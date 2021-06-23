Арестович о ситуации с британским эсминцем: Руководство Украины совместно с союзниками формирует позицию по данному вопросу
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что военно-политическое руководство Украины вместе с союзниками формирует позицию относительно предупредительного огня со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Арестович написал в Facebook.
"Вооружённый инцидент в территориальных водах Украины - серьёзное нарушение международного права в ходе проведения международных учений.
В настоящий момент военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций", - говорится в сообщении.
Арестович напомнил росСМИ, что "…территориальные воды России в районе мыса Фиолент" это территориальные воды Украины.
Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.
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Шо ви таке кажете?! 😆
Территория Украины. Украина пригласила. Они десантировались.
США, ВеликоБритания, Канада и Австралия должны очень сильно помочь с формированием украинского ПВО в Азово-Черноморском регионе..
и сделать это как можно быстрее..
что бы каждый ватолет Кацапской Педирации, был уже под прицелом еще до взлета, во время полёта, и на стоянках..