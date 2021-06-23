Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов

Министерство финансов готово к любому развитию событий относительно предоставления Украине очередного транша помощи МВФ.

Об этом глава ведомства Сергей Марченко заявил в интервью Forbes Україна, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить $2,9 млрд. Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, заодно и путем оптимизации расходов", - сказал министр.

В ответ на вопрос относительно заявлений председателя бюджетного комитета Данила Гетманцева, что нужно отказаться от сотрудничества с МВФ и он поднимет этот вопрос в парламенте, Марченко отметил: "У каждого своя зона влияния, мы не конкурируем. Я министр финансов и несу за сотрудничество с МВФ полную ответственность. Нам МВФ нужен".

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