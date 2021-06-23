В учениях Sea Breeze-2021 задействуют около 3 тыс. человек, 30 кораблей и 30 воздушных судов, – ВМС ВСУ

В многонациональных учениях Sea Breeze-2021 планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлом году значительные ограничения были наложены из-за пандемии COVID-19, поэтому не было захода кораблей в порты Украины. В этом году обучение будет проведено в полном объеме… Больше, чем в прошлогоднем "Си Бризе", будет привлечено иностранной техники. В частности, в учениях примут участие самолеты и вертолеты с американской стороны", - приводит слова командующего пресс-служба ВМС ВСУ.

Неижпапа добавил, что главная особенность учений - значительная заинтересованность мирового сообщества этим мероприятием, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц.

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"Всего планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд", - сообщил он.

Отмечается, что учения начнутся уже через несколько дней в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Главная идея - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

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"Все элементы учений "Си Бриз-2021" спланированы и будут отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой, - сказал Неижпапа.

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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