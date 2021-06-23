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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович о ситуации с британским эсминцем: Руководство Украины совместно с союзниками формирует позицию по данному вопросу

Арестович о ситуации с британским эсминцем: Руководство Украины совместно с союзниками формирует позицию по данному вопросу

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что военно-политическое руководство Украины вместе с союзниками формирует позицию относительно предупредительного огня со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Арестович написал в Facebook.

"Вооружённый инцидент в территориальных водах Украины - серьёзное нарушение международного права в ходе проведения международных учений.

В настоящий момент военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций", - говорится в сообщении.

Арестович напомнил росСМИ, что "…территориальные воды России в районе мыса Фиолент" это территориальные воды Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

Также читайте: Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович

Автор: 

Великобритания (4946) россия (95454) Черное море (1479) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+9
ну раз арестович с дерьмаком занялись - можна быть спокойным)
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23.06.2021 15:26
+8
Ну вот Си Бриз и начался. Очень хорошие учения.
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23.06.2021 15:26
+7
_Формирует позицию? Это что ещё за бессмысленный, шизофренический высер? Т. е. Украина по атаке путлеровцами английского военного корабля в водах Украины не имеет никакой позиии и мнения, по ка их не "сформируют"? Словоблудие!
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23.06.2021 15:29
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Ну вот Си Бриз и начался. Очень хорошие учения.
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23.06.2021 15:26 Ответить
ну раз арестович с дерьмаком занялись - можна быть спокойным)
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23.06.2021 15:26 Ответить
Так путлер и спокоен. Провёл в лагере врага пешку в короли - и спокоен. Доволен даже.
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23.06.2021 15:30 Ответить
*в ферзи, конечно
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23.06.2021 15:31 Ответить
"акакаяразніца"
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23.06.2021 16:14 Ответить
У мокш совсем кукуха поехала, придется международному сообществу выставлять агрессора с Черного моря, иначе спокойствия не видать
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23.06.2021 15:27 Ответить
Вас там еще не хватало.Сами разберутся.
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23.06.2021 15:27 Ответить
Люся, ти ж на кораблі не служила, як і не маєш відношення до ВМФ. То і не патякай .
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23.06.2021 15:28 Ответить
Та в нього - 30 бойових виходів у "морькому бої"!!!
Шо ви таке кажете?! 😆
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23.06.2021 15:37 Ответить
Коком?
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23.06.2021 16:15 Ответить
Скоріш, раком.)))
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23.06.2021 19:06 Ответить
_Формирует позицию? Это что ещё за бессмысленный, шизофренический высер? Т. е. Украина по атаке путлеровцами английского военного корабля в водах Украины не имеет никакой позиии и мнения, по ка их не "сформируют"? Словоблудие!
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23.06.2021 15:29 Ответить
"Когда человек не такой, как все, потому как один такой, другой такой..."(с)🤖
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23.06.2021 15:41 Ответить
Надеюсь не коленно-локтевую позицию, как в предыдущем случае с двумя кораблями США
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23.06.2021 15:29 Ответить
Можно, в таком случае, произвести учебное десантирование сил НАТО на аэродром Бельбек.
Территория Украины. Украина пригласила. Они десантировались.
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23.06.2021 15:30 Ответить
можно вообще Крым в аренду сдать...американцам))
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23.06.2021 15:55 Ответить
а чего формировать?.. ответ и решение проблемы лежит на поверхности!
США, ВеликоБритания, Канада и Австралия должны очень сильно помочь с формированием украинского ПВО в Азово-Черноморском регионе..
и сделать это как можно быстрее..
что бы каждый ватолет Кацапской Педирации, был уже под прицелом еще до взлета, во время полёта, и на стоянках..
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23.06.2021 15:30 Ответить
прикол в том что не должны ..Байден предельно ясно заявил зеленой плесени.
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23.06.2021 15:36 Ответить
Аферистович, потеряйся!
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23.06.2021 15:33 Ответить
первое что должна была сделать Украина, заявить на весь мир что есминец зашол в черное море по приглашению Украины. потом все остальное.
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23.06.2021 15:48 Ответить
Арестович ... кожній бочці затичка ?
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23.06.2021 16:04 Ответить
нє, для кожного д'єрмака - він пробка
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23.06.2021 16:15 Ответить
Херачьте уже ЯО, иначе толку не будет. Раньше начнете, раньше закончим.
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23.06.2021 16:19 Ответить
Так что там союзники ермака в кремле придумали? А аферистовича,как депломированного маряка обьяснить прафисианальные тайны сльозно попросили Арестович про ситуацію з британським есмінцем: Керівництво України спільно із союзниками формує позицію з цього питання - Цензор.НЕТ 1904
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23.06.2021 17:07 Ответить
32 боевых выхода в море--это вам не это
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23.06.2021 17:08 Ответить
кто такой сегодня этот арестович??)
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23.06.2021 17:10 Ответить
Вопрос когда Россия начнет учения и подойдет к Одессе или Змеинному наши подимут бомбардировщики или будут нить?
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23.06.2021 17:23 Ответить
В Борисполе будет людно... вот шо они поднимут.
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23.06.2021 17:42 Ответить
Как папик Люсе скажет.
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23.06.2021 18:20 Ответить
 
 