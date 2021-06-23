Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze

Эсминец Великобритании имел право мирного прохода, и открывать по нему огонь было нельзя. Оккупанты впервые с 2018 года проводят из Крыма прямую силовую операцию или заявляют о ее проведении, пытаясь сорвать учения Sea Breeze.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

В морском праве есть такая вещь, как право мирного прохода. Поэтому, даже если бы эсминец Defender действительно зашел для прохода в территориальном море РФ, а не в оккупированное РФ территориальное море Украины или в прилегающую зону Украины, то он имел бы право это делать, а вот права на открытие огня без как минимум попыток "несилового выдворения" россияне все равно не имели бы", - написал Бабин.

Он подчеркнул, что подобный инцидент - первый за все время противостояния НАТО и тогда еще СССР. "Были провокации, толкотня, но не "фугаски". Это либо произошло впервые, либо официально заявляется россиянами впервые", - отметил Бабин.

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По мнению экс-представителя президента в Крыму, случившееся не могло быть случайностью или эксцессом исполнителя. Ведь тут же подключилась вся российская пропагандистская машина, вызвали в МИД британского морского атташе. "Сымпровизировать это за два часа современная РФ физически неспособна", - считает Бабин.

"Оккупант впервые с 2018 года проводит из Крыма прямую силовую операцию или заявляет о ее проведении. Чем демонстрирует готовность переступать не только через суверенитет Украины, но и стран НАТО. Тактическая цель агрессора понятна - напугать, попробовать сорвать учения "See-Breeze-2021". Это уже не звоночек а корабельный ревун", - считает Бабин.

Он добавил, что СНБО не рассматривал морские вопросы с 2018 года.

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Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.





