РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12657 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 891 9

Тайник с боеприпасами боевиков "Всевеликого войска Донского" обнаружен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Тайник с боеприпасами боевиков

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, тайник устроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское". Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили: 12 гранатометным выстрелов ВОГ-17, 90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм, более 400 патронов различного калибра, подрывник артиллерийского снаряда.

Тайник с боеприпасами боевиков Всевеликого войска Донского обнаружен на Луганщине, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине. ФОТОрепортаж

Тайник с боеприпасами боевиков Всевеликого войска Донского обнаружен на Луганщине, - СБУ 02

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также смотрите: Тайник группировки российского террориста Гиркина выявили в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2334) правоохранительные органы (2969) СБУ (19878) силовики (2798) тайник (131) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гонДонское. Ви чи не додивились?
показать весь комментарий
23.06.2021 18:31 Ответить
Вседырявое войско кизячье уже давно разбежалось. Тайник многолетней выдержки.
показать весь комментарий
23.06.2021 18:13 Ответить
швейные генералиSSимусы (ряженые)
показать весь комментарий
23.06.2021 19:29 Ответить
А,ну да,помним. Трахнуты чеченскими овцелюбами кизячки )) Ссыкливое стадо старых бухарей,думающих что они живут в 19 веке.То чистая психиатрия,а не "войско". Впрочем как и все остальные кацапы.
показать весь комментарий
23.06.2021 18:18 Ответить
Схованку з боєприпасами бойовиків "Всевеликого війська Донського" виявлено на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9480
показать весь комментарий
23.06.2021 19:31 Ответить
витиран 40 войн и 20 всражений ...Схованку з боєприпасами бойовиків "Всевеликого війська Донського" виявлено на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9943
показать весь комментарий
23.06.2021 19:34 Ответить
почему это бандформирование до сих пор не признано терорестической организацией???
показать весь комментарий
23.06.2021 18:35 Ответить
Крепко нагадили эти негодяи в 14-15 г по Луг. обл особо. Там на первом фото козицин козопас, пан атаман грициан козлодоев! Давно пора.... Грабёж сильно шёл. Дома фермеров, бизнесменов по приличней грабили. Прыгнули на цыган. Зря кстати. Те отомстят всегда. Потом резко свалили. Там история отдельная и задавленая. Пора бы копнуть выложить. Свидетели есть---потерпевших ещё больше. Жуткое творилось.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:13 Ответить
 
 