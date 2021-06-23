Данилюк об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Северная Корея и Беларусь нервно завидуют"
Законопроект "слуг народа" может привести к узурпации власти, что грозит новой революцией.
Об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" потеряли чувство реальности. То есть и законные, и незаконные решения СНБО являются истиной в конечной редакции? Какую страну строите? Это закончится узурпацией, которую снесет новая революция", - подчеркнул Данилюк.
По словам экс-секретаря СНБО, в логике "слуг народа" есть "существенная брешь".
"Кроме украинских судов, ведь есть и международные. Надо сразу запретить украинцам в них обращаться, или еще лучше - запретить международным судам рассматривать решение СНБО! И амнистию для членов СНБО не забудьте ввести, чтобы и мысли не было об ответственности за свои действия! Чтобы даже Северная Корея с Беларусью нервно завидовали!" - подытожил Данилюк.
Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.
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"Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским..."
Исаак Эммануилович Бабель, пьеса «Закат» (в восьми картинах) 1927.
https://www.youtube.com/watch?v=6PqAdlplwyM
У цього зеленого сміття, яке завдяки брехні, на хайпі, дорвалось до влади, не має шансу бути переобраним. Диктарура, єдине, що гарантує їм безкінечну, ніким не контрольовану владу над нарідом, гроші і ресурси України. Саме тому, вони будуть боротися за всеосяжну владу для свого диктатора.
Чи той закон був прийнятий за вказівкою "міжнародних партнерів", а значить "ета другоє"?