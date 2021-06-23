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Новости Агрессия России против Украины
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Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС

Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120 калибра. 

В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Красногоровки враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

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"Вблизи Авдеевка противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена", - говорится в сообщении.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Читайте: За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО

Автор: 

обстрел (27043) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Рідкісний момент, коли вже відсмоктав, але ще не ковтнув.

Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7207
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23.06.2021 18:11
+2
Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1973Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 596Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5270
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23.06.2021 18:12
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Правила форума Совет форумчан
это месть за эсминец..... всем проклятым пиндосам и бритам.............
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23.06.2021 18:10 Ответить
Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1973Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 596Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5270
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23.06.2021 18:12 Ответить
Рідкісний момент, коли вже відсмоктав, але ще не ковтнув.

Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7207
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23.06.2021 18:11 Ответить
а в это же время, на запоребрике, проходит IX Московская конференция по международной безопасности, организуемая, на минуточку, Минобороны эрэфии (23-24 июня)
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23.06.2021 18:22 Ответить
вражеские беспилотники-те еще провокаторы
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23.06.2021 18:23 Ответить
они еще и гранату могут скинуть и камикадзами стать, те, что подешевле...
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23.06.2021 18:31 Ответить
я их люблю подавленных, возвращающихся восвояси в слезах и соплях и передающих на базу: Nevermore!
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23.06.2021 18:38 Ответить
подавленых, как санкционные гуси под гусеницами чуваш-пиллера ЧТЗ
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23.06.2021 18:48 Ответить
н
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23.06.2021 18:48 Ответить
сработало...насколько в лучшую сторону это сообщение отличается от того про провокацию в море...
в каждом предложении враг, наемник, оккупант и противник...и без фото противника во всеоружьи на башне арматы под реющим триколором...
совсем другие эмоции...
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23.06.2021 18:43 Ответить
 
 