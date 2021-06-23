В Украине на данный момент не было ни одного случая инфицирования "дельта"-штаммом коронавируса, - Минздрав

По состоянию на 22 июня 2021 года на территории Украины не было зафиксировано штамма коронавируса под названием "Дельта". Пока в Украине не было ни одного случая инфицирования этим штаммом.

Об этом РБК-Украина сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 22 июня случаев инфицирования и циркуляции на территории Украины штамма "Дельта" (индийский) центром не зафиксировано", - говорится в заявлении ЦОЗ.

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"Дельта" штамм, по словам ученых, увеличивает вдвое риск госпитализации после заражения. Однако риск госпитализации можно уменьшить с помощью вакцинацию любым из существующих препаратов от COVID-19.