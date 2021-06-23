Минобороны Украины об инциденте с британским эсминцем в Черном море: Это серьезное нарушение международного права
Министерство обороны Украины в настоящий момент совместно с союзниками формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцев в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является нарушением международного права.
"Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны.
Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.
В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.
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Чого вартий їх фейк про боїнг розміром в пару кілометрів. Якщо їх з цією брехнею росіян теж заженуть в кут, то вони ще якийсь фейк зліплять наприклад знімлять нове відео чи викладуть старе.
В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.
В 12.19 российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца.
В 12.23 Defender покинул российские воды." - російська точка зору.