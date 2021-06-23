Корабли НАТО должны постоянно присутствовать в Черном море в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны РФ, - Джапарова

Страны-члены НАТО должны коренным образом пересмотреть свое взаимодействие и свою политику в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

"На сегодня остается фактом агрессивная и провокационная политика Российской Федерации в Черном и Азовском морях. И это не только об обстреле эсминца Defender... То, что мы видели в последние годы - в 2017 году береговая охрана РФ под разными предлогами останавливает суда, идущие через Керченский пролив в Черное море, часами, а то и несколько суток держат эти суда. Мы понимаем, что для коммерческих судов это огромные потери, задача - разрушать традиционные экономические маршруты, чтобы в украинские порты не заходили торговые корабли. Далее - это военные учения. Мы тоже видим, как под разными предлогами Российская Федерация просто перекрывает огромные акватории Черного моря. И последний предписание, которое мы видели - до октября под эгидой военных учений перекрывается проход по Керченскому проливу для иностранных кораблей и военных кораблей - это тоже является элементом тестирования своего доминирования", - замглавы МИД.

По ее словам, позиция Украины, которая была озвучена на всех уровнях - "страны-члены НАТО должны коренным образом пересмотреть свое взаимодействие и свою политику в Черном море".

"Корабли НАТО должны постоянно присутствовать в Черном море в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны Российской Федерации", - добавила заместитель министра.

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