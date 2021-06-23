Все предложения украинской делегации в ТКГ "остались без должной реакции российской стороны"
Предложения украинской делегации в ТКГ по разблокированию работы КПВВ со стороны ОРДЛО, возвращению к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласованию плана разминирования и графика проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, а также освобождения всех удерживаемых лиц "остались без должной реакции российской стороны".
Об этом говорится на странице в Фейсбук украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.
"Блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
В украинской делегации отметили, что Россия сознательно препятствует работе международной организации. "Очевидным является то, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую, - как поставщик ядерных услуг и технологий в третьи страны", - добавили в делегации.
Глава украинской делегации также отметил, что "именно по причине блокировки Россией доступа международной ядерной организации к ядерным материалам в ОРДЛО, Украина до сих пор не может предоставить МАГАТЭ расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в Украине в 2020 году".
Кравчук добавил, что "в очередной раз во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций представители России вновь заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020г. в рамках работы подгруппы по безопасности".
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За нее стоит , конечно, побороться
с ружьем гебельса.
Они же абсолютно не умеют вести никаких переговоров.
И если уж у Крввчука ничего не получается, то надеяться на молодые лица зелёной команды, просто смешно.
А вообще удивляет Кравчук.
Неужели он верил, что война идёт только потому, что на ней наживается Порошенко, а с Россией можно договориться.
Он-то на наивного дурачка не похож, а тут такая неожиданность и открытие у него - Россия-то, оказывается, не желает договариваться с зелёной командой, хоть они такие обаяшечки и хотели закончить войну, просто перестав стрелять.
То, что на этот бред повелись глупые избиратели зевовы, еще как-то понятно.
Но старый и опытный лис Кравчук? И признаков деменции никаких, в здравом уме и твёрдой памяти, не смотря на возраст.
25 лет беспрерывной подрывной работы в Украине.
Где активы проданных 330 (триста тридцати) кораблей и рыболовных флотилий,круизных лайнеров за которые ответил только Директор ЧМП - КУДЮКИН.
А вот, что должны знать Граждане нашей страны -
В Швейцарии построена хатынка с миллиардным капиталом его родственника.
И активы рядовых Украинцев были пущены, как там у них в цк говорят, на "о".
Не считая 2.8 триллиона долларов , за
сданный третий в миря Ядерный потенциал Украины.
Только за это , "лис" должен был привлечен к суду военного трибунала.
Однако......
Но Украинский Аугусто уже растет где-то в вишневых садках.