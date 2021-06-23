В Украине стартует 4-й этап COVID-вакцинации: на 1-3 этапах на сегодня привили 1,75 млн человек из запланированных 10,3 млн, - Минздрав

В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов. Вместе с тем, согласно плану Минздрава в Украине на 1-3 этапах вакцинации должны были привить 10,36 млн человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что также продолжается вакцинация приоритетных групп из предыдущих этапов, например медиков и других работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильных граждан, социальных работников и священнослужителей, педагогов, военнослужащих и сотрудников других структур государственной безопасности, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства. Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия будет бесплатно вакцинировать от коронавируса жителей Закарпатья

Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

Также более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав

На данный момент, в Укарине с начала прививочной кампании привиты 1 755 139 человек, из них получили 2 дозы - 394 107 человек.

Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в 5 этапов:

1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .

2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).

4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .

5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек).

На данный момент вакцинацию от коронавируса в Украине проводят следюущими препаратами: Covishield и AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и CoronaVac (Sinovac).