Арестович об инциденте с британским эсминцем: Россияне выдали артиллерийские учения за обстрел. Выглядит как информационно-психологическая операция

Предупредительные выстрелы РФ по британскому эсминцу в Черном море были информационно-психологической операцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"По информации, которая есть на сегодняшнюю минуту, по сообщению британской стороны, ни обстрела не было. Россияне выдали артиллерийские учения, которые у них там проводились на определенном расстоянии от маршрута британского эсминца, как обстрел. Для меня это сейчас выглядит как информационно-психологическая операция стратегического масштаба, которая с российской стороны была реализована на уровне официальных сообщений ТАСС и заявлений Министерства обороны Российской Федерации имеющая целью подрыв учений Sea Breeze 2021", - отметил Арестович.

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Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось.

Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море.

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