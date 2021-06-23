Арестович о ситуации с британским эсминцем: Руководство Украины совместно с союзниками формирует позицию по данному вопросу

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что военно-политическое руководство Украины вместе с союзниками формирует позицию относительно предупредительного огня со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Арестович написал в Facebook.

"Вооружённый инцидент в территориальных водах Украины - серьёзное нарушение международного права в ходе проведения международных учений.

В настоящий момент военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций", - говорится в сообщении.

Арестович напомнил росСМИ, что "…территориальные воды России в районе мыса Фиолент" это территориальные воды Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

Также читайте: Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович