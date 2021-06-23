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Новости Агрессия России против Украины
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Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze

Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze

Эсминец Великобритании имел право мирного прохода, и открывать по нему огонь было нельзя. Оккупанты впервые с 2018 года проводят из Крыма прямую силовую операцию или заявляют о ее проведении, пытаясь сорвать учения Sea Breeze.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

В морском праве есть такая вещь, как право мирного прохода. Поэтому, даже если бы эсминец Defender действительно зашел для прохода в территориальном море РФ, а не в оккупированное РФ территориальное море Украины или в прилегающую зону Украины, то он имел бы право это делать, а вот права на открытие огня без как минимум попыток "несилового выдворения" россияне все равно не имели бы", - написал Бабин.

Он подчеркнул, что подобный инцидент - первый за все время противостояния НАТО и тогда еще СССР. "Были провокации, толкотня, но не "фугаски". Это либо произошло впервые, либо официально заявляется россиянами впервые", - отметил Бабин.

Читайте: Арестович об инциденте с британским эсминцем: Россияне выдали артиллерийские учения за обстрел. Выглядит как информационно-психологическая операция

По мнению экс-представителя президента в Крыму, случившееся не могло быть случайностью или эксцессом исполнителя. Ведь тут же подключилась вся российская пропагандистская машина, вызвали в МИД британского морского атташе. "Сымпровизировать это за два часа современная РФ физически неспособна", - считает Бабин.

"Оккупант впервые с 2018 года проводит из Крыма прямую силовую операцию или заявляет о ее проведении. Чем демонстрирует готовность переступать не только через суверенитет Украины, но и стран НАТО. Тактическая цель агрессора понятна - напугать, попробовать сорвать учения "See-Breeze-2021". Это уже не звоночек а корабельный ревун", - считает Бабин.

Он добавил, что СНБО не рассматривал морские вопросы с 2018 года.

Также читайте: Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес

Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze 01
Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze 02
Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze 03

Автор: 

Великобритания (4946) корабль (2041) обстрел (27043) россия (95454) Черное море (1479) Бабин Борис (76)


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Топ комментарии
+10
Так британцы же сказали, что против них ничего не было предпринято. А что там рассказывают на "рашатв", то просто понты для приезжих. А верней, "игра в вяличииия" перед выборами.
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23.06.2021 17:53
+8
Как там после этого, СП-2 в заднице не свербит?
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23.06.2021 17:43
+8
извините,но этот бабин-идиот.Британцы же сказали "ничего не было"-так зачем же ты играеш на руку русне которая верещит что "было".Теперь левацкие ублюдки по всему миру начнут песню "не нужно нагнетать",я уже сегодня по радио такое слышал.Ну да ладно,главное что у Британии есть кураж закусится с калорашами и это радует
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23.06.2021 17:54
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Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze - Цензор.НЕТ 589
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23.06.2021 17:41 Ответить
Похоже какой-то косабский капитанчик захотел выслужить новые звезды и доложил в Москву о том, чего не было. С этих очковтирателей стенеться, шмальнуть пару раз по пустому морю, а потом заявить, что останавливали проходящий километров за 50 британский эсминец.
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23.06.2021 18:54 Ответить
Как там после этого, СП-2 в заднице не свербит?
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23.06.2021 17:43 Ответить
Фашисты открыли очередное окно Овертона: предупредительный (пока что) огонь по НАТО.
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23.06.2021 17:44 Ответить
We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.
No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path.

