
А где же 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы договорился клоун. Зебилы об этом уже и забыли, как обычно.
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23.06.2021 14:50
+2
Кроме того, заместитель министра сообщил, что Украина ведет переговоры по закупке вакцин с компанией Johnson & Johnson. Однако, по его словам, вакцина этой компании входит в число тех вакцин, которые производятся в малом количестве на уровне мира. Сейчас предложение, которое получила Украина, слишком мало, и этот препарат нельзя определить для конкретной целевой группы, для депутатов должно хватить, берите смело.
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23.06.2021 14:54
+1
Пфайзер давай
В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 560
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23.06.2021 14:45
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Пфайзер давай
В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 560
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23.06.2021 14:45 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
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23.06.2021 14:54 Ответить
У нас короноваком колют, да я уже сомневаюсь и насчет пфайзера. Ведь прошлым летом переболел да и здувается пандемийка вроде как, так шо в топку, пусть моя доза достанется кому-то другому
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23.06.2021 14:57 Ответить
Я лично видел эти вакцинации "коллективов" - колют Файзером. В анкетах везде подчеркивают, что именно Файзером и потом еще перед самой процедурой несколько раз напоминают, что Файзером.
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23.06.2021 14:59 Ответить
А где же 20 млн. доз Пфайзера, о которых, якобы договорился клоун. Зебилы об этом уже и забыли, как обычно.
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23.06.2021 14:50 Ответить
Тут: https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
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23.06.2021 14:54 Ответить
Не прокатила "зрада".
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23.06.2021 14:56 Ответить
Яка зрада, ви про що?

16.06.21 10:28 https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
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23.06.2021 15:00 Ответить
Эта:

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения
Источник: https://censor.net/ru/n3272725
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23.06.2021 15:01 Ответить
Особливо вразила дата. 22.06.21
Депутатів з помічниками та родичами провакцінували, щось і лікарям залишиться. Може, коли небудь, і до воїнів, на передовій дійде. Вони ж лише, ВАЗеленського зі слугами та хазяями й "мудрим" нарідом, від кацапів захищають.
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23.06.2021 15:12 Ответить
Вакцинируют коллективы Файзером. Я видел лично.
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23.06.2021 15:35 Ответить
А я китайський CoronaVac, у відомчій поліклініці Києва. І що?
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23.06.2021 16:03 Ответить
Ничего. Говорить, что для людей зажали Файзер - это значит соврать.
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23.06.2021 16:13 Ответить
Для тих, яких почнуть вакцинувати, через півтора роки після початку пандемії, Пфайзером, чи тих, яких вакцинували хрін знає чим, чи тих, яких будуть вакцинувати хрін знає чим і коли? Для кого це брехня?
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23.06.2021 16:31 Ответить
Какая брехня? Я лично видел как трудовой коллектив вакцинировали Файзером на прошлой неделе. Верховну раду тоже начали вакцинировать на прошлой неделе, так что доступ к Файзеру можно сказать равный и для депутатов, и для не депутатов.
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23.06.2021 16:39 Ответить
Ваша правда, це істина в отанній інстанції? Минулої неділі відомчу лікарню вакцинували китацським ге. І що? Мені це заперечить, не вірить власним очам і факту, бо вам так хочеться?
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23.06.2021 16:45 Ответить
Моя правда - это моя правда. То, что кому-то там поставили китайскую - это его личное дело. Медучреждения сейчас тоже вакцинируют Файзером - это такой же факт, как и то, что "организованные группы" вакцинируют Файзером, и тоже из моих личных наблюдений.
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23.06.2021 17:00 Ответить
Кроме того, заместитель министра сообщил, что Украина ведет переговоры по закупке вакцин с компанией Johnson & Johnson. Однако, по его словам, вакцина этой компании входит в число тех вакцин, которые производятся в малом количестве на уровне мира. Сейчас предложение, которое получила Украина, слишком мало, и этот препарат нельзя определить для конкретной целевой группы, для депутатов должно хватить, берите смело.
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23.06.2021 14:54 Ответить
так поставки ИЛИ ПОКУПКИ?
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23.06.2021 14:59 Ответить
CoronaVac - самий простий спосіб "прібарахлітся" для зебілів. бо ні пфайзер, ні астразенека, ніколи не дадуть відкатів зебілам
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23.06.2021 15:19 Ответить
МОЗ не давно повідомляв, що вже закрита поставка китайськоъ вакцини повністю, але мало мабуть бабла відмили. Вирішили для пенсіонерів та простих людей завезти ще малоефективну вакцину. Старикам файзер не положено, так як вони не в приорітеті для держави і їм обіціють ліжка з кислородом. Файзер вони за бабло передадуть приватним клінікам, пояснюючи, що потрібно витримувати холодовий ланцюг. Хотя файзер можна зберігати до місяця в звичайному холодильнику.
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23.06.2021 15:49 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/736700.html 10.04.2021 Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые прибудут в Украину на следующей неделе в рамках механизма COVAX, поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС.
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23.06.2021 16:41 Ответить
 
 