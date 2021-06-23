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Украина осуждает недавние кибератаки против Польши, международное сообщество должно бороться с агрессией РФ, - МИД

Украина осуждает недавние кибератаки против Польши, международное сообщество должно бороться с агрессией РФ, - МИД

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии против всего цивилизованного мира.

Об этом МИД Украины сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина осуждает недавние кибератаки против Польши. Выражаем солидарность с нашими польскими партнерами и призываем международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии против всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша обвиняет РФ в кибератаке на министров и депутатов.

Позже в правительстве Польши заявили о причастности хакеров, связанных со спецслужбами РФ, к кибератаке на польских политиков

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Автор: 

МИД (6940) Польша (8407) кибербезопасность (673)


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23.06.2021 17:45 Ответить
 
 