Украинских болельщиков не пустили на стадион в Бухаресте с флагом "Крым - это Украина". Кулеба поручил посольству разобраться с ситуацией

В Бухаресте на матч Евро-2020 между сборными Украины и Австрии 21 июня не пустили болельщиков с украинским флагом с надписью "Крым - это Украина". В Министерстве иностранных дел заявили, что уже поручили украинскому посольству в Бухаресте разобраться в ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нromadske.

Как сообщил в соцсети Фейсбук пользователь по имени Дмитрий, его друзья при входе на стадион держали флаги с надписями "Kyiv" и "Crimea is Ukraine".

"Когда полиция заметила флаг с Крымом - набежала куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика", - говорит мужчина.

Затем им предложили сдать флаг в камеру хранения, объясняя это тем, что Крым - это якобы спорная территория.

"В этот весь кипиш также вписался украинский коп из полиции диалога: говорил румынам, что флаг можно пропускать, но, в итоге, пообщавшись с ними, принял их позицию и сказал нам, чтобы мы не спорили, иначе нас не пустят на стадион", - написал мужчина.

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В пресс-службе МИД Украины в комментарии изданию уточнили, что уже обратили внимание на информацию от украинских болельщиков.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", - говорится в сообщении.