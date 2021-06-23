РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11248 посетителей онлайн
Новости
12 065 19

Украинских болельщиков не пустили на стадион в Бухаресте с флагом "Крым - это Украина". Кулеба поручил посольству разобраться с ситуацией

Украинских болельщиков не пустили на стадион в Бухаресте с флагом

В Бухаресте на матч Евро-2020 между сборными Украины и Австрии 21 июня не пустили болельщиков с украинским флагом с надписью "Крым - это Украина". В Министерстве иностранных дел заявили, что уже поручили украинскому посольству в Бухаресте разобраться в ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нromadske.

Как сообщил в соцсети Фейсбук пользователь по имени Дмитрий, его друзья при входе на стадион держали флаги с надписями "Kyiv" и "Crimea is Ukraine".

"Когда полиция заметила флаг с Крымом - набежала куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика", - говорит мужчина.

Затем им предложили сдать флаг в камеру хранения, объясняя это тем, что Крым - это якобы спорная территория.

"В этот весь кипиш также вписался украинский коп из полиции диалога: говорил румынам, что флаг можно пропускать, но, в итоге, пообщавшись с ними, принял их позицию и сказал нам, чтобы мы не спорили, иначе нас не пустят на стадион", - написал мужчина.

Читайте также: Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ. ФОТО

В пресс-службе МИД Украины в комментарии изданию уточнили, что уже обратили внимание на информацию от украинских болельщиков.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", - говорится в сообщении.

Автор: 

Бухарест (53) Крым (26376) МИД (6940) Румыния (1088) флаг (934) футбол (3586) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Цыганский коп решил,шо Крым спорная территория,а украинский говна в рот набрал и боится возразить. Трансильвания - мадьярская территория,Бухарест принадлежит Болгарии.
показать весь комментарий
23.06.2021 17:15
+8
В следующий раз нужно напомнить румынам что Добруджа- это Болгария, а Трансильвания- это Венгрия (заодно венгры разблокируют нам НАТО), а Банат- это Сербия.
показать весь комментарий
23.06.2021 17:36
+6
Шо за прикол? Зеленський вже давно обіцяв повернути Крим. Чи знову збрехав?
показать весь комментарий
23.06.2021 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по правилам уефа любые надписи на флагах запрещены кроме согласованных
показать весь комментарий
23.06.2021 16:26 Ответить
тобто якщо на прапорі був би контур держави Україна із Кримом як на формі, то проблем би не було?
показать весь комментарий
23.06.2021 20:36 Ответить
Шо за прикол? Зеленський вже давно обіцяв повернути Крим. Чи знову збрехав?
показать весь комментарий
23.06.2021 16:28 Ответить
Про Крым зеледент четко и ясно всем заявил: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили". Все, очередная победа, всем по айкосику, джунгли ОПы ждут. И он вообще никому и ничего не должен кроме своих родителей (ну и бородатой бабушки конечно).
показать весь комментарий
23.06.2021 16:49 Ответить
ну не только зеленский обещал за 10 дней мир установить
показать весь комментарий
23.06.2021 16:50 Ответить
Ты о сладкоголосом мальдивском Пецыке, вечно богатеюшем вечночиновнике?
показать весь комментарий
23.06.2021 17:39 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2021 18:16 Ответить
Та вони всі коли йдуть до корита влади обіцяють гори , ондо як Пєця обіцяв за три дні закінчти війну
показать весь комментарий
23.06.2021 16:51 Ответить
Не війну а АТО. На війну це тоді ще не дуже схоже було.
показать весь комментарий
23.06.2021 17:32 Ответить
Думаю що як раз на АТО то було мало схоже
показать весь комментарий
23.06.2021 17:37 Ответить
Ага, навесні 14-го...
показать весь комментарий
23.06.2021 17:41 Ответить
Цыганский коп решил,шо Крым спорная территория,а украинский говна в рот набрал и боится возразить. Трансильвания - мадьярская территория,Бухарест принадлежит Болгарии.
показать весь комментарий
23.06.2021 17:15 Ответить
Ты читать умеешь?
" сказал нам, чтобы мы не спорили, иначе нас не пустят на стадион"
показать весь комментарий
23.06.2021 17:18 Ответить
В следующий раз нужно напомнить румынам что Добруджа- это Болгария, а Трансильвания- это Венгрия (заодно венгры разблокируют нам НАТО), а Банат- это Сербия.
показать весь комментарий
23.06.2021 17:36 Ответить
Скоріше всього румуни просто виконують розпорядження спі..арашеної "Газмясом" верхівки УЄФА..
показать весь комментарий
23.06.2021 18:13 Ответить
їм просто не треба мордобоя на трибунах. вболівальники народ гарячий швидкого возгорання.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:37 Ответить
ви просто не знаєте що витворяють румуни на буковині- раджу подивитись ролик Стерненка на ютуб- пьяний піп на буковині погрожував поліції та принижував українців
показать весь комментарий
23.06.2021 21:50 Ответить
 
 