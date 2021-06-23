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Новости
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Украина будет достойно представлена на Олимпийских играх, - Зеленский в телефонном разговоре с президентом МОК Бахом

Украина будет достойно представлена на Олимпийских играх, - Зеленский в телефонном разговоре с президентом МОК Бахом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Украина - страна олимпийских чемпионов. Яркий пример - президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка ", - подчеркнул Зеленский.

Стороны обменялись мнениями относительно Олимпийских игр в Токио, которых ожидают миллионы болельщиков во всем мире.

"Верю, что пандемия не повредит проведению Олимпиады. Украина будет достойно представлена ​​на этом празднике спорта, который объединит весь мир", - заявил президент Украины.

Зеленский рассказал президенту МОК о ключевых элементах общенациональной программы "Здоровая Украина", внедрение которой позволит сделать спорт доступным для всех категорий населения страны. 

Томас Бах принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Читайте: Украина и Грузия увеличат товарооборот между странами на 25% в текущем году, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) МОК (178) Олимпиада (1136) спорт (2426) Бах Томас (12)


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Топ комментарии
+11
Можно уже не ехать...
Бедонос накаркал.
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23.06.2021 17:56
+8
Чим менше пісюн чоловіка, тим величніше його будівництво, кумівництво, крадівництво, ковідництво, зрадівництво, ригоповернитство, капітулянство, відпочинство, боргівництво, шашликівництво, деревосадництво, брехівництво...
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23.06.2021 17:59
+7
Паралімпійців вже пограбували на 600 млн. на користь зубАжілих суддів. То й цих пограбують.
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23.06.2021 18:03
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Можно уже не ехать...
Бедонос накаркал.
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23.06.2021 17:56 Ответить
Сыграет открытие Олимпиады ...на рояле...
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23.06.2021 18:41 Ответить
Чим менше пісюн чоловіка, тим величніше його будівництво, кумівництво, крадівництво, ковідництво, зрадівництво, ригоповернитство, капітулянство, відпочинство, боргівництво, шашликівництво, деревосадництво, брехівництво...
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23.06.2021 17:59 Ответить
"зеленский просто врет"(с) беня ко.
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23.06.2021 18:02 Ответить
Паралімпійців вже пограбували на 600 млн. на користь зубАжілих суддів. То й цих пограбують.
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23.06.2021 18:03 Ответить
Україна буде достойно представлена на олімпіаді, зуб даю!
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23.06.2021 18:14 Ответить
Украина будет достойно представлена на Олимпийских играх, - Зеленский в телефонном разговоре с президентом МОК Бахом - Цензор.НЕТ 3332
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23.06.2021 18:15 Ответить
Всё. Провал на Олимпиаде обеспечен. Неужели Арестович не может справиться с простым заданием - затыкать вовремя рот неадеквату, подменяя его собственной неадекватностью в телевизере?
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23.06.2021 18:28 Ответить
"Мы должны быть амбициозными": Зеленский хочет Олимпийские игры в Украине/ Как только пианист тарифы снизит а зарплату повысит до 4000 долл так сразу.
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23.06.2021 18:28 Ответить
а чемпіон з коронавірусу буде на Олімпіаді?
Нічого, що він зовсім тупий, але мочу вже здавати вміє!
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23.06.2021 18:34 Ответить
А зачем?
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23.06.2021 19:56 Ответить
кем будет представлена, судьями? воровство и взяточничество пока еще не олимпийские виды спорта
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23.06.2021 20:38 Ответить
 
 