Украина осуждает недавние кибератаки против Польши, международное сообщество должно бороться с агрессией РФ, - МИД
Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии против всего цивилизованного мира.
Об этом МИД Украины сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина осуждает недавние кибератаки против Польши. Выражаем солидарность с нашими польскими партнерами и призываем международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии против всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша обвиняет РФ в кибератаке на министров и депутатов.
Позже в правительстве Польши заявили о причастности хакеров, связанных со спецслужбами РФ, к кибератаке на польских политиков
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Envoy
показать весь комментарий23.06.2021 17:45 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль