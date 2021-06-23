В Киеве "заминировали" несколько ТРЦ, отелей, а также Центральный и Южный ж/д вокзалы (обновлено)
Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов Киева временно ограничена из-за сообщения о "минировании".
Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця", информирует Цензор.НЕТ.
"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Столичная полиция в Facebook сообщает, что сегодня около 15 часов на электронную почту пришло письмо о минировании нескольких торгово-развлекательных центров, Центрального железнодорожного вокзала и нескольких отелей.
"На адрес выехали профильные службы и правоохранительных органов, которые тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых веществ или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.
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