Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

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