https://twitter.com/DefenceHQPress/status/1407672058524413957
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23.06.2021 17:46 Ответить
_Окно. Овертона. Понимаешь смысл? Даже само по себе обсуждение что якобы фашисты стреляли по НАТО - это самое окно и есть. Запад очень туго и медленно соображает... Очень тяжело до них доходит!
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23.06.2021 17:49 Ответить
Перевод :"Мы полагаем, что русские проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на ее пути были сброшены бомбы."😁😁😁
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23.06.2021 18:50 Ответить
ну может и сбросили...километрах в пятидесяти впереди и сбоку километрах в двадцати .моряки скажут,сколько это в милях
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23.06.2021 18:55 Ответить
Ну, не окно, а очко, а так все верно. Этот инциндент не принесет никакого профита курятнику, только сплошные неприятности.
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23.06.2021 20:21 Ответить
Серьезная аналитика. Убедительно.
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23.06.2021 20:25 Ответить
где, вы, увидели в моих словах аналитику?
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23.06.2021 20:53 Ответить
С какого перепуга нужно думать что они пытаются делать?
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23.06.2021 17:45 Ответить
Кроме кацапов, известных сваей правдивостью, больше никто не видел ни обстрела ни бомбометания. Даже сам бритский есминец.
Зачем повторять свинособачьи брехни.
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23.06.2021 17:52 Ответить
Так британцы же сказали, что против них ничего не было предпринято. А что там рассказывают на "рашатв", то просто понты для приезжих. А верней, "игра в вяличииия" перед выборами.
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23.06.2021 17:53 Ответить
Они сказали: направленное на них. Это маленькая разница. Англичане славятся своими тонкими ньюансами разговора. Подождем разъяснений.
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23.06.2021 18:29 Ответить
извините,но этот бабин-идиот.Британцы же сказали "ничего не было"-так зачем же ты играеш на руку русне которая верещит что "было".Теперь левацкие ублюдки по всему миру начнут песню "не нужно нагнетать",я уже сегодня по радио такое слышал.Ну да ладно,главное что у Британии есть кураж закусится с калорашами и это радует
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23.06.2021 17:54 Ответить
Наша реакция понятна, а шо британцы: утерлись и поплыли дальше? Шо-то я не слышал официального обращения британцев к РФ по поводу этого инцидента.
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23.06.2021 17:59 Ответить
Так они и не заметили . Может где-то там за горизонтом кто-то что- то и сбрасывал, но приборы не зафиксировали направленные на них. Мне нравится их тонкий английский юмор: а что, кто- то стрелял? А разве мы заходили в российские воды ? А никого не было. А докажите.
И теперь россияне как оплеваные должны будут доказывать, что они производили бомбометание в украинских водах и что это было направлено именно против великобританского корабля. Восторг! А если докажут, то это может быть использовано в Гааге. А если не докажут, то остальные 40 кораблей Си Бриза спокойно пройдут по тому же маршруту.,😂 И даже реагировать никак не надо: не было никого, разве что какие- то утлые лодочки рыбаков. А что, это был военный флот? Не смешите.
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23.06.2021 18:24 Ответить
а какая может быть реакция на то,чего не было? только такая же,невидимая
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23.06.2021 18:57 Ответить
Какая может быть реакция если тебе в лицо нагло врут и обвиняют в трусости? "Невидимая"? Ню, ню ... Только потом не удивляйтесь, что мордор что хочет, то и творит.
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24.06.2021 09:41 Ответить
та никто раху в трусости не обвиняет .хотя примеров достаточно.
обвиняют в брехне и воровстве
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24.06.2021 11:21 Ответить
Обвиняют КАК? Кто-то обращался в МИД РФ с заявлением: "Хватит врать, сцуки!"?
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24.06.2021 12:10 Ответить
Сбой СВИФТа на сутки, как превентивная мера остудить ошалевшего от ужаса фюрера будет вполне уместной мерой.
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23.06.2021 18:06 Ответить
Пора топить краснознаменный черномрский флот.
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23.06.2021 18:08 Ответить
Ненене, это прерогатива кацапов. Они при первом же шухере всегда или мацкву сами палят, или топят свои корабли. Такая вот победная тактика.
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23.06.2021 18:41 Ответить
_Так уже давно пора! Как минимум с 2008. А уж после нападения на Польшу - а значит на ЕС и НАТО! - в 2010 так и подавно.
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23.06.2021 20:27 Ответить
Оказывается, у наших секьюрити был подробный план действий на случай диверсии. И во всех их лондонских квартирах намертво закрылись дверные замки. Одновременно отключилась вода, электричество и вентиляция. А потом погас Лондон за окном. И остаток жизни (из некоторых боксов, где было много воздуха, стук доносился еще дней пять) они видели в окне уже не хмурый и величественный город на Темзе, а серные костры Нижних Говнищ, своего религиозного ада - просчитанные в полном соответствии с оркской иконографией, только реалистично и с высоким разрешением. Эти панорамы вместе с дистрибутивом серно-фекального запаха, оказывается, были подготовлены Домом Маниту давным-давно, на случай возмездия.
Богатым вертухаям повезло - они умерли быстро, попрыгав со своих открытых балконов на Оркскую Славу. Пара глобальных урков даже прихватила с собой в последний путь балконные «яйца» - и новостные каналы нашли время над этим посмеяться («про молитву кагана вы уже слышали, дорогие зрители, а сейчас мы покажем вам прыжок кагана в исполнении труппы оркских инвесторов»), Орков у нас не любили никогда. Возможно, в чем-то правы те, кто говорит, что известную роль в этом сыграли наши медиа.
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23.06.2021 18:25 Ответить
Одігнали,як шелудивого кота.
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23.06.2021 20:06 Ответить
Бабін: Такий інцидент з есмінцем країни НАТО стався вперше. Це спроба зірвати Sea Breeze - Цензор.НЕТ 703
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23.06.2021 21:36 Ответить
 
 