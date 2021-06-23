Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал "дезинформацию" со стороны России относительно якобы открытия предупредительного огня по британскому эсминцу "Дефендер" со стороны российских военных возле берегов оккупированного Россией украинского Крыма.

Об этом он заявил депутатам британского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Уоллес добавил, что в ложных утверждениях Москвы об инциденте нет ничего нового: "Мы не удивлены этим, мы готовы к этому".

"Дезинформация, недостоверная информация - это то, что мы регулярно наблюдаем... Мы не будем уклоняться от соблюдения международного права и своих прав на море", - отметил Уоллес.

Тобиас Эллвуд, председатель парламентского комитета по обороне, предположил, что "это действительно, скорее, словесная война".

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Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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