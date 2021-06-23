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Новости Агрессия России против Украины
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Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес

Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес

Российские суда следили за проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма и передали его экипажу информацию о проведении учений неподалеку.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с установившейся практикой российские корабли следили за его проходом, и он был поставлен в известность о проводимых в ближайших окрестностях учениях", - сказал Уоллес.

Как заявил министр обороны, эсминец участвовал в "плановом транзите" из Одессы в Грузию через Черное море.

"Как является нормальным на этом маршруте, он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени (11:45 по Киеву)", - уточнил Уоллес.

Читайте: "Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море

Также читайте: Минобороны Украины об инциденте с британским эсминцем в Черном море: Это серьезное нарушение международного права

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Великобритания (4946) корабль (2041) обстрел (27043) россия (95454) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+26
Навіть не знаю кому і вирити. Росіяни вже всім розбазікали, що потопили увесь королівський флот.
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23.06.2021 16:34
+12
Я ж казав, що то було бомбування британського корабля роССійськими військовими прямо в каютах.)))
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23.06.2021 16:35
+9
так русня своим впарила про геройский обстрел супостата ...а по факту то были учения , ну величие прям аж прёт , коричневое и плохо пахнущее
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23.06.2021 16:38
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Навіть не знаю кому і вирити. Росіяни вже всім розбазікали, що потопили увесь королівський флот.
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23.06.2021 16:34 Ответить
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23.06.2021 16:35 Ответить
сподіваюся, британці срисували все, що хотіли і як планували
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23.06.2021 16:40 Ответить
Цапы включили заднюю
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23.06.2021 16:34 Ответить
РФ своими учениями уже перешла все границы
Она решила и Чёрное море контролировать , как Азов ?

Скоро запретит и в Средиземноморье заходить ?
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23.06.2021 16:34 Ответить
_Да. К этому всё идёт. Потому как с одной стороны противостояния деятельный и напористый психопат и маньяк, а с другой - сборище болтунов, которые больше всего озабочены тем чтобы не принимать ответственных решений и не действовать. Сугубо пассивная, реактивная модель реагирования. Разумеется тот кто владеет инициативной ведёт берёт над пассивной стороной верх.
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23.06.2021 16:54 Ответить
Предупредить-не обстрелять.
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23.06.2021 16:34 Ответить
Рузьке удовлетворены объяснительной
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23.06.2021 16:35 Ответить
Я ж казав, що то було бомбування британського корабля роССійськими військовими прямо в каютах.)))
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23.06.2021 16:35 Ответить
Как все научились переобуваться на ходу, тлетворное влияние поребрика.
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23.06.2021 16:35 Ответить
кто куда переобулся?
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23.06.2021 16:38 Ответить
Інакше кажучи, нічого росіянам за це дійство не буде.
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23.06.2021 16:36 Ответить
Ви вважаєте доцільно карати того, хто наклав собі в підгузки?))
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23.06.2021 16:39 Ответить
То ж знайте, друзі, коли чуєте вибухи за порєбріком - то не обв"язково бомби, то переважно кацапські пердаки рвуться. Слава ЇЇ Величності!
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23.06.2021 16:37 Ответить
так русня своим впарила про геройский обстрел супостата ...а по факту то были учения , ну величие прям аж прёт , коричневое и плохо пахнущее
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23.06.2021 16:38 Ответить
Так стреляли или не стреляли? И бомбі СУшка бросалала или не бросала?
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23.06.2021 16:39 Ответить
Шла Саша по шоссе и сосала СУшку.
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23.06.2021 16:44 Ответить
Карл клал на Клару.
Клара у Карла курила кларнет.

