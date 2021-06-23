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Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС

Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС

В отличие от россиян, украинцы не считают Сталина "великим вождем" и преимущественно относятся к нему отрицательно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 8-9 июня.

Согласно результатам опроса, среди украинцев преобладает в общем негативное отношение к Сталину (38% респондентов относятся к нему с неприязнью, страхом или ненавистью), а также равнодушное отношение (34%). Положительно воспринимают фигуру Сталина 18% украинцев (с уважением, симпатией).

34% опрошенных выразили безразличие относительно фигуры Сталина.

Относительно утверждения о том, что "Сталин был великим вождем" среди населения нет определенного единодушия: относительное большинство (40%) не согласны с таким суждением, в то же время 34% не могут определиться, согласны они или не согласны, а 16% опрошенных согласны с таким суждением.

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Отметим, что согласно опросу, проведенному "Левада-центром", наибольшее число голосов в опросе относительно выдающихся исторических личностей в РФ в 2021 году вновь набрал советский диктатор Иосиф Сталин – 39%. Он является бессменным лидером опроса с 2012 года.

Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС 01

Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС 02
Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС 03

Автор: 

опрос (2824) россия (95454) Сталин Иосиф (566)


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Топ комментарии
+35
Этих 18% и на Соловки. Пусть прочувствую его вяличество на своей шкуре.
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23.06.2021 15:42
+28
сталин- кат українського народу .
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23.06.2021 15:44
+25
Сталин - кровавый маньяк, которому надо кол осиновый забить в сердце! кто говорит по другому, тот или олигофрен или палач сталинского режима
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23.06.2021 15:43
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о) пошли "соцопросы про сталина". Будем делать из клоуна сталина?)
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23.06.2021 15:41 Ответить
Соседского сцаря или бульбофюрера. Он и так их копирует.
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23.06.2021 15:43 Ответить
Сралина будем из него делать. До полного его изнеможения от диареи.
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23.06.2021 15:45 Ответить
Что хуъло заказывает, то и спрашивают. По сути только 38% не приемлют русский мир и его кумиров
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23.06.2021 15:48 Ответить
еще 30 лет назад таких было в 10 раз меньше. вова не просто так напала в 2014. только одно поколение осталось, которое еще помнит что такое совок
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23.06.2021 15:58 Ответить
Этих 18% и на Соловки. Пусть прочувствую его вяличество на своей шкуре.
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23.06.2021 15:42 Ответить
"Взять бы этих 18%, да за такие симпатии года на три в Соловки!" (перефразуємо Булгакова)
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23.06.2021 15:44 Ответить
зачем на соловки, дать срок за восхваление нацизма , организовать исправительные лагеря , отправить на стройки народного хозяйства -восстанавливать, разрушенный российскими орками Донбасс, а сколько мин нужно обезвредить... рационально нужно подходить к такому вопросу
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23.06.2021 15:54 Ответить
Внучки вертухаев и строчивших доносы. Стоит ли удивляться их любви к упырю
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23.06.2021 20:54 Ответить
А Вы заметили что с минимума 14 в 2018 году за 2 года сцарювання вовы выросло уважение к таракану до 18
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23.06.2021 21:54 Ответить
Сталин - кровавый маньяк, которому надо кол осиновый забить в сердце! кто говорит по другому, тот или олигофрен или палач сталинского режима
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23.06.2021 15:43 Ответить
1000%, українець ніколи не буде називати цього виродка по-іншому, а коли серед українців такі і знаходяться то вони совки рашапоїдні які дуже скоро вже повиздихають і це дуже добре, це наша гарантія того що кремль втратить можливість окупувати Україну назавжди прикриваючись спасінням цих совкодрочерів від міфічних бандерівців.
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23.06.2021 16:21 Ответить
сталин- кат українського народу .
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23.06.2021 15:44 Ответить
Кількість любителів ГУЛАГів і голодоморів збільшуєтья при ЗЄшоблі.
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23.06.2021 15:44 Ответить
.
Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4066
