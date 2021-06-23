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Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов

Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов

Министерство финансов готово к любому развитию событий относительно предоставления Украине очередного транша помощи МВФ.

Об этом глава ведомства Сергей Марченко заявил в интервью Forbes Україна, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить $2,9 млрд. Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, заодно и путем оптимизации расходов", - сказал министр.

В ответ на вопрос относительно заявлений председателя бюджетного комитета Данила Гетманцева, что нужно отказаться от сотрудничества с МВФ и он поднимет этот вопрос в парламенте, Марченко отметил: "У каждого своя зона влияния, мы не конкурируем. Я министр финансов и несу за сотрудничество с МВФ полную ответственность. Нам МВФ нужен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина Марченко о требованиях МВФ: Ничего невыполнимого нет, рассчитываю, что договоренности будут достигнуты

Автор: 

МВФ (3334) Минфин (1556) транш (279) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+16
Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 2678
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23.06.2021 19:01
+8
Це коли фірташам та бєням списують мільярдні борги, а іншим збільшують податки.
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23.06.2021 19:18
+5
но Галабаротька ж сказал шоб МВФ шол в жопу!...ета ж ні шота дєта там ета ж в кіно паказивалі! Ізмєна!!
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23.06.2021 19:10
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Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 2678
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23.06.2021 19:01 Ответить
клава, твоє місце на параші, тобто на россії.
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23.06.2021 19:36 Ответить
Цеж снюхавшийся чмошнік
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23.06.2021 19:41 Ответить
Марченко: Нам МВФ потрібен. Без траншу доведеться реагувати, зокрема і шляхом оптимізації витрат - Цензор.НЕТ 9536
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23.06.2021 22:39 Ответить
А "оптимизировать" это как? Неужели бабло без конвертов зеледепутанты будут получать?
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23.06.2021 19:08 Ответить
Це коли фірташам та бєням списують мільярдні борги, а іншим збільшують податки.
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23.06.2021 19:18 Ответить
Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 6661
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23.06.2021 19:23 Ответить
Заморозить пенсии и поднять пенсионный возраст.Можно ещё на армии сэкономить.
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23.06.2021 20:16 Ответить
но Галабаротька ж сказал шоб МВФ шол в жопу!...ета ж ні шота дєта там ета ж в кіно паказивалі! Ізмєна!!
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23.06.2021 19:10 Ответить
никаких траншей, буба сказал - МВФ в сраку-, режьте выплаты слугам и деньги в кошторис направляйте
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23.06.2021 19:14 Ответить
А коломойша,и подопечный коломойши, самоучка Зе, совсем недавно говорил, шо Украина может обойтись без МВФ.
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23.06.2021 19:18 Ответить
Тада с миллиардами деревьев, электронными столбиками и прочими воздушными замками придется повременить.
Ну или продолжать одалживать бабло у кого попало под дурные проценты, как это делает ЗЕ. Отдавать-то не ему.
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23.06.2021 19:20 Ответить
Четыре дня назад, видимо после очередной "дорожки", Зе объявил, что у нас все есть и МВФ нам пох. Вы уже врите в одно строчку.
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23.06.2021 19:24 Ответить
повысьте себе зарплату, суки!
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23.06.2021 19:33 Ответить
Тепеь ЗЕбанарии только от метвого осла уши получат.
Марченко: Нам МВФ нужен. Без транша придется реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов - Цензор.НЕТ 5085
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23.06.2021 19:38 Ответить
Какая ещё оптимизация! Дело может дойти до утилизации.
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23.06.2021 19:42 Ответить
Зебобики, вас будут оптимизировать. А кого и в утиль сдадут. И хоть и не очень правильно, но очень и очень справедливо
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23.06.2021 19:51 Ответить
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок. Ты теперь будешь меньше есть.
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23.06.2021 19:54 Ответить
Марченко отметил: "У каждого своя зона влияния, мы не конкурируем. Я министр финансов и несу за сотрудничество с МВФ полную ответственность. Нам МВФ нужен".
Это точно! У нас каждый "оптимизирует" личные доходы в своей зоне влияния.
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23.06.2021 19:58 Ответить
А , чем отдавать только проценты -
не считая самого кредита
б у д е т е ?
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23.06.2021 20:18 Ответить
Пора бы научится кабмину жить по средствам Сами то ничего не зарабатывают А на расходы аппетит только растёт , и не только у кабмина.
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23.06.2021 20:20 Ответить
"Минфин готов к любому развитию событий", а готов ли к тому, что цены на продукты в последнее время выросли на 10 - 20% пересiчний укр? - вряд ли! "Конец эпохи бедности" так бравурно, со знанием дела, объявленный зе-"величайшим деятелем современности" нужно воспринимать, как преднамеренный обман?, учитывая все величие обозначенной натуры?
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23.06.2021 20:24 Ответить
Если власть не справляется со своими обязанностями : улучшение жизни народа (а не своей), то она не должна получать зряплату и должна уйти!
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23.06.2021 20:57 Ответить
Либо враг ,либо дебил
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23.06.2021 22:28 Ответить
 
 