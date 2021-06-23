Минобороны Украины об инциденте с британским эсминцем в Черном море: Это серьезное нарушение международного права

Министерство обороны Украины в настоящий момент совместно с союзниками формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцев в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

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В нем также отмечается, что вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является нарушением международного права.

"Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны.

Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.