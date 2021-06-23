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Новости Агрессия России против Украины
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Корабли НАТО должны постоянно присутствовать в Черном море в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны РФ, - Джапарова

Корабли НАТО должны постоянно присутствовать в Черном море в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны РФ, - Джапарова

Страны-члены НАТО должны коренным образом пересмотреть свое взаимодействие и свою политику в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

"На сегодня остается фактом агрессивная и провокационная политика Российской Федерации в Черном и Азовском морях. И это не только об обстреле эсминца Defender... То, что мы видели в последние годы - в 2017 году береговая охрана РФ под разными предлогами останавливает суда, идущие через Керченский пролив в Черное море, часами, а то и несколько суток держат эти суда. Мы понимаем, что для коммерческих судов это огромные потери, задача - разрушать традиционные экономические маршруты, чтобы в украинские порты не заходили торговые корабли. Далее - это военные учения. Мы тоже видим, как под разными предлогами Российская Федерация просто перекрывает огромные акватории Черного моря. И последний предписание, которое мы видели - до октября под эгидой военных учений перекрывается проход по Керченскому проливу для иностранных кораблей и военных кораблей - это тоже является элементом тестирования своего доминирования", - замглавы МИД.

По ее словам, позиция Украины, которая была озвучена на всех уровнях - "страны-члены НАТО должны коренным образом пересмотреть свое взаимодействие и свою политику в Черном море".

"Корабли НАТО должны постоянно присутствовать в Черном море в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны Российской Федерации", - добавила заместитель министра.

Читайте: Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес

Автор: 

Великобритания (4946) МИД (6940) НАТО (9975) россия (95454) Черное море (1479) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+3
Може вже час власний флот мати, а не сподіватись на когось?
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23.06.2021 16:49
+3
Чемодан без ручки, наполненный кирпичами....пусть тащат пока...
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23.06.2021 16:58
+2
Не просто присутствовать, а имитировать ядерный удар по параше, чтобы }{уйло в памперсах спало.
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23.06.2021 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Не просто присутствовать, а имитировать ядерный удар по параше, чтобы }{уйло в памперсах спало.
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23.06.2021 16:40 Ответить
Москалі відкрили вогонь по британському есмінцю за методом Віслюка - у своїй голові.
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23.06.2021 16:50 Ответить
Они ничего никому не должны !
Было бы неплохо, но это на их усмотрение.
Госпожа Джапарова, что то загоняет, как и все зеленое кодло...
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23.06.2021 16:44 Ответить
Якісь дивні відносини тоді виходять. Україна постійно щось повинна робити "заради НАТО", а от НАТО заради України - лише те, що захоче. І при цьому з Росією воює саме Україна, а не НАТО.
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23.06.2021 16:49 Ответить
так РФ і нападає на Україну, а не НАТО. і НАТО не дуже та Україна і потрібна. так шо, якщо щось хочете, то зробіть спочатку самі щось, а не вам усі все "винні". А то нагадує сорока двухрічного імбецила, що сидить на шиї в батьків, бо йому всі щось винні.
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23.06.2021 17:09 Ответить
Простіше кажучи, Україна повинна перебувати у таких відносинах, де у неї є лише обов'язки і немає жодних прав. І будь-коли ці партнери можуть сказати "А ви нам не особливо то й потрібні були". Прекрасний шлях.
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23.06.2021 17:35 Ответить
Може вже час власний флот мати, а не сподіватись на когось?
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23.06.2021 16:49 Ответить
Ооочень превентивные меры: касапы Крым отжали и ржут от превентивных мер
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23.06.2021 16:50 Ответить
Чемодан без ручки, наполненный кирпичами....пусть тащат пока...
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23.06.2021 16:58 Ответить
_Теперь увидим что НАТА будет держаться гораздо далеко от захваченного фашистами Крыма. А позже фашисты терпил и из Черного моря гонять начнут.
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23.06.2021 16:57 Ответить
Чем гонять? Кузей, с которого самолеты падают?
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23.06.2021 17:00 Ответить
Кацапи залітали на своїх коритах сто разів у повітряний простір країн НАТО і НАТА втералась !!! А тут ****...А тут відкрили вогонь (попереджувальний !!!!) по НАТІ мля! .. НАТА, у тебе яйця є? (с)
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23.06.2021 17:00 Ответить
Це ти з окопу пишеш?
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23.06.2021 17:10 Ответить
нет .. ну что-ты.. я из дурдома пишу - как и ты !!!
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23.06.2021 17:17 Ответить
Было бы неплохо 6-й флот расквартировать в Крыму,да и на побережье Азовского моря пару американских военных баз.А Украину 51-м штатом включить в США.
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23.06.2021 17:32 Ответить
НАТО,это бутафория.Никакого военного альянса на постоянной основе,думаю,в принципе существовать не может. И не надо переоценивать это образование,у каждого члена которого,уверен,заранее заготовлена "обоснованная отмазка" соблюдать нейтралитет,в случае чего. Это "будапештский меморандум",а его "силу" и "реальность",нам по крайней мере,посчастливилось прочувствовать на своей 5-й точке.Оборонная промышленност,поэтому,должна ещё десятки лет стоять на 1-м месте.(Все это конечно же к сожалению).✌️
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23.06.2021 17:40 Ответить
нормальні держави готуються до війни і об'єднуються в альянс для того, щоб не воювати, а не воювати. Є приказка - хочеш миру - готуйся до війни. На підготовленого не нападають.
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23.06.2021 18:03 Ответить
 
 