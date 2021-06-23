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Новости Агрессия России против Украины
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Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

Также читайте: Воины ССО совместно с коллегами из Великобритании и США провели учения по взятию судна на абордаж. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (4946) россия (95454) Минобороны рф (926)


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Топ комментарии
+24
Так для цивилизованной Великобритании эти воды Украинские, о чем вообще базар будет?
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23.06.2021 15:08
+23
Все знают что Крым это Украина. Украина пригласила британцев в свой Крым, в чем дело?
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23.06.2021 15:11
+21
Англо-саксов никто не заставит ничего сделать. Тем более лапти. История учит.
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23.06.2021 15:10
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Они сейчас их еще заставят извиниться и выплатить компенсацию за 4 потраченных бомбы и два снаряда.
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23.06.2021 15:07 Ответить
Англо-саксов никто не заставит ничего сделать. Тем более лапти. История учит.
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23.06.2021 15:10 Ответить
100%
понять,простить и выплатить - это к Адольфовне..
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23.06.2021 15:19 Ответить
Раньше да. Сейчас у них в приоритете реал политик и бабло, бабло, бабло...
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23.06.2021 15:20 Ответить
Крепись мужик, тебе с ней общацца
Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем - Цензор.НЕТ 8093
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23.06.2021 15:07 Ответить
...і сон пропаде, імпотенція тебе розіб'є.
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23.06.2021 15:20 Ответить
Так вот ты какая, сметь водолаза! Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 1868
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23.06.2021 15:20 Ответить
И кто єту красотку е---т, когда мои собаки на охоте?Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 5591
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23.06.2021 19:31 Ответить
Характер нордический (с)
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24.06.2021 00:21 Ответить
Так для цивилизованной Великобритании эти воды Украинские, о чем вообще базар будет?
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23.06.2021 15:08 Ответить
Англо-Саксы! Отзывайте своего посла из лаптестана! А *************** гоните взашей!
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23.06.2021 15:08 Ответить
Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем - Цензор.НЕТ 7538
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23.06.2021 15:09 Ответить
а воєного аташе касапів в Лондоні не викликали?
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23.06.2021 15:11 Ответить
Посла Параши в Лондоне будут иметь.
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23.06.2021 15:15 Ответить
...хор веселих хлопчиків.
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23.06.2021 15:21 Ответить
Все знают что Крым это Украина. Украина пригласила британцев в свой Крым, в чем дело?
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23.06.2021 15:11 Ответить
турки уже сбили самолет - теперь лимонники то же сделают - ведь нарушают и часто цапы
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23.06.2021 15:13 Ответить
А, что произошло то? Британцы вошли в территориальные воды дружественной Украины, а московиты произвели бомбометание. Это парашников должны вызывать в Лондоне на ковёр без вазелина и у нас, в Киеве, но у нас уже с ваЗЕлином.
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23.06.2021 15:14 Ответить
картинка и последовательность для невзыскательного внутреннего потребителя: обстреляли мелкобритский кораблик, вызвали атташе на ковер, посоны уважают, телки дают, встаемскален! среднестатистический зритель орт сегодня испытает мультиоргазм и уйдет в запой от счастья.
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23.06.2021 15:18 Ответить
Неадекваты
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23.06.2021 15:20 Ответить
Не вызвали, а пригласили.
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23.06.2021 15:22 Ответить
Скрип ржавого железа на волной несомненно напугал бритов.
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23.06.2021 15:22 Ответить
та не было никакого бомбометания!

все бомбометания происходят исключительно в сракатанах тупой русни
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23.06.2021 15:29 Ответить
скабеева в вечернем выпуске будет сквиртовать от этой новости
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23.06.2021 15:42 Ответить
Сча кацапы наговорят себе еще на один военный трибунал. В чужих территориальных водах обстрелять чужой военный корабль - сказочные...
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23.06.2021 15:48 Ответить
Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 3414
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23.06.2021 16:05 Ответить
Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через ситуацію з есмінцем - Цензор.НЕТ 7422
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23.06.2021 16:09 Ответить
 
 