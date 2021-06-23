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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны Украины об инциденте с британским эсминцем в Черном море: Это серьезное нарушение международного права

Минобороны Украины об инциденте с британским эсминцем в Черном море: Это серьезное нарушение международного права

Министерство обороны Украины в настоящий момент совместно с союзниками формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцев в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании

В нем также отмечается, что вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является нарушением международного права.

"Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны.

Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

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Великобритания (4946) корабль (2041) Минобороны (9312) россия (95454) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+10
Кто отправил британский эсминец на смерть? Снова Порошенко?
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23.06.2021 16:30
+5
Никто никуда не стрелял, помоеголовые проверяют реакцию, если-бы стрельнули.
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23.06.2021 16:25
+4
То ДБР порушить справу проти англічан? По аналогу, як порушили проти Порошенко, коли наші катери проходили по наших територіальних водах і міжнародній протоці? Чи на цей раз Косоворотка Голобородкович не давав команди?
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23.06.2021 16:57
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Никто никуда не стрелял, помоеголовые проверяют реакцию, если-бы стрельнули.
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23.06.2021 16:25 Ответить
Стреляли, нехай мимо і не зовсім у той бік, але стріляли.
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23.06.2021 17:05 Ответить
боятся что б на Крым массоны рептилоиды ненапали ..
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23.06.2021 16:25 Ответить
ани незаметили из-за кривизны моря
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23.06.2021 16:40 Ответить
А какая разница: стреляли-не стреляли...
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23.06.2021 16:28 Ответить
Понять и простить, это же первое нарушение.
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23.06.2021 16:29 Ответить
Кто отправил британский эсминец на смерть? Снова Порошенко?
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23.06.2021 16:30 Ответить
Парашники не стреляли по британскому эсминцу, но Воронеж уже напрягся. Это хорошо.
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23.06.2021 16:31 Ответить
Британцы заявили, что никто их не обстреливал. Разберитесь в конце концов, что там было и кто брешет. Капец какой то.
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23.06.2021 16:32 Ответить
Треба було б вже знати що росіяни завжди брешуть.
Чого вартий їх фейк про боїнг розміром в пару кілометрів. Якщо їх з цією брехнею росіян теж заженуть в кут, то вони ще якийсь фейк зліплять наприклад знімлять нове відео чи викладуть старе.
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23.06.2021 16:36 Ответить
"В 11.52 британский эсминец Defender пересек российскую границу и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Он был предупреждён о применении оружия в случае нарушения границы, но не отреагировал.

В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.

В 12.19 российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца.

В 12.23 Defender покинул российские воды." - російська точка зору.
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23.06.2021 16:40 Ответить
і що не будуть навіть шукати хто дав наказ есмінцю провокувати кацапів ? з катерами не так було , винного, 100% прокурори знайшли швидко ! що там до речі з кримінальною справою ?
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23.06.2021 16:34 Ответить
Что делает враг в наших территориальных водах?
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23.06.2021 16:38 Ответить
А слабо было визжать дави дави его и стрельнуть по британцам очко жим жим . Или они могут только по украинским кораблям стрелять
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23.06.2021 16:53 Ответить
То ДБР порушить справу проти англічан? По аналогу, як порушили проти Порошенко, коли наші катери проходили по наших територіальних водах і міжнародній протоці? Чи на цей раз Косоворотка Голобородкович не давав команди?
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23.06.2021 16:57 Ответить
Ставлю на то,шо кацапы не стреляли - сцыкотно. Вызвали они военного атташе - да он вам,собакам, фак покажет и будет прав.
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23.06.2021 17:19 Ответить
оккупанты-********* совсем уже охренели, сраные кацапсины.
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23.06.2021 17:27 Ответить
 
 