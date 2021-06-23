Данилюк об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Северная Корея и Беларусь нервно завидуют"

Законопроект "слуг народа" может привести к узурпации власти, что грозит новой революцией.

Об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" потеряли чувство реальности. То есть и законные, и незаконные решения СНБО являются истиной в конечной редакции? Какую страну строите? Это закончится узурпацией, которую снесет новая революция", - подчеркнул Данилюк.

По словам экс-секретаря СНБО, в логике "слуг народа" есть "существенная брешь".

"Кроме украинских судов, ведь есть и международные. Надо сразу запретить украинцам в них обращаться, или еще лучше - запретить международным судам рассматривать решение СНБО! И амнистию для членов СНБО не забудьте ввести, чтобы и мысли не было об ответственности за свои действия! Чтобы даже Северная Корея с Беларусью нервно завидовали!" - подытожил Данилюк.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

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