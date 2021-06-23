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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович об инциденте с британским эсминцем: Россияне выдали артиллерийские учения за обстрел. Выглядит как информационно-психологическая операция

Арестович об инциденте с британским эсминцем: Россияне выдали артиллерийские учения за обстрел. Выглядит как информационно-психологическая операция

Предупредительные выстрелы РФ по британскому эсминцу в Черном море были информационно-психологической операцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"По информации, которая есть на сегодняшнюю минуту, по сообщению британской стороны, ни обстрела не было. Россияне выдали артиллерийские учения, которые у них там проводились на определенном расстоянии от маршрута британского эсминца, как обстрел. Для меня это сейчас выглядит как информационно-психологическая операция стратегического масштаба, которая с российской стороны была реализована на уровне официальных сообщений ТАСС и заявлений Министерства обороны Российской Федерации имеющая целью подрыв учений Sea Breeze 2021", - отметил Арестович.

Также читайте: Корабли НАТО должны постоянно присутствовать в Черном море в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны РФ, - Джапарова

Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось.

Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море.

Читайте: Арестович о ситуации с британским эсминцем: Руководство Украины совместно с союзниками формирует позицию по данному вопросу

Автор: 

Великобритания (4946) россия (95454) Черное море (1479) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+11
Льоша, ти краще скажи чи була операція з вагнерівціями? І що сказала МІ-6 про Єрмака, твого кулєгі по палаті.))
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23.06.2021 17:03
+9
Кацапи такі ж брехливі, як і арестович з подоляком.
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23.06.2021 17:08
+7
Як завжди- вологі кацапські мрії?)))
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23.06.2021 17:00
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Як завжди- вологі кацапські мрії?)))
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23.06.2021 17:00 Ответить
NuhTO worship, how you read me. Over

https://twitter.com/herooftheday10/status/1407695816567967744
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23.06.2021 17:06 Ответить
Мокшани випустили 3 попереджувальні ядерні боєголовки, 6 попереджувальних торпед та скинули 128 попереджувальних бомб з літака по британському есмінцю. Британці поки не коментують, бо на есмінці тупо не в курсі, що їх обстріляли.
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23.06.2021 17:25 Ответить
_Такое очень может быть. Но после безответного нападения на НАТО и убийства фашистами польской верхушки, предупредительный огонь фашистов по НАТО вполне вероятен и возможен.
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23.06.2021 17:02 Ответить
_Также следующее: если допустить что предупредительный огонь фашистов по кораблю НАТО был, то вполне вероятной реакций политиканов Запада на это будет засунуть дурную башку в песок, всё отрицать и врать своим гражданам. Чтобы не пришлось принимать решения и меры.
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23.06.2021 17:06 Ответить
...открыли стрельбу пуканами раздолбанного калибра))
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23.06.2021 17:03 Ответить
Льоша, ти краще скажи чи була операція з вагнерівціями? І що сказала МІ-6 про Єрмака, твого кулєгі по палаті.))
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23.06.2021 17:03 Ответить
Так , а ты шо не смотрел фильм " Белингкет" в марте ? А фильм "Нетфликс" о вагнеровцах ? Там все разложено как по полочкам ! Кто , кому , чего и кого предал !
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24.06.2021 01:00 Ответить
мокшане уже успели отпраздновать; накатить и обосраться
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23.06.2021 17:04 Ответить
Так они все-таки стреляли. А британцы сказали, спокойно ребята это всего лишь учения.
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23.06.2021 17:07 Ответить
Кацапи такі ж брехливі, як і арестович з подоляком.
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23.06.2021 17:08 Ответить
Якщо кацап не бреше, потикай його палкою, можливо він здох.
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23.06.2021 17:38 Ответить
И им и брошенный лапоть за снаряд проканает.
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23.06.2021 17:08 Ответить
Гнилое враньё для внутреннего потребления являлось и является одним из главных составляющих фундамента Рашкостана. Опровергая враньё постоянно, донося информацию до слабых мозжечков верноподданных рабов Кремля, этот фундамент можно и должно развалить. Это уже было сделано один раз, но не до конца. Теперь определённо надо довести доброе дело до ума, для всеобщего блага.
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23.06.2021 17:09 Ответить
навіть не знаю, хто гірше - окупанти-рашисти чи хвойди-арестовичі?
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23.06.2021 17:11 Ответить
А кому ці хвойди служать?
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23.06.2021 17:43 Ответить
Ну вот вам и истинное лицо ссыкливых московитов. Очко жим жим шмальнуть перед движухой из 3х десятков кораблей.
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23.06.2021 17:19 Ответить
Ага, психологическая атака, как матросы на зебрах!)
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23.06.2021 17:35 Ответить
Але Люська-простітутка вже встигла обісратися від цієї інформаційно-психологічної операції: "https://censor.net/ru/news/3273003/arestovich_o_situatsii_s_britanskim_esmintsem_rukovodstvo_ukrainy_sovmestno_s_soyuznikami_formiruet"
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23.06.2021 17:36 Ответить
"Ввиду обеспечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 секретности первого полёта человека в космос сам факт запуска Гагарина предварительно не освещался. Широко известные кадры, где можно его узнать, были сняты не в день запуска в космос, а позднее, специально для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE кинохроники ..." - рассія це рассія у незалежності від того, як вона називається. "Знаменитая фраза Ленина «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино». Ще й досі багато людей сприймають художні фільми, як реальність...
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23.06.2021 17:42 Ответить
 
 