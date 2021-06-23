Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС

В отличие от россиян, украинцы не считают Сталина "великим вождем" и преимущественно относятся к нему отрицательно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 8-9 июня.

Согласно результатам опроса, среди украинцев преобладает в общем негативное отношение к Сталину (38% респондентов относятся к нему с неприязнью, страхом или ненавистью), а также равнодушное отношение (34%). Положительно воспринимают фигуру Сталина 18% украинцев (с уважением, симпатией).

34% опрошенных выразили безразличие относительно фигуры Сталина.

Относительно утверждения о том, что "Сталин был великим вождем" среди населения нет определенного единодушия: относительное большинство (40%) не согласны с таким суждением, в то же время 34% не могут определиться, согласны они или не согласны, а 16% опрошенных согласны с таким суждением.

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Отметим, что согласно опросу, проведенному "Левада-центром", наибольшее число голосов в опросе относительно выдающихся исторических личностей в РФ в 2021 году вновь набрал советский диктатор Иосиф Сталин – 39%. Он является бессменным лидером опроса с 2012 года.