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23.06.2021 15:45 Ответить
Похоже, "уважающие" путают страх с уважением.
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23.06.2021 15:46 Ответить
то нащадки пі.дарососіян, їм в кайф коли їх мають якогомога сильніше та збочиніше!
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23.06.2021 15:54 Ответить
Всего38% ?!
- быдло!
В каждой семье украинца есть истории гибели родственников от коммуняцких рук! Быдло, оно и на Чукотке быдло. Быдло это жлоб высшей категориии по сути своей РАБ.
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23.06.2021 15:47 Ответить
Всего 38% респондентов негативно относятся к сталину - это катастрофа для Украины!!!
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23.06.2021 15:47 Ответить
38 процентов это потомки украинцев которые пережили кошмар под красивым названием коммунизм .они никогда не простят смерть и мучения своих родных.Ну а потомки понаехов из параши всегда будут помнить и восхвалять ЛЮБОГО кто освободил Украину от украинцев для них .И не надо говорить красивые слова о перевоспитании о единстве всех наций.смерть хохлов для кацапов была манной небесной
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23.06.2021 16:31 Ответить
передаст усатый... не удушили гниду раньше...вместе с его коммунизмом.
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23.06.2021 15:48 Ответить
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2970
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23.06.2021 15:48 Ответить
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9735
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23.06.2021 15:49 Ответить
Tom Selleck
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23.06.2021 20:40 Ответить
Думаю, 34% это потенциальные фанаты сралина (просто не интересовались его личностью как следует). И если к ним прибавить 18% тех, кто им восхищается, то получится 52%. То есть очень много....
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23.06.2021 15:49 Ответить
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2628
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23.06.2021 15:51 Ответить
Всего 38% негативно?.. Кто ж эти оставшиеся 62%? Для потомков вертухаев многовато. Просто дебилы, которые не знают своей истории?
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23.06.2021 15:51 Ответить
это те 73% что за Зе, голосили. Просто 10% лехтората хоть как-то в школе историю учили
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23.06.2021 16:10 Ответить
в истории совка я не читала о преступлениях сталина ленина и т. д.
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23.06.2021 16:35 Ответить
это плюс? Повод для гордости?
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23.06.2021 16:55 Ответить
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5581
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23.06.2021 15:52 Ответить
Это шо - кто-то изучает Стокгольмский синдром?
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23.06.2021 15:52 Ответить
Ні, просто бидло-нарід поважає кнут, а не демократію.
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23.06.2021 16:03 Ответить
Это лучшая ЗеПеремога на сегодня. Расходимся.
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23.06.2021 15:53 Ответить
а для чого цей КМІС порівнює суспільну думку України та росії?
у світі мало країн? та ні, просто інституції спрямовані на те, щоб з будь-якого приводу поставити Україну та росію поруч. формуючи таким чином думку про "неразрівность" двох народів - падли та маніпулятори.
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23.06.2021 15:54 Ответить
А что остальные 62%? "Какая разница" или "большой террор" по приколу? Потом чтобы не рыдали
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1026
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23.06.2021 15:58 Ответить
Мои оба деда были репрессированы при сралине. Один - в 1925, второй в 1929. Вечная память украинцам, замученным коммунистическим режимом.
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23.06.2021 15:59 Ответить
У меня бабушка была, царство ей небесное. Народный учитель УССР. Так она фамилию Ежова даже в 70-х шепотом произносила
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23.06.2021 16:16 Ответить
Отношение к сралину в Украине:

Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6765

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23.06.2021 15:59 Ответить
Українці не вважають Сталіна видатною особистістю. 38% респондентів негативно ставляться до нього, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6987
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23.06.2021 16:00 Ответить
"Слуга народа» (15,3% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился), "Евросолидарность" (соответственно, 13,3% и 15,4%) и "ОПЗЖ" (12 8% и 14,7%) опрос за 27 мая- 1 июня.

Ближе всех к любителям Сталина даже не избиратели ОПЗЖ, а СН.
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23.06.2021 16:05 Ответить
Про "солідарних".

