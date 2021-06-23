Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем
Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.
Топ комментарии
+24 Eight Wonder
показать весь комментарий23.06.2021 15:08
+23 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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+21 serh
показать весь комментарий23.06.2021 15:10
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понять,простить и выплатить - это к Адольфовне..
все бомбометания происходят исключительно в сракатанах тупой русни