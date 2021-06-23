В Украине на данный момент не было ни одного случая инфицирования "дельта"-штаммом коронавируса, - Минздрав
По состоянию на 22 июня 2021 года на территории Украины не было зафиксировано штамма коронавируса под названием "Дельта". Пока в Украине не было ни одного случая инфицирования этим штаммом.
Об этом РБК-Украина сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 22 июня случаев инфицирования и циркуляции на территории Украины штамма "Дельта" (индийский) центром не зафиксировано", - говорится в заявлении ЦОЗ.
"Дельта" штамм, по словам ученых, увеличивает вдвое риск госпитализации после заражения. Однако риск госпитализации можно уменьшить с помощью вакцинацию любым из существующих препаратов от COVID-19.
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+3 Иван Иван #488996
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+1 Анатолий К #427424
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Крім того, що є вакцини - є вже й ліки від коронавіруса, які незабаром будуть доступні.
ПЕРЕКЛАДАЮ.
ПОКИ ЩО В УКРАЇНІ НЕ ЗДАТНІ ВИОКРЕМЛЮВАТИ ШТАМ "ДЕЛЬТА"
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
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