Олігарх - особа, що володіє великою власністю у країні, та має вагомий вплив на державні органи влади й може використовувати його для власного збагачення. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів. ******* олігархи можуть володіти багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції.
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23.06.2021 16:07 Ответить
Порошенко - не просто олігарх, а хрестоматійний олігарх.
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24.06.2021 15:10 Ответить
Найкривавіший убивця за всю історію людства.
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23.06.2021 16:09 Ответить
16 процентов любящих сралина это не украинцы а хохлозавры,вымирающий вид они еще и путлера уважают и рашку считают братской и прочее.
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23.06.2021 16:12 Ответить
Моя покойная бабушка 1920 года рождения рассказывала, как в 1932 после того, как отобрали все съестные припасы пришли с очередным обыском и жиденький борщ, который на плите стоял вылили во двор. Точно, как Барка в "Желтом князе" писал, а она его не читала 100%. Но она была лютой фанаткой Сталина. И рассказывала, как плакала, когда сообщили о его смерти. В голодомор она одна из семьи выжила (родственники забрали).

Наш народ - глупый, темный, инфантильный. С мазохистским удовольствием позволяет промывать себе мозг очередным негодяям во власти, чтобы не брать на себя лично никакой ответственности за свою и своих детей судьбу.
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23.06.2021 16:13 Ответить
результат естественного отбора коммунистов все свободное умное светлое уничтожено в гулагах войнах.голодоморах.
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23.06.2021 16:19 Ответить
точно так от і проголосували 73/43зебілів за клована, і навіть зараз за нього готові голосувати...
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23.06.2021 16:24 Ответить
це був массовий лохотрон через підконтрольні олігархам змі.
за бзде готові голосувати максимум 10 відсотків все інше маніпуляції "соціолохіф" за невеликі гроші.
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23.06.2021 16:28 Ответить
На слідуючих виборах ви так само юрбою проголосуєте за Віталіка. Побачимо, що ти тоді напишеш.
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24.06.2021 00:37 Ответить
а моя бабушка услышав слово сталин говорила такие слова .чому ты не втопывся в тых водах з якых вырынув .яка **** тэбэ зродыла. рост моей свекрови был 148 см.она всегда говорила что это сталин сьел ее рост
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23.06.2021 16:44 Ответить
Все-таки не судите о нашем народе по вашей бабушке, когда умер этот людоед, для моей мамы это было светлое событие, людям думалось после смерти этого упыря станет легче, хотя да, была в общаге с моей мамой и такая, что плакала за Сталиным, но моя мама воспринимала ее как душевнобольную, и даже со страхом, от такой реакции о смерти твари. Разные люди были.
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23.06.2021 20:32 Ответить
В Ізраїлі проводили подібні опитування стосовно Гітлера?
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23.06.2021 16:16 Ответить
там нема своїх 73/43%зебілів; тому таке опитування попросту немає сенсу...
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23.06.2021 16:22 Ответить
Невже ні одного нема...
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23.06.2021 16:33 Ответить
а, ну, тих, хто в тюрмі.., чи в секторі Газа - можна не враховувати, ні на що не впливають...
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23.06.2021 16:36 Ответить
Показово, що за останні два роки позитивне і байдуже ставлення до сраліна серед українців ВИРОСЛО, а негативне - навпаки, впало.
І не брешіть тут, що це не пов'язано з зебільною владою "акакаяразніца"; і з вами, 73/43%зебіли, з вашим галасуванням.
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23.06.2021 16:21 Ответить
Заголовок неверен. В соц-опросе речь шла об отношении к Сталину, а не о масштабе его личности. А личность безусловно выдающаяся. Злодеев такого уровня и масштабе в истории человечества немного.
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23.06.2021 16:32 Ответить
90% украинцев считают Ноя (который Ковчег построил) - положительным героем!
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23.06.2021 16:33 Ответить
Одна из причин подобного явления в том, что пропагандисты диктаторских режимов рассказывают сказки о скромняге Сталине, который ходил в штопаных носках, чтобы не обременять народ своей персоной.
Набираем в ютубе:
"МИФ О СКРОМНОЙ ЖИЗНИ СТАЛИНА (ПОКАЖИТЕ ЭТО ФАНАТАМ СССР)" https://youtu.be/XJDL3qJNR4U
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23.06.2021 16:33 Ответить
Одобрять Сталина- значит, одобрять людоеда.
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23.06.2021 16:34 Ответить
Відповідно до https://dif.org.ua/article/stan-pravookhoronnoi-sistemi-pid-chas-pandemii-chi-skhvalyue-suspilstvo-dii-pravookhorontsiv-ta-yak-stavitsya-do-zastosuvannya-sili-v-krizoviy-situatsii?fbclid=IwAR0Nawq6JCXWIqNc5VFeXOBpuER7yM_sA3gNkTBIa-z20s9ud9WN25IGMZ4 опитування Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова (з липня 2020 року до травня 2021 року) у населення України покращилася оцінка дій керівників силових відомств. Найвищу динаміку має міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та директор НАБУ Артем Ситник.
Найкращу позитивну динаміку показала оцінка громадянами дій Ситника. За майже рік баланс оцінки зріс із -41% до -35%.
Поліпшилася оцінка дій Авакова: баланс змінився із -52% до -48%.
Найкращий баланс оцінки має голова СБУ Іван Баканов, але за цей час зміна балансу в кращий бік склала трішки вище похибки опитування: від -30% у 2020 до -27% у 2021.
Баланс оцінки дій генпрокурора Ірини Венедіктової лишився незмінним: -39%.
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23.06.2021 16:35 Ответить
Рабская психология, иметь кусочек хлеба и стакан молока и считать это сытостью и благополучием на фоне тотального бесправия!

