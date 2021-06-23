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Новости Агрессия России против Украины
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Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ

Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал "дезинформацию" со стороны России относительно якобы открытия предупредительного огня по британскому эсминцу "Дефендер" со стороны российских военных возле берегов оккупированного Россией украинского Крыма.

Об этом он заявил депутатам британского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Уоллес добавил, что в ложных утверждениях Москвы об инциденте нет ничего нового: "Мы не удивлены этим, мы готовы к этому".

"Дезинформация, недостоверная информация - это то, что мы регулярно наблюдаем... Мы не будем уклоняться от соблюдения международного права и своих прав на море", - отметил Уоллес.

Тобиас Эллвуд, председатель парламентского комитета по обороне, предположил, что "это действительно, скорее, словесная война".

Читайте: Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze

Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море. 

Также читайте: Корабли НАТО должны постоянно присутствовать в Черном море в качестве превентивного элемента агрессивных действий со стороны РФ, - Джапарова

Автор: 

Великобритания (4946) дезинформация (342) корабль (2041) Крым (26376) обстрел (27043) россия (95454) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+51
Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 4063
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23.06.2021 18:51
+34
Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 1477
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23.06.2021 18:53
+25
Верить москалям это значит себя не уважать...
Выдуманная стрельба со стороны москалей это для внутреннего пользования - лапша для рашистских рабов и холуёв.
В реальности, рашисты - сцыкуны и даже не рыпались против британского эсминца.
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23.06.2021 18:55
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Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 4063
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23.06.2021 18:51 Ответить
пхахаха)))
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23.06.2021 18:54 Ответить
постоянная ложь --- запах из ада
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23.06.2021 21:55 Ответить
У есмінця велика парусність.
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23.06.2021 18:55 Ответить
"Ай, Моська, знать она сильна!.."
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23.06.2021 19:21 Ответить
А лапті вже записали собі чергову пабєду. Який аблом.
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23.06.2021 18:51 Ответить
Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ - Цензор.НЕТ 1477
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23.06.2021 18:53 Ответить
Верить москалям это значит себя не уважать...
Выдуманная стрельба со стороны москалей это для внутреннего пользования - лапша для рашистских рабов и холуёв.
В реальности, рашисты - сцыкуны и даже не рыпались против британского эсминца.
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23.06.2021 18:55 Ответить
для переконливості кацапи ще забули напейсати, що вся команда звільнилась відразу як пропливли.
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23.06.2021 23:57 Ответить
Шо, каци, сцикотно? Це не наші човники ганяти.
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23.06.2021 18:56 Ответить
це твої човники гоняні
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23.06.2021 19:05 Ответить
У вас певно амнезія?
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23.06.2021 19:06 Ответить
точно твої
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23.06.2021 19:17 Ответить
Досить часто урапатріотизм заважає як бачити так і вирішувати проблеми.
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23.06.2021 20:07 Ответить
Пусть хоть видео выложат, как они по эсминцу стреляли
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23.06.2021 18:57 Ответить
Оно под грифом "неудачно спи&дЕли" - для служебного пользования!)))))
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23.06.2021 19:21 Ответить
або ще не намалювали
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23.06.2021 23:59 Ответить
Самим себе подписать приговор?
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23.06.2021 19:30 Ответить
Извините , простреленные репетузы узких моряков говорят об обратном.
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23.06.2021 18:58 Ответить
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko

