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Новости Агрессия России против Украины
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Залпы были, но вне зоны досягаемости, - находившийся на борту Defender журналист ВВС Биль

Залпы были, но вне зоны досягаемости, - находившийся на борту Defender журналист ВВС Биль

На борту британского эсминца Defender находится журналист "Би-би-си" Джонатан Биль. Он рассказал, что случилось во время инцидента в Черном море.

Рассказ журналиста опубликовало его издание, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим его дословно.

"Я на борту HMS Defender в Черном море.

Команда уже была на боевых местах, когда корабль приближался к южному мысу оккупированного Россией Крыма. А боевые установки на борту эсминца были заряжены.

Курс был выбран вполне сознательно. HMS Defender должен был пройти в территориальных водах в 12 милях (19 км) от побережья Крыма. Капитан настаивал, что корабль только шел безопасным курсу по международно признанному маршруту.

Читайте: Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ

Два российских пограничных корабля сопровождали британский эсминец и пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских кораблей приблизился к эсминцу на 100 метров.

Предупреждение от российских военных, раздававшиеся по радио, становились все более враждебными.

"Мы откроем огонь, если вы не измените курс", - звучало одно из них.

Мы слышали залпы на расстоянии, но думали, что они были вне зоны досягаемости.

Пока HMS Defender шел своим курсом, его преследовали и российские истребители. Капитан корабля Винсент Оуэн рассказал, что он насчитал около 20 самолетов".

Также читайте: Бабин: Такой инцидент с эсминцем страны НАТО произошел впервые. Это попытка сорвать Sea Breeze

Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Автор: 

Великобритания (4946) корабль (2041) Крым (26376) обстрел (27043) россия (95454)


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Топ комментарии
+45
ТЕРМІНОВО: ПОРОШЕНКО ВІДПРАВИВ БРИТАНСЬКИЙ ЕСМІНЕЦЬ НА ВІРНУ ЗАГИБЕЛЬ
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23.06.2021 19:27
+38
Залпы были, но вне зоны досягаемости, - находившийся на борту Defender журналист ВВС Биль - Цензор.НЕТ 4361
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23.06.2021 19:12
+33
"...Капитан корабля Винсент Оуэн рассказал, что он насчитал около 20 самолетов..."

точно как собаки гавкая бегут за велосипедистом. короче, свинособаки полностью оправдывают свое название
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23.06.2021 19:09
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Впору опускать железный занавес с дикарями.
Абсолютный запрет ватофашистам на въезд в развитые страны.
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23.06.2021 19:40 Ответить
После *открытия предупредительной стрельбы* в одной из секретных кают корабля гальюн был переполнен и сторожевой корабль быстро пошёл на базу для замены главного и вспомогательных памперсов.
В свою очередь экипаж СУ 24 осознав, что остаётся один с эсминцем Defender произвел бомбометание через комбинезон и обшивку самолёта
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23.06.2021 19:43 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

- Изя, что там уже произошло с этим обстрелом?
- Ничего страшного, Сёма. Потопленный Россией британский эсминец "Дефендер" продолжает свой путь в морских водах Украины.
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23.06.2021 19:43 Ответить
Респект британцам, не изменившим курс.
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23.06.2021 19:54 Ответить
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 4220
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23.06.2021 19:55 Ответить

Так 18 июня 1918 года кремлёвскими оккупантами этими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму тогда ЧФ захватила Украина. Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и всего в Севастопольской бухте они затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Западным странам и Украине стоить обратно помочь им проклятым москалям затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-
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23.06.2021 19:57 Ответить
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 5472
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23.06.2021 19:58 Ответить
to jest słynna Кurva..
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23.06.2021 21:12 Ответить
Журналист как бы говорит, ну и что что стреляли, не убили же. Британцы изо всех сил пытаются снизить градус накала страстей.
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23.06.2021 20:01 Ответить
С гитлером кретины также до упора тупую башку в песок прятали... Дегенераты!
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23.06.2021 20:20 Ответить
Как бы есть коцапская блевотина на этом сайте,а как бы и нет🌷😂
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23.06.2021 22:33 Ответить
Щось англоцаки темнять..........
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23.06.2021 20:01 Ответить
Арестович сказал что кацапы вдруг налетели на ничего не подозревавших британцев и начали проводить учения.
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23.06.2021 20:05 Ответить
"Курс был выбран вполне сознательно. HMS Defender должен был пройти в территориальных водах в 12 милях (19 км) от побережья КрымаИсточник: https://censor.net/ru/n3273075"

В 12 милях проходит граница территориальных вод, капитан проложил курс на 59 м ближе к берегу, или на 45 см дальше? Как то двусмысленно это выглядит, вместо того, чтоб пройти в 500 м от берега для сокращения пути какие то непонятные полумеры.
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23.06.2021 20:07 Ответить
Ви бачили як кацапи там засрали море, які 500 м, хто корабель буде відмивати? Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 9356 Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 9356Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 3848
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23.06.2021 20:12 Ответить
кацапы как всегда обосрались)и оболгались)
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23.06.2021 20:19 Ответить
_