Рабство - это предмет самой большой гордости россиян, посмотрите с каким ожесточением они критикуют любое неповиновение власти в любой стране, все диктаторы мира получают от россиян поддержку, как моральную, так и материальную!
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
Салтыков - Щедрин.
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23.06.2021 16:55 Ответить
Тоже мне, нашли кем и чем гордится...
Мстительное, злопамятное убожество с бредовыми идеями, плюс с кучей комплексов и маний.
Кстати, его очень напоминает ещё один "выдающийся деятель" современности.
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23.06.2021 17:09 Ответить
Эксперимент продолжается. Из графиков отношения украинцев и россиян к сталину видно, что пропаганда (в хорошем и в плохом смысле) действует. Просвещение - великая вещь, главное, не останавливаться. Народ, к сожалению, в большинстве своём, ест то, что подают каждый день на стол. Самому думать и самообразовываться тяжело, не все могут (по разным причинам). Украина, работай дальше, не останавливайся!!!
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23.06.2021 17:14 Ответить
Казалось бы уже 30 лет можно становиться людьми, но увы, мало желающих, это потому, что оставаться рабами удобно, не надо брать на себя какую то ответственность, значит в Украине 62% быдла, думаю по количеству быдлонаселения мы не лидеры.
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23.06.2021 17:40 Ответить
62% не украинцы.
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23.06.2021 23:39 Ответить
Понятно почему существуют недалёкие людишки, которые положительно оценивают сралина. Аргументы известны- победа во ВМВ, типа навёл порядок(на самом деле это фейк), заводы там, пароходы....
Но количества крови на его руках перечеркивает любые "гос. достижения". Как можно поддерживать наглухо отбитого ублюдка. Явно же больной, трусливый упырь. Не знаю есть ли такой термин, как "человекофобия" (социофобия- не подходит) , но это про него. Потому что боялся он реально любого человека(хоть знакомого, хоть нет), поэтому и истреблял всех по максимуму.
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23.06.2021 17:42 Ответить
Осип Мандельштам - "Горец" (1933 г.)

«Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина,
И широкая грудь осетина.»
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23.06.2021 17:45 Ответить
вОнюшки - это потомственное холопьё и рабы. любить Сцаря или воШьдя у убогих в крови.
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23.06.2021 18:43 Ответить
Це кошмар скільки ще тупоголових в Україні.
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23.06.2021 20:26 Ответить
Вонючие совки могут воспитать только вонючих совков.
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23.06.2021 20:58 Ответить
Срати на сталіна . Звичайний терорист і військовий злочинець . Здох як пес у власній сечі , захлиснувшись риганиною . Подонок і вбивця .
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23.06.2021 22:09 Ответить
ВСІ здихають у власній сечі. Ти теж не будеш винятком.
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24.06.2021 00:41 Ответить
Выдающейся личностью считают Сталина только евреи.
Украинцев же он убил больше чем Гитлер.
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23.06.2021 23:37 Ответить
Сталин преступник.
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24.06.2021 00:26 Ответить
Сталин, тупое быдло с четырьмя классами образования
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24.06.2021 09:54 Ответить
ппц сколько еще безмозглого скота в Украине...
Как можно к этому мутанту относиться нейтрально, а тем более положительно?!
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24.06.2021 15:58 Ответить
 
 