Сушка лавировала-лавировала, пока не всосала, что не всякий грека переедет через реку.
(долетит до середины)
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23.06.2021 20:23 Ответить
стреляли сигареты у англичан и бросали какашки друг в друга))))))
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23.06.2021 16:45 Ответить
Как тос странно у кацапов риторика помягшала после обьяснений военного атташе Великобритании
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23.06.2021 16:46 Ответить
Военный атташе Великобритании доступно объяснил лаптям, что будет со всем их флотом в Черном море, если хоть одна пуля попадет в британский корабль. Вот лапти и включают заднюю.
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23.06.2021 16:54 Ответить
Может где то подальше, и стреляли, но так, что бы британцы, даже и не поняли, что это в их адрес, а отрапортввали, что "отпугнули врага" Бриты же остроумно ответили, что шли в територіальних водах Украины, и очень удивлены, что русские думают, что кого-то "предупреждали". И где видеосъемка этого? Никто его не видел
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23.06.2021 18:18 Ответить
Следующий визит британского корабля в порт Мариуполя?
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23.06.2021 16:45 Ответить
Лучше бы на Волгу.
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23.06.2021 16:48 Ответить
Английские бюрократы врут англичанам чтобы не пришлось ничего предпринимать.
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23.06.2021 16:48 Ответить
Та не то мардва пачкамц халявки и шавкамц.
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23.06.2021 16:56 Ответить
Халва-халва-халва...
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23.06.2021 16:59 Ответить
Полагаю, если бы там что-то произошло, то Юнион Джек бы сказал, что-то типа: «русские себя ведут очень не профессионально, подвергая опасности и себя и противоположную сторону.»
Ну, а так как ничего подобного не прозвучало (не исключаю, что может прозвучать в будущем), то на данный момент, можно предположить, что ничего там и не было.
Хотя возможен и другой вариант, Юнион Джек ответил, что мы находились в международно признанных Украинских территориальных водах, а остальное Ваши проблемы (Вы сами загнали себя в 2014-м в эту западню), теперь расхлёбывайте полной ложкой.
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23.06.2021 17:46 Ответить
так стреляли или нет? Конечно не стреляли? У них с этим строго, это не буксир таранить. Да и кто стрелял то погранцы ФСБ ники или мореманы. Скорее ошибливсь с картами, ошиблись с определенинем класа судна, вертолеты, стратегическую авиацию не подымали. А откуда стреляли то, неизвестно. Как сшибали корейский лайнер, то написали -ушел в сторону моря.
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23.06.2021 16:53 Ответить
а предупредили что в чужих терводах єті цапскіє "учєнійа" проходят?
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23.06.2021 17:03 Ответить
нікто нє в курсє када намєчаєца ачєрєдноє затоплєніє славнага цапофлота?
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23.06.2021 17:05 Ответить
Вечером у Скабеевой будут бомбить Лондон.
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23.06.2021 17:13 Ответить
Получается так, русня стреляла и бомбометала в ходе своих учений. Недалеко проходил британский эсминец и у казламордых созрел план придумать очередную пабеду. Вот что-что, а ,,побеждать" в своих влажных мечтах они умеют. Примеров масса, напр. 28 панфиловцев или занятие аэродрома в Приштине. Помню, как кацапня на гавно и ходила, радовались очередной победе. Тогда брали интервью у натовского генерала в Косово, по моему британца, так он долго не мог понять о каком достижении русни идёт речь. Потом, когда ему объяснили, то он пожал плечами и сказал, что мы здесь не на соревнованиях. А кацапы так старались, но натовцы этого не заметили.
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23.06.2021 17:13 Ответить
Если не будут ходить британские, американские и т.д. корабли, если не будет возможности вести войну в Украине -
РОССИЯ НАЧНЁТ ОБСТРЕЛИВАТЬ СЕБЯ.
Просто у Кремля не останется иной возможности и повода пугать своих дебильных граждан.
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23.06.2021 17:18 Ответить
Правильно.Надо будет-сами повод создадут.
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23.06.2021 17:36 Ответить
Рязанский сахарок был, во многих местах. Успешно взрывалось и рушилось. Также успешно удалось подтолкнуть дистанционно управляемых националистов в Беслане, на "Норд-Осте"...
Но то всё устаревшее. Кого этим в России удивишь, привыкли уже, что перед выборами начинаются странности... Поэтому теперь в Кремле думают над чем-то более новичковым.
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23.06.2021 17:54 Ответить
оккупанты-********* совсем уже охренели, сраные кацапсины.
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23.06.2021 17:27 Ответить
А где видео этих "геройских" действий,плёнка кончилась или боялись поцарапать?
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23.06.2021 18:53 Ответить
"Силами прикордонників, ЧФ, космічних військ РФія відтіснила крейсер....." Куди "відтіснила" Крейсер як рухався з Одеси у Грузію так і не міняв курсу..... Брехня л"ється зі зливних бачків.беззупину. Їм вірити себе не поважати...
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23.06.2021 19:30 Ответить
Имелось в виду, что московиты отжали Абхазию у Грузии, а английский корабль шёл мимо.
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23.06.2021 20:48 Ответить
Кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 3412
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23.06.2021 22:20 Ответить
 
 