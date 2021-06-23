Российские оккупанты открывали огонь возле Новоселовки, Майорска, Пивденного, Марьинки, в районе Авдеевки зафиксирована провокация вражеского беспилотника, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120 калибра.

В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Красногоровки враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

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"Вблизи Авдеевка противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена", - говорится в сообщении.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

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