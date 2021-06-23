МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса "дельта"

В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", известного как "индийский", МИД Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины избегать поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19 до полной стабилизации эпидситуации", - говорится в сообщении.

"Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям после прибытия в Украину", - добавили в МИДе.

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