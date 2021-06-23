Все предложения украинской делегации в ТКГ "остались без должной реакции российской стороны"

Предложения украинской делегации в ТКГ по разблокированию работы КПВВ со стороны ОРДЛО, возвращению к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласованию плана разминирования и графика проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, а также освобождения всех удерживаемых лиц "остались без должной реакции российской стороны".

Об этом говорится на странице в Фейсбук украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

"Блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

В украинской делегации отметили, что Россия сознательно препятствует работе международной организации. "Очевидным является то, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую, - как поставщик ядерных услуг и технологий в третьи страны", - добавили в делегации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона будет настаивать на передаче четырех тяжелобольных пленных, - представитель делегации в ТКГ Иванова

Глава украинской делегации также отметил, что "именно по причине блокировки Россией доступа международной ядерной организации к ядерным материалам в ОРДЛО, Украина до сих пор не может предоставить МАГАТЭ расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в Украине в 2020 году".

Кравчук добавил, что "в очередной раз во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций представители России вновь заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020г. в рамках работы подгруппы по безопасности".

Также читайте: Без внесения изменений в Минские соглашения движения вперед не будет, - Кравчук