Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес

Российские суда следили за проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма и передали его экипажу информацию о проведении учений неподалеку.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с установившейся практикой российские корабли следили за его проходом, и он был поставлен в известность о проводимых в ближайших окрестностях учениях", - сказал Уоллес.

Как заявил министр обороны, эсминец участвовал в "плановом транзите" из Одессы в Грузию через Черное море.

"Как является нормальным на этом маршруте, он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени (11:45 по Киеву)", - уточнил Уоллес.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море

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