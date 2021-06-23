Суд допросил журналиста Ткача по делу о нападении охранников Медведчука на съемочную группу "Схем" в 2017 году

Вчера состоялось судебное заседание по делу о нападении охраны Виктора Медведчука на съемочную группу программы "Схемы".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2017 году Медведчук почему-то решил, что он настолько влиятелен, что нельзя снимать, с кем он летает в Россию, а его охрана может нападать на журналистов. И вот вчера почти через 4 года, наконец, в статусе потерпевшего допрашивали меня. Когда дело дошло до вопросов адвокатов обвинения, один из них, существенно нервничая, начал спрашивать, был ли прилет Медведчука публичным мероприятием? Имел ли Медведчук какую-то должность? И получал ли я разрешение у Медведчука на съемку его прилета из Москвы?", - отметил Ткач, добавив, что тогда Медведчук даже написал заявление на него за вмешательство в личную жизнь, а Печерский суд обязал правоохранителей открыть производство.

"Сейчас, похоже, это последние люди в стране, которые еще не слушали (запись. - Ред.) телефонных разговоров Медведчука и продолжают настаивать на том, что в 2017 году кум Путина был непубличным лицом, его перелеты в Россию - частная жизнь, а наши съемки его перелетов - вмешательство в частную жизнь. Представляете, какая частная жизнь была у человека? Дизель, газ, уголь, электричество, нефть, заправки...Чуть не забыл - участие в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске", - добавил Ткач.

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