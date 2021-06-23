Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес
Российские суда следили за проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма и передали его экипажу информацию о проведении учений неподалеку.
Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В соответствии с установившейся практикой российские корабли следили за его проходом, и он был поставлен в известность о проводимых в ближайших окрестностях учениях", - сказал Уоллес.
Как заявил министр обороны, эсминец участвовал в "плановом транзите" из Одессы в Грузию через Черное море.
"Как является нормальным на этом маршруте, он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени (11:45 по Киеву)", - уточнил Уоллес.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.
В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Она решила и Чёрное море контролировать , как Азов ?
Скоро запретит и в Средиземноморье заходить ?
Клара у Карла курила кларнет.
Сушка лавировала-лавировала, пока не всосала, что не всякий грека переедет через реку.
(долетит до середины)
Ну, а так как ничего подобного не прозвучало (не исключаю, что может прозвучать в будущем), то на данный момент, можно предположить, что ничего там и не было.
Хотя возможен и другой вариант, Юнион Джек ответил, что мы находились в международно признанных Украинских территориальных водах, а остальное Ваши проблемы (Вы сами загнали себя в 2014-м в эту западню), теперь расхлёбывайте полной ложкой.
РОССИЯ НАЧНЁТ ОБСТРЕЛИВАТЬ СЕБЯ.
Просто у Кремля не останется иной возможности и повода пугать своих дебильных граждан.
Но то всё устаревшее. Кого этим в России удивишь, привыкли уже, что перед выборами начинаются странности... Поэтому теперь в Кремле думают над чем-то более новичковым.