У московських генералів здають нерви. Вони думають перетворити Чорне море і Крим у свій полігон.
Натомість доведеться перебазовуватися у Новоросійськ.
Вже давно слід відновити роботи по створенню там бази для того, що залишиться від ЧФ РФ після уходу з Криму
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23.06.2021 19:03 Ответить
від нього нічого не залишиться, хєраіческі затоплять, їм не звикати
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24.06.2021 00:00 Ответить
Что-то да было, иначе такой шум не подняли бы. Вот из других новостях на цензоре:
- "Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны."
- "Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые."
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23.06.2021 19:05 Ответить
мы тоже обратили внимание на то, как сегодня редактируют новости на цензоре..
к вечеру, кагбэ, произошли изменения
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23.06.2021 19:10 Ответить
ну вообще то предупредительный огонь в ЯКОБЫ ВОДАХ ПРАШКИ МОСКВА хотя сама Россия прекрасно понимает что УКРАЛА агрессией Крым и де юре и де факто он все равно Украина и де факто в следствии оккупации пока в руках России по факту войны... а открыть предупредительный огонь автоматически ввести в действие 5 пункт Устава НАТО... нападение на одного члена страну НАТО автоматом означает нападение на сам блок НАТО там один эсминец а самолеты НАТО в подлете 8 минут с Болгарии и Румынии а с Польши и Германии 35-45 минут.. то с Крыма остались бы одни головешки.... готова ли открыто к БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ С НАТО-- РОССИЯ??!! риторический вопросик как по мне....
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23.06.2021 19:06 Ответить
Коли паде Москва, вся росія радіти буде.
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23.06.2021 19:10 Ответить
А коли розвалиться кацапія, людство на весь світ запровадить імпрезу з карнавалами
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23.06.2021 23:11 Ответить
Та ясний пєнь!
Інакше кацапські жестянки вже знайомилися з фауною Чорного моря, а ху&ло забилось в свой бункер!😂
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23.06.2021 19:15 Ответить
брІтти, то така гібридна війна від сцикливої Московії.. інформаційна рОзвідка боєм..
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23.06.2021 19:17 Ответить
Лаптеноголишнехромосоновцы из ********** победили в войне, которую сами придумали. Клоуны.
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23.06.2021 19:18 Ответить
_Толерасты и терпилы пошли врать и оправдываться "ничего не было, в сам корабль не попали". Ну если плуги будут и дальше сидеть сложа руки, то фашисты уже очень скоро начнут попадать... Польша в курсе.
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23.06.2021 19:22 Ответить
В многонациональных учениях Sea Breeze-2021 планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа."Все элементы учений "Си Бриз-2021" спланированы и будут отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой, - сказал Неижпапа.Организаторами учений выступают Украина и США.
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23.06.2021 19:37 Ответить
ясно одно,
кацапы реально прощупывают реакцию NATO на их военные провокации
бриты притворяются страусами
история идёт по спирали
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23.06.2021 19:44 Ответить
Я помню, при Ющенко Крым выл против СиБриз, выходили на демонстрации. Пришел Янукович, СиБриз остался прежним, но крымчане как будто языки в одно место позасовывали. О чем идет речь? Дали им команду из Москвы - завыли, начали шатать Ющенко. Пришел Чивокуня - дали команду заткнуться. А СиБриз и в Москве потерпеть можно, все равно проходит каждый год.
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23.06.2021 20:04 Ответить
ТА так ,нічого не було,віримо,просто відігнали,як шелудивого кота.
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23.06.2021 20:10 Ответить
да верь себе, лишнехромосомный, во что хочешь. даже в то, что твой сцарь не *****.
нам то зачем тут твоя вера?
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23.06.2021 20:23 Ответить
А душевно, видимо, ВВХ с Байденом поговорили
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23.06.2021 20:36 Ответить
Москалі це *******: триндьож+ мультики.
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23.06.2021 20:43 Ответить
Доблестный и совершенно непобедимый ( как - никак две мировые войны не воевал!) Чей- флот отправил из украденного полуострова два пограничных катера для разборок с Британским эсминцем. Выбора у катерников не было ,пришлось сближаться.... Воевать с НАТО хотелось не очень....После непродолжительных маневров грозный отряд сыграл отбой,войну отложили.
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23.06.2021 20:48 Ответить
Получается британский журналист лжет? Он говорит что слышал стрельбы, или врет этот министр.
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23.06.2021 20:58 Ответить
При предупредительном обстреле огонь ведётся или выше цели или перед ней по курсу. То есть открыто демонстрируют намерения . Если катер и стрелял и были слышны звуки выстрелов ,то куда? (При том эсминец известили "об учениях") Бриты врать не будут ,да и такое поведение могло ответку получить калибром покрупнее.
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23.06.2021 21:07 Ответить
bbc вже давно є шавкою яка на підсосі у рф.Її Порошенко вже наказував за брехню. І вони вибачались та виплачували відшкодування.

Та й чи був журналіст взагалі?
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24.06.2021 02:14 Ответить
аферистович .агент РФ в числе первых дезинформационных "запевал" обобралси...
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23.06.2021 21:19 Ответить
Это не дезинформация была,
а был КОКАИНОВЫЙ БРЕД ватников
об их вЯличии!
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23.06.2021 21:38 Ответить
англичанин ,как истинный английский джентльмен,послал Россию в большое нетрадиционное сексуальное путешествие изысканными выражениями ))
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23.06.2021 21:46 Ответить
У бритов всегда были яйца на море. Пример - https://warfarehistorynetwork.com/2016/12/08/famous-navy-ships-the-hms-glowworm/. А у козапов зато отличный опыт по затоплению своих кораблей при подходе неприятеля.
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23.06.2021 21:59 Ответить
Анкглосаксы врут!
было бомбометание !
Пусть кирпичами. Пусть тихонько.
И то, что ветер был не в сторону эсминца -- не оправдание безбожного вранья.
рф просто обязана опубликовать неопровержимые видеодоказательства для всех патриотов россии! Героические напраженные лица бомбомечущих героев должна увидеть вся страна!
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23.06.2021 22:20 Ответить
Стріляли, стріляли. Один кацап нажував папіру з гальюну використаного і через клістірну трубку видмухав в той бік шарик. А другий, і це теж зафіксовано, з пєрдака рвонув так, що аж контузило його.
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23.06.2021 23:05 Ответить
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !!
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . . ??????????????????????????????????????????????????????????????
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24.06.2021 01:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ReH3IEG18Mc

https://www.youtube.com/watch?v=0GABC8wkGkk

-они не понимают как так с нами можно ??? ведь можно исключительно скрепным и лишнехро
масомным............
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24.06.2021 03:49 Ответить
На всех мокшанских сайтах фурор, Раша обстреляла в своих водах британский эсминец, который, не вступая в дуэль, трусливо бежал. В коментах одно: "Вчера Англия понесла поражение и капитулировала! Россия - самая великая морская держава!".
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24.06.2021 07:53 Ответить
итак по сообщению британского минобороны - мы НЕЗАМЕТИЛИ..... было не было и что имен
но небыло..... британский юмор он такой и оскорбить по британски это дать подсрачник и как
бэ не заметить.... ну как бэ никто вообще ничего не заметил.... ну шо снимаю шляпу и апплоди
рую стоя..... вот и ответочка за шпилли-вилли приплыла.... и хорошобы что бы никуда не уплы
вала и хорошобы сдать в аренду бритам бухту севаса лет на сто со всеми вытекающими - а
что вы тут делаете и какого юя вы тут ну как брысь отсюда...... понятно что нужно сначала под
тянуть всё что нужно и.... волшебный пэндэль братушкам и гэбэшной крысе.....
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24.06.2021 08:02 Ответить
только расийские военные могут прикрываться стариками и детьми и идти в атаку...
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24.06.2021 08:04 Ответить
Якщо до Криму буде рухатися декілька британських кораблів, то московія як і завжди - просто затопить весь Чорноморський флот, щоб не провокувати, переодінуться у медсестер і монашок і будуть втікати на московію.
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24.06.2021 09:05 Ответить
 
 