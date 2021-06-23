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Новости Борьба с коронавирусом
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Несмотря на вакцинацию, маски и социальная дистанция останутся необходимыми: в ВОЗ прогнозируют появление новых опасных штаммов коронавируса

Несмотря на вакцинацию, маски и социальная дистанция останутся необходимыми: в ВОЗ прогнозируют появление новых опасных штаммов коронавируса

Специальный посланник ВОЗ по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро считает, что маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию. Такие требования обусловлены мутацией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Набарро сказал Sky News.

"Как гражданин я думаю, что пришло время всем нам понять, как мы будем продолжать свою жизнь. Мы не можем просто перестать делать все из-за страха. Вместо этого мы должны научиться распознавать признаки, которые этот вирус дает в определенной области. Тогда мы должны очень четко знать, что надо сделать, чтобы все не закончилось взрывной вспышкой, которая убивает много людей", - сказал Набарро.

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми в будущем, поскольку вирус мутирует, подчеркнул он.

Он также призвал быть осторожными при путешествиях, отметив, что должны быть только "абсолютно необходимые путешествия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ

Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро также спрогнозировал появление новых опасных вариантов коронавируса. Он считает, что некоторые из них могут оказаться устойчивыми к вакцинам.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Та мы уже поняли, что это навсегда...
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23.06.2021 15:10
+3
В Эстонии намордники вообще с начала июня отменили и никто не парится.
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23.06.2021 15:27
+3
Может я и ошибаюсь, но меня почему-то не покидает мысть, что "наконец-то" изобрели технологию еффективного управления большими человеческими массивами - устрашением смертью от якобы незнаных ранее человечеством очень злостных инфекционных болезней, невидимых для простого человеческого глаза, хотя по сути больше половины нас умирало, умирает и будет умирать в первую очередь от них (в прошлом веке уже такая попытка была - СПИД, но люди быстро поняли, что в большей мере это была афера, теперь - взяли на вооружение коронавирус) и страхом "смертельных" наказаний за непослушание во время об'явленых карантинов, локдаунов и т.п. Люди стали друг друга бояться, дистанцироваться, не общаться .....Людей разобщили. Срабатывает принцип: разделяй и ВЛАСТВУЙ.
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23.06.2021 15:46
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Та мы уже поняли, что это навсегда...
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23.06.2021 15:10 Ответить
Таке відчуття, що ті штами невпинно десь штампують.
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23.06.2021 15:13 Ответить
Независимые от наВОЗ учёные ещё в самом начале говорили, что от коронавируса нельзя создать эффективную вакцину. Очень уж он быстро мутирует.
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23.06.2021 15:16 Ответить
Та цих корон стіки, шо свого часу задовбались їх вивчати, тому це стара чи нова - ніхто не знає і не узнає.
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23.06.2021 15:46 Ответить
а у нас уже все без масок...
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23.06.2021 15:18 Ответить
В Эстонии намордники вообще с начала июня отменили и никто не парится.
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23.06.2021 15:27 Ответить
У нас тоже, почти. Может 1% упоротых масочников, дважды привитых Пфайзером к тому же.
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23.06.2021 16:22 Ответить
Та фігня. Вже розроблений новий додаток - "Вакцина в смартфоні"!
Ставиш лайк, - і ти упоро... тьху! - уколотий!
Наразі триває розробка додатка "Я вам нічєго нє должен!"
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23.06.2021 15:26 Ответить
Может я и ошибаюсь, но меня почему-то не покидает мысть, что "наконец-то" изобрели технологию еффективного управления большими человеческими массивами - устрашением смертью от якобы незнаных ранее человечеством очень злостных инфекционных болезней, невидимых для простого человеческого глаза, хотя по сути больше половины нас умирало, умирает и будет умирать в первую очередь от них (в прошлом веке уже такая попытка была - СПИД, но люди быстро поняли, что в большей мере это была афера, теперь - взяли на вооружение коронавирус) и страхом "смертельных" наказаний за непослушание во время об'явленых карантинов, локдаунов и т.п. Люди стали друг друга бояться, дистанцироваться, не общаться .....Людей разобщили. Срабатывает принцип: разделяй и ВЛАСТВУЙ.
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23.06.2021 15:46 Ответить
Спроба - не спроба, а знайдуть той снід - піди доведи, шо ти не осел.
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23.06.2021 15:57 Ответить
Це тільки початок. Що буде далі? Дивись "Кін-дза-дза" та читай Оруелла. Там все детально описано.
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23.06.2021 23:58 Ответить
Бизнес от фармацевтов и ничего лишнего.

Говорла баба Галя шо треба було йти вчитися на фармацепта. Один отлел вирусы штампует, а второй вакцину - без работы не остаться.
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10.11.2021 08:44 Ответить
 
 