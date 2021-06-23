Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал "дезинформацию" со стороны России относительно якобы открытия предупредительного огня по британскому эсминцу "Дефендер" со стороны российских военных возле берегов оккупированного Россией украинского Крыма.
Об этом он заявил депутатам британского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Уоллес добавил, что в ложных утверждениях Москвы об инциденте нет ничего нового: "Мы не удивлены этим, мы готовы к этому".
"Дезинформация, недостоверная информация - это то, что мы регулярно наблюдаем... Мы не будем уклоняться от соблюдения международного права и своих прав на море", - отметил Уоллес.
Тобиас Эллвуд, председатель парламентского комитета по обороне, предположил, что "это действительно, скорее, словесная война".
Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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Выдуманная стрельба со стороны москалей это для внутреннего пользования - лапша для рашистских рабов и холуёв.
В реальности, рашисты - сцыкуны и даже не рыпались против британского эсминца.
У московських генералів здають нерви. Вони думають перетворити Чорне море і Крим у свій полігон.
Натомість доведеться перебазовуватися у Новоросійськ.
Вже давно слід відновити роботи по створенню там бази для того, що залишиться від ЧФ РФ після уходу з Криму
- "Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны."
- "Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые."
к вечеру, кагбэ, произошли изменения
Інакше кацапські жестянки вже знайомилися з фауною Чорного моря, а ху&ло забилось в свой бункер!😂
кацапы реально прощупывают реакцию NATO на их военные провокации
бриты притворяются страусами
история идёт по спирали
нам то зачем тут твоя вера?
Та й чи був журналіст взагалі?
а был КОКАИНОВЫЙ БРЕД ватников
об их вЯличии!
было бомбометание !
Пусть кирпичами. Пусть тихонько.
И то, что ветер был не в сторону эсминца -- не оправдание безбожного вранья.
рф просто обязана опубликовать неопровержимые видеодоказательства для всех патриотов россии! Героические напраженные лица бомбомечущих героев должна увидеть вся страна!
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . . ??????????????????????????????????????????????????????????????
https://www.youtube.com/watch?v=0GABC8wkGkk
-они не понимают как так с нами можно ??? ведь можно исключительно скрепным и лишнехро
масомным............
но небыло..... британский юмор он такой и оскорбить по британски это дать подсрачник и как
бэ не заметить.... ну как бэ никто вообще ничего не заметил.... ну шо снимаю шляпу и апплоди
рую стоя..... вот и ответочка за шпилли-вилли приплыла.... и хорошобы что бы никуда не уплы
вала и хорошобы сдать в аренду бритам бухту севаса лет на сто со всеми вытекающими - а
что вы тут делаете и какого юя вы тут ну как брысь отсюда...... понятно что нужно сначала под
тянуть всё что нужно и.... волшебный пэндэль братушкам и гэбэшной крысе.....