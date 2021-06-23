Тайник с боеприпасами боевиков "Всевеликого войска Донского" обнаружен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, тайник устроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское". Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили: 12 гранатометным выстрелов ВОГ-17, 90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм, более 400 патронов различного калибра, подрывник артиллерийского снаряда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине. ФОТОрепортаж

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также смотрите: Тайник группировки российского террориста Гиркина выявили в Донецкой области, - СБУ. ФОТО