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Новости Коронавирус и карантин
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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса "дельта"

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса

В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", известного как "индийский", МИД Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины избегать поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19 до полной стабилизации эпидситуации", - говорится в сообщении.

"Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям после прибытия в Украину", - добавили в МИДе.

Читайте также: В Украине на данный момент не было ни одного случая инфицирования "дельта"-штаммом коронавируса, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) МИД (6940) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Вам аби писати , що попало, а тут 1 000 000 000 дерев садити не покладаючи ні рук ні ніг.МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса "дельта" - Цензор.НЕТ 1733
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23.06.2021 17:11
+2
та вже покуй, "дельта" вже в Україні!
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23.06.2021 17:28
+1
А заставьте всех жить в стеклянных колбах!
Там гриппа нет.
Эти питары своими барановирусами уже и так угробили всем полтора года жизни ( для кого то последних).
Может дайте мне возможность самому решать как заботиться о своём здоровье.?......
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23.06.2021 17:23
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Вам аби писати , що попало, а тут 1 000 000 000 дерев садити не покладаючи ні рук ні ніг.МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса "дельта" - Цензор.НЕТ 1733
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23.06.2021 17:11 Ответить
В РФ не їздити тільки з цієї причини?
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23.06.2021 17:19 Ответить
У нас три варианта : курилловка или пердянск ; адесса ; Турция .
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23.06.2021 17:20 Ответить
А Железный порт, Геническ, Скадовск, Ботиево?
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23.06.2021 17:36 Ответить
Зелёное , унылое ...
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23.06.2021 17:41 Ответить
А заставьте всех жить в стеклянных колбах!
Там гриппа нет.
Эти питары своими барановирусами уже и так угробили всем полтора года жизни ( для кого то последних).
Может дайте мне возможность самому решать как заботиться о своём здоровье.?......
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23.06.2021 17:23 Ответить
та вже покуй, "дельта" вже в Україні!
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23.06.2021 17:28 Ответить
Закройте границы, скоты!
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23.06.2021 17:33 Ответить
Наши наверное попрут еще больше туда, а потом верните меня.
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23.06.2021 17:37 Ответить
А хіба не для цього на тому (чи поза тому) тижні відновили авіасполучення з Індією? Нє?
Голова є, але вони в неї тільки їдять, а думають, що думають, тим місцем, на якому інші сидять...
Зате лярд дерев, нафік робота коли футбол, олімпіяда, дороги... Одні перемоги та досягнення!
А про провалену вакцинацію ані пари з вуст! Де на "Г+Г" щоденна вартість "борщового набору"? Де "Сказочная Русь" з новим князьком?
Мені от просто цікаво: коли з'явиться постик чи хриплосик від найвеличнішого стосовно інциденту в Чорному морі з британським кораблем? На результат Євробачення - близько 12 годин, на перемогу збірної України - година-півтори... Тут хочаб в добу вкладеться?
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23.06.2021 18:59 Ответить
 
 