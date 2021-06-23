В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, - главный санврач Кузин
В июле ожидаются поставки в Украину 7,7 млн доз вакцин против коронавируса.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время панельной дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться: говорим с чиновниками и медиками", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Всего на июль планируется поставка в страну около 7,7 млн доз вакцины", - сказал Кузин.
Он сообщил, что в следующем месяце по контракту должна прийти вакцина CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
"По Sinovac на сегодня у нас есть подписанные обязательства и планируется, что 5 млн 325 тыс. доз вакцины будет закуплено Crown Agents", - прокомментировал Кузин.
Он отметил, что из-за высоких ожидаемых объемов поставки вакцин в июле ведутся переговоры об отсрочке поставок препарата CoronaVac по новому контракту.
Кроме того, заместитель министра сообщил, что Украина ведет переговоры по закупке вакцин с компанией Johnson & Johnson. Однако, по его словам, вакцина этой компании входит в число тех вакцин, которые производятся в малом количестве на уровне мира. Сейчас предложение, которое получила Украина, слишком мало, и этот препарат нельзя определить для конкретной целевой группы.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 22 июня, вакцинированы 53 786 человек. Из них 31 260 человек завершили вакцинацию.
С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу - 1755137 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 394 107 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2149244 прививки.
Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов.
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16.06.21 10:28 https://censor.net/ru/news/3271727/deputatov_rady_privivayut_ot_koronavirusa_vaktsinoyi_pfizer_sluga_naroda_vereschuk
В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения
Источник: https://censor.net/ru/n3272725
Депутатів з помічниками та родичами провакцінували, щось і лікарям залишиться. Може, коли небудь, і до воїнів, на передовій дійде. Вони ж лише, ВАЗеленського зі слугами та хазяями й "мудрим" нарідом, від кацапів захищають.