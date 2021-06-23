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Новости Агрессия России против Украины Война
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Как выжить в опасной ситуации и на войне: Минкульт подготовил брошюру с советами для граждан

Как выжить в опасной ситуации и на войне: Минкульт подготовил брошюру с советами для граждан

В Украине вышла инструкция, фактически сжатый набор советов, как действовать, чтобы уберечься в опасных ситуациях, в том числе на войне.

Брошюра доступна для скачивания в формате PDF на сайте Центра информационной безопасности при Минкульте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

"Недавнее эскалация на границах Украины обнаружила огромный запрос на практические советы, как действовать обычным людям. Страх и паника, как известно, являются лучшим основанием для проведения дезинформационных операций. Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но при этом содержит практические советы. Брошюру легко и быстро прочитать в момент непосредственной опасности. Одной и из крупнейших ее ценностей являются советы - как вести себя в информационном поле", - отметила руководитель Центра страткомуникаций и информбезопасности Любовь Цибульская.

Министерство считает, что инструкция пригодится как для ознакомления заранее, так и для того, "чтобы посмотреть в нее и не растеряться в момент опасности".

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Содержание:

→ cоветы к подготовке дома;
→ что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий;
→ что не следует делать ни в коем случае;
→ как не стать жертвой дезинформации;
→ что делать после получения сигнала "всем внимание";
→ что следует знать, оказавшись в зоне обстрела а) стрелковым оружием, б) артобстрела, в) обстрела из систем залпового огня;
→ как подготовить "тревожный чемоданчик";
→ что должно быть в аптечке.

В ближайшее время ведомство напечатает для жителей востока и юга Украины первые 100 000 экземпляров. Их раздадут местным жителям военные. Позже ее допечатают для распространения во всех областях Украины.

Брошюру переведут на русский и крымскотатарский языки, а также на английский, чтобы поделиться опытом с международными партнерами.

"Мы призываем загружать, читать и распространять ее. И призываем общественные организации, центральные и региональные органы власти выкладывать брошюру на своих информационных ресурсах", – пишут в ведомстве.

Онлайн версию брошюры можно скачать здесь

Автор: 

ВР (29240) Министерство культуры и информационной политики (773) чрезвычайная ситуация (34)


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Топ комментарии
+9
Просто перестать стрелять ?
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23.06.2021 16:57
+9
-Косити від воєнкомату.
-Тікати в Польщу на полуниці.
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23.06.2021 17:05
+4
Брошюра наверное полезная. Но при чём здесь Минкульт???
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23.06.2021 16:58
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Просто перестать стрелять ?
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23.06.2021 16:57 Ответить
Брошюра наверное полезная. Но при чём здесь Минкульт???
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23.06.2021 16:58 Ответить
"Но при чём здесь Минкульт?"

Полное название министерства - Министерство культуры и информационной политики. Поэтому "Центр информационной безопасности" там вполне уместен.
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24.06.2021 01:01 Ответить
Я знаю их полное название. Но это не профиль клоуна Ткаченко.
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24.06.2021 06:55 Ответить
-Косити від воєнкомату.
-Тікати в Польщу на полуниці.
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23.06.2021 17:05 Ответить
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23.06.2021 17:11 Ответить
Ще один дерибан.
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23.06.2021 17:06 Ответить
Не прошло и 7 лет войны...
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23.06.2021 17:10 Ответить
С 2014 года нужно было хоть на месяц население которое"устало от войны" в окопы, а потом пусть по камешкам сидят
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23.06.2021 17:14 Ответить
уберечься в опасных ситуациях, в том числе на войне. Ввод военного положения и немедленная изоляция уклонистов, граждан стран военных союзников агрессора и вражеских пропагандистов , национализация оборонных предприятий , создание партизанских баз и т.д.
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23.06.2021 17:14 Ответить
діду, а німці вже пішли?
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23.06.2021 17:22 Ответить
Жизненное пространство для немцев Гитлер видел в Украине, богатства которой приводили его в экстаз. Гитлеру в Украине создать латифундии с батраками -украинцами не удалось. Но его дело живёт. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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23.06.2021 17:39 Ответить
иван , а че такое - создание партизанских баз ( в свое время немного учил ) , и изоляция уклонистов ?
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23.06.2021 19:24 Ответить
в свое время немного учил/ ВУС Ивана Петровича Сидорова обычный и в партизанском деле он не специалист. Несколько лет назад были в интернете были две статьи офицера армии Великобритании с рекомендациями по организации партизанской деятельности в Украине. Когда они будут найдены, будет сообщено. / изоляция уклонистов. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет.
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24.06.2021 08:51 Ответить
А де у змісті брошури пункт "Вигнати нахєр придурків та сучих дітей, що заглядають ***** в очі"?
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23.06.2021 17:23 Ответить
А там есть советы, как уберечься и действовать в случаях, когда у руководства страны борзометр зашкаливает, по всем направлениям?
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23.06.2021 17:26 Ответить
Коліївщина. Але є але. Кацап обов'язково п'ятака свого свинячого встромить.
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23.06.2021 18:12 Ответить
На жаль...
Вони цього чекають, і не пропустять.
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23.06.2021 18:19 Ответить
Тому хіба що страйки та акти масової непокори.
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23.06.2021 18:21 Ответить
В ідеалі - так. Але хіба з них є зиск? Хіба що користь та прибуток організаторам, на яких вони свої інтереси ************
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23.06.2021 18:38 Ответить
Ну тоді ще більш малоймовірний варіант - військовий переворот.
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23.06.2021 18:46 Ответить
Ну тоді скрепоносці точно такого події не пропустять. Тим більше у нас нікого немає на роль українського "Піночета".
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23.06.2021 19:07 Ответить
Тоді не маю більш хвантазій на тему.🙃
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23.06.2021 19:08 Ответить
Як вижити в небезпечній ситуації і на війні: Мінкульт підготував брошуру з порадами для громадян - Цензор.НЕТ 6949
Я теж... ))
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23.06.2021 19:47 Ответить
переглянув - тупа брошура ні про що... цікаво, скільки було витрачено коштів на це творіння?
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23.06.2021 18:07 Ответить
Просто переставай стрелять и война закончится. Правда, это не поможет, но риск - дело благородное. А вдруг...
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23.06.2021 19:56 Ответить
Посилання не відкривається.
Попиляли бюджет і відзвітували. Цензор на підтанцьовці.
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23.06.2021 22:34 Ответить
 
 