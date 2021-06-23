Как выжить в опасной ситуации и на войне: Минкульт подготовил брошюру с советами для граждан
В Украине вышла инструкция, фактически сжатый набор советов, как действовать, чтобы уберечься в опасных ситуациях, в том числе на войне.
Брошюра доступна для скачивания в формате PDF на сайте Центра информационной безопасности при Минкульте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
"Недавнее эскалация на границах Украины обнаружила огромный запрос на практические советы, как действовать обычным людям. Страх и паника, как известно, являются лучшим основанием для проведения дезинформационных операций. Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но при этом содержит практические советы. Брошюру легко и быстро прочитать в момент непосредственной опасности. Одной и из крупнейших ее ценностей являются советы - как вести себя в информационном поле", - отметила руководитель Центра страткомуникаций и информбезопасности Любовь Цибульская.
Министерство считает, что инструкция пригодится как для ознакомления заранее, так и для того, "чтобы посмотреть в нее и не растеряться в момент опасности".
Содержание:
→ cоветы к подготовке дома;
→ что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий;
→ что не следует делать ни в коем случае;
→ как не стать жертвой дезинформации;
→ что делать после получения сигнала "всем внимание";
→ что следует знать, оказавшись в зоне обстрела а) стрелковым оружием, б) артобстрела, в) обстрела из систем залпового огня;
→ как подготовить "тревожный чемоданчик";
→ что должно быть в аптечке.
В ближайшее время ведомство напечатает для жителей востока и юга Украины первые 100 000 экземпляров. Их раздадут местным жителям военные. Позже ее допечатают для распространения во всех областях Украины.
Брошюру переведут на русский и крымскотатарский языки, а также на английский, чтобы поделиться опытом с международными партнерами.
"Мы призываем загружать, читать и распространять ее. И призываем общественные организации, центральные и региональные органы власти выкладывать брошюру на своих информационных ресурсах", – пишут в ведомстве.
Онлайн версию брошюры можно скачать здесь
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Полное название министерства - Министерство культуры и информационной политики. Поэтому "Центр информационной безопасности" там вполне уместен.
-Тікати в Польщу на полуниці.
Вони цього чекають, і не пропустять.
Я теж... ))
Попиляли бюджет і відзвітували. Цензор на підтанцьовці.