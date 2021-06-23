Несмотря на вакцинацию, маски и социальная дистанция останутся необходимыми: в ВОЗ прогнозируют появление новых опасных штаммов коронавируса

Специальный посланник ВОЗ по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро считает, что маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию. Такие требования обусловлены мутацией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Набарро сказал Sky News.

"Как гражданин я думаю, что пришло время всем нам понять, как мы будем продолжать свою жизнь. Мы не можем просто перестать делать все из-за страха. Вместо этого мы должны научиться распознавать признаки, которые этот вирус дает в определенной области. Тогда мы должны очень четко знать, что надо сделать, чтобы все не закончилось взрывной вспышкой, которая убивает много людей", - сказал Набарро.

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми в будущем, поскольку вирус мутирует, подчеркнул он.

Он также призвал быть осторожными при путешествиях, отметив, что должны быть только "абсолютно необходимые путешествия".

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Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро также спрогнозировал появление новых опасных вариантов коронавируса. Он считает, что некоторые из них могут оказаться устойчивыми к вакцинам.