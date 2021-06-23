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Зурабишвили назвала задачи для Украины и Грузии на пути в НАТО: кибербезопасность и безопасность в Черном море

Зурабишвили назвала задачи для Украины и Грузии на пути в НАТО: кибербезопасность и безопасность в Черном море

Задачей Украины и Грузии на пути интеграции в НАТО является усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности и безопасности в Черноморском регионе.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша задача на пути интеграции - усилить сферы сотрудничества, и это касается кибербезопасности, а также безопасности Черного моря, что будет рассмотренно в рамках НАТО", - сказала она.

Относительно безопасности в Черном море Зурабишвили акцентировала, что "мы всегда приветствуем, когда корабли наших партнеров из НАТО заходят в наши порты, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности".

Президент Грузии отметила, что на пути в НАТО две страны достигли "очень большого успеха в направлении совместимости".

Также читайте: Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, - Зурабишвили

Она также приветствовала заявление саммита Альянса 14 июня, в которой подтверждается политика открытых дверей для Украины и Грузии.

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99) членство в НАТО (1510)


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два найвеличніших лідери привітали один одного з грандіозними успіхами і поїхали доповідати кожен своєму олігарху.
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23.06.2021 17:26 Ответить
О НАТО можно ещё 20 лет мечтать . А надо ли ? Может пора как Турция или Израиль ?
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23.06.2021 17:29 Ответить
Турція давно в НАТО, а Ізраєль так вміє воювати, що йому НАТО не треба.
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23.06.2021 17:30 Ответить
Турция в НАТО ? НАТО в Турции .
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23.06.2021 17:32 Ответить
А Ізраїль особливий партнер штатів як і Японія це крутіше за члена НАТО...
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23.06.2021 17:38 Ответить
Ізраєль так воює, що там араби скоро в НАТО для захисту від них попросяться.
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23.06.2021 17:59 Ответить
Ізраєль так воює бо знає що особливий партнер Америки і якщо щось піде не так захист буде таким що мало арабам не здаватися буде. Гепотитично, якщо б арабський світ об'єднався проти Ізраєлю (що є фантастикою), сумніваюся що Ізраєль сам би впорався, а вояки вони дійсно класні, нацисти їх навчили...)
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23.06.2021 21:21 Ответить
Навіть маленька Грузія штрухнула найвеличнійвшивого.
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23.06.2021 17:34 Ответить
 
 