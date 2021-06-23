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Данилюк об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Северная Корея и Беларусь нервно завидуют"

Данилюк об инициативе

Законопроект "слуг народа" может привести к узурпации власти, что грозит новой революцией.

Об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" потеряли чувство реальности. То есть и законные, и незаконные решения СНБО являются истиной в конечной редакции? Какую страну строите? Это закончится узурпацией, которую снесет новая революция", - подчеркнул Данилюк.

По словам экс-секретаря СНБО, в логике "слуг народа" есть "существенная брешь".

"Кроме украинских судов, ведь есть и международные. Надо сразу запретить украинцам в них обращаться, или еще лучше - запретить международным судам рассматривать решение СНБО! И амнистию для членов СНБО не забудьте ввести, чтобы и мысли не было об ответственности за свои действия! Чтобы даже Северная Корея с Беларусью нервно завидовали!" - подытожил Данилюк.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

Читайте: СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу "дельта-штамма" коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

санкции (11279) СНБО (4431) Данилюк Александр (469) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+12
а чи не Данилюк допоміг нашому дорогому Ким Чен Іру прийти до абсолютної влади в Україні?
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23.06.2021 17:29
+11
Ігор Валерьевич, перелогіньтесь.
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23.06.2021 17:39
+11
До ишака Оманского вместе с данилюком, не было беспредела в СНБО!
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23.06.2021 17:41
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а чи не Данилюк допоміг нашому дорогому Ким Чен Іру прийти до абсолютної влади в Україні?
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23.06.2021 17:29 Ответить
А чи не багато хто з нас голосував за зе? Головне, щоб робилися адекватнi висновки (все тече, все змiнюеться). Колись i лукашенко був головою колгоспу, а зараз, похоже, взiрець для зе, якщо узурпацiя влади вже погляд вже бентежить, м'яко кажучи
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23.06.2021 19:56 Ответить
Зебилы и адекватные высновкы?
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23.06.2021 20:29 Ответить
А почему мнение зебила данылюка, зробывшого це разом, так важно?
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23.06.2021 17:30 Ответить
Зебил, которого отодвинули от корыта, перестал быть зебилом и стал "украинцем".
"Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским..."
Исаак Эммануилович Бабель, пьеса «Закат» (в восьми картинах) 1927.

https://www.youtube.com/watch?v=6PqAdlplwyM
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23.06.2021 18:22 Ответить
Он уже давно не зебил. Осознал. Просит понять и простить))
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23.06.2021 18:30 Ответить
Они в какой-то своей "стране" живут .
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23.06.2021 17:31 Ответить
Вони намагаються її побудувати.
У цього зеленого сміття, яке завдяки брехні, на хайпі, дорвалось до влади, не має шансу бути переобраним. Диктарура, єдине, що гарантує їм безкінечну, ніким не контрольовану владу над нарідом, гроші і ресурси України. Саме тому, вони будуть боротися за всеосяжну владу для свого диктатора.
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23.06.2021 17:42 Ответить
Вот поэтому СНБО при зеледенте превращается в кистень, на заседаниях которого занимаются чем угодно кроме национальной безопасности и обороны.
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23.06.2021 18:06 Ответить
есть
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23.06.2021 17:38 Ответить
До ишака Оманского вместе с данилюком, не было беспредела в СНБО!
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23.06.2021 17:41 Ответить
Тоді у мене питання, чи не є узурпацією влади прийняття закону про банки, згідно з яким будь-яке рішення Нацбанку є істиною в останній інстанції і не підсудне жодному українському суду?
Чи той закон був прийнятий за вказівкою "міжнародних партнерів", а значить "ета другоє"?
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23.06.2021 17:31 Ответить
Ігор Валерьевич, перелогіньтесь.
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23.06.2021 17:39 Ответить
а по сути прав........
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23.06.2021 17:46 Ответить
ні, він збрехав. Бо рішення НАБУ (за які йде мова) можна оскаржити, але в незалежному від олігархів суді. В лондонському.
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23.06.2021 19:01 Ответить
ви брешете майже на рівні зеленського)
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23.06.2021 17:46 Ответить
Тогда надо забирать право у НБУ выносить решение о ликвидации банка. Но это не поможет. Как только в банке ввели временную администрацию (а ее неизбежно введут если нечем обязательства перед клиентами выполнять)- из банка тут же разбегутся все оставшиеся клиенты. И банка уже нет. Ликвидация на этом фоне-чисто технический процесс.
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23.06.2021 20:20 Ответить
Зепил - тупорылов . Не знаешь про кого это?
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23.06.2021 20:32 Ответить
Навіщо реформувати суди, якщо можна наприймати безглуздих законів!
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23.06.2021 17:33 Ответить
это частное мнение данилюка..
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23.06.2021 17:36 Ответить
100% своя огпу і суд = запорука безкарності владної вертикалі. Зє - осел, а не бьік і 30 років на його очах така схема діє як годинник.
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23.06.2021 17:38 Ответить
дай волю судам..так они поснимают все санкции с медведчука..
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23.06.2021 17:38 Ответить
Данилюк сильно хочет обратно подсидеть брата Данилова.Не,дружище - очередь Даниленко.
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23.06.2021 17:38 Ответить
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23.06.2021 17:39 Ответить
а потом данильчук
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23.06.2021 17:39 Ответить
В Северной Корее и Белоруссии нет таких судов как у нас, нам все завидуют!😁😁😁
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23.06.2021 17:44 Ответить
ты смотри опять его вытащили.... припылился видать буратинко....
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23.06.2021 17:47 Ответить
Почему так активизировался этот чел?
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23.06.2021 17:48 Ответить
Щоб у тролів подоляка дупи горіли.
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23.06.2021 18:26 Ответить
Конечно, надо отменить ВСЕ решения СНБО! Так нашим судам это запросто!
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23.06.2021 18:23 Ответить
Проперделся?
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23.06.2021 20:33 Ответить
Обычная истеричка.Так же он визжал об отмене национализации Привата.И что?
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23.06.2021 18:48 Ответить
Обычный зепил. Это я про тебя🍌
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23.06.2021 20:34 Ответить
Думаешь,меня интересует мнение рыго-медведчуковских шавок?
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23.06.2021 23:14 Ответить
За кого люди повстанут, за Ахметика, Бойко, Шуфрича?... - не смешите мои носки!...
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23.06.2021 18:50 Ответить
Данилюк і Рябокепка - одна шайка лейка. Це - побрехеньки, задля власного іміджу. Благо для них, зедебільна влада дає для цього купу можливостей. Вони і користуються... Тільки й того.
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23.06.2021 18:58 Ответить
 
 