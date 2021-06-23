Зурабишвили назвала задачи для Украины и Грузии на пути в НАТО: кибербезопасность и безопасность в Черном море

Задачей Украины и Грузии на пути интеграции в НАТО является усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности и безопасности в Черноморском регионе.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша задача на пути интеграции - усилить сферы сотрудничества, и это касается кибербезопасности, а также безопасности Черного моря, что будет рассмотренно в рамках НАТО", - сказала она.

Относительно безопасности в Черном море Зурабишвили акцентировала, что "мы всегда приветствуем, когда корабли наших партнеров из НАТО заходят в наши порты, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности".

Президент Грузии отметила, что на пути в НАТО две страны достигли "очень большого успеха в направлении совместимости".

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Она также приветствовала заявление саммита Альянса 14 июня, в которой подтверждается политика открытых дверей для Украины и Грузии.