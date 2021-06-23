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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине на данный момент не было ни одного случая инфицирования "дельта"-штаммом коронавируса, - Минздрав

В Украине на данный момент не было ни одного случая инфицирования

По состоянию на 22 июня 2021 года на территории Украины не было зафиксировано штамма коронавируса под названием "Дельта". Пока в Украине не было ни одного случая инфицирования этим штаммом.

Об этом РБК-Украина сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 22 июня случаев инфицирования и циркуляции на территории Украины штамма "Дельта" (индийский) центром не зафиксировано", - говорится в заявлении ЦОЗ.

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"Дельта" штамм, по словам ученых, увеличивает вдвое риск госпитализации после заражения. Однако риск госпитализации можно уменьшить с помощью вакцинацию любым из существующих препаратов от COVID-19.

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вакцина (3815) карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
границу с московитами закройте. пока не поздно!
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23.06.2021 16:00
+1
закрийте кордони з касапами! , зебіли!
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
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23.06.2021 16:17
+1
А у вас є чим його виявляти?
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23.06.2021 16:37
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границу с московитами закройте. пока не поздно!
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23.06.2021 16:00 Ответить
Дельта-коронавірус за своїми властивостями мало чим відрізняється від інших штамів коронавіруса.
Крім того, що є вакцини - є вже й ліки від коронавіруса, які незабаром будуть доступні.
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23.06.2021 16:04 Ответить
ліків від вірусів не існує ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ.
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23.06.2021 18:16 Ответить
Так будет,марзота зелёная...это ж надо много ума открыть пропускные пункты с дырами,когда в кацапстане такая срака началась
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23.06.2021 16:04 Ответить
_ЦОЗ пишет "не зафиксировано", журналист - пишет "не было"... Журналист не понимает различие или делает это сознательно?
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23.06.2021 16:08 Ответить
https://censor.net/ua/news/3273016/************************************************************************************

ПЕРЕКЛАДАЮ.
ПОКИ ЩО В УКРАЇНІ НЕ ЗДАТНІ ВИОКРЕМЛЮВАТИ ШТАМ "ДЕЛЬТА"
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23.06.2021 18:15 Ответить
Це в будь якому випадку питання часу. А не буде чи не буде.
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23.06.2021 16:10 Ответить
закрийте кордони з касапами! , зебіли!
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
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23.06.2021 16:17 Ответить
Ми не у вакуумі живемо, тому, на жаль, поява нового штаму це лише справа часу.
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23.06.2021 16:28 Ответить
А у вас є чим його виявляти?
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23.06.2021 16:37 Ответить
 
 