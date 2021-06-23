Украина будет достойно представлена на Олимпийских играх, - Зеленский в телефонном разговоре с президентом МОК Бахом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Украина - страна олимпийских чемпионов. Яркий пример - президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка ", - подчеркнул Зеленский.

Стороны обменялись мнениями относительно Олимпийских игр в Токио, которых ожидают миллионы болельщиков во всем мире.

"Верю, что пандемия не повредит проведению Олимпиады. Украина будет достойно представлена ​​на этом празднике спорта, который объединит весь мир", - заявил президент Украины.

Зеленский рассказал президенту МОК о ключевых элементах общенациональной программы "Здоровая Украина", внедрение которой позволит сделать спорт доступным для всех категорий населения страны.

Томас Бах принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

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