Украинцы не считают Сталина выдающейся личностью. 38% респондентов негативно относятся к нему, - опрос КМИС
В отличие от россиян, украинцы не считают Сталина "великим вождем" и преимущественно относятся к нему отрицательно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 8-9 июня.
Согласно результатам опроса, среди украинцев преобладает в общем негативное отношение к Сталину (38% респондентов относятся к нему с неприязнью, страхом или ненавистью), а также равнодушное отношение (34%). Положительно воспринимают фигуру Сталина 18% украинцев (с уважением, симпатией).
34% опрошенных выразили безразличие относительно фигуры Сталина.
Относительно утверждения о том, что "Сталин был великим вождем" среди населения нет определенного единодушия: относительное большинство (40%) не согласны с таким суждением, в то же время 34% не могут определиться, согласны они или не согласны, а 16% опрошенных согласны с таким суждением.
Отметим, что согласно опросу, проведенному "Левада-центром", наибольшее число голосов в опросе относительно выдающихся исторических личностей в РФ в 2021 году вновь набрал советский диктатор Иосиф Сталин – 39%. Он является бессменным лидером опроса с 2012 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- быдло!
В каждой семье украинца есть истории гибели родственников от коммуняцких рук! Быдло, оно и на Чукотке быдло. Быдло это жлоб высшей категориии по сути своей РАБ.
у світі мало країн? та ні, просто інституції спрямовані на те, щоб з будь-якого приводу поставити Україну та росію поруч. формуючи таким чином думку про "неразрівность" двох народів - падли та маніпулятори.
Ближе всех к любителям Сталина даже не избиратели ОПЗЖ, а СН.
Олігарх - особа, що володіє великою власністю у країні, та має вагомий вплив на державні органи влади й може використовувати його для власного збагачення. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів. ******* олігархи можуть володіти багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції.
Наш народ - глупый, темный, инфантильный. С мазохистским удовольствием позволяет промывать себе мозг очередным негодяям во власти, чтобы не брать на себя лично никакой ответственности за свою и своих детей судьбу.
за бзде готові голосувати максимум 10 відсотків все інше маніпуляції "соціолохіф" за невеликі гроші.
І не брешіть тут, що це не пов'язано з зебільною владою "акакаяразніца"; і з вами, 73/43%зебіли, з вашим галасуванням.
Набираем в ютубе:
"МИФ О СКРОМНОЙ ЖИЗНИ СТАЛИНА (ПОКАЖИТЕ ЭТО ФАНАТАМ СССР)" https://youtu.be/XJDL3qJNR4U
Найкращу позитивну динаміку показала оцінка громадянами дій Ситника. За майже рік баланс оцінки зріс із -41% до -35%.
Поліпшилася оцінка дій Авакова: баланс змінився із -52% до -48%.
Найкращий баланс оцінки має голова СБУ Іван Баканов, але за цей час зміна балансу в кращий бік склала трішки вище похибки опитування: від -30% у 2020 до -27% у 2021.
Баланс оцінки дій генпрокурора Ірини Венедіктової лишився незмінним: -39%.
Рабство - это предмет самой большой гордости россиян, посмотрите с каким ожесточением они критикуют любое неповиновение власти в любой стране, все диктаторы мира получают от россиян поддержку, как моральную, так и материальную!
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
Салтыков - Щедрин.
Мстительное, злопамятное убожество с бредовыми идеями, плюс с кучей комплексов и маний.
Кстати, его очень напоминает ещё один "выдающийся деятель" современности.
Но количества крови на его руках перечеркивает любые "гос. достижения". Как можно поддерживать наглухо отбитого ублюдка. Явно же больной, трусливый упырь. Не знаю есть ли такой термин, как "человекофобия" (социофобия- не подходит) , но это про него. Потому что боялся он реально любого человека(хоть знакомого, хоть нет), поэтому и истреблял всех по максимуму.
«Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина,
И широкая грудь осетина.»
Украинцев же он убил больше чем Гитлер.
Как можно к этому мутанту относиться нейтрально, а тем более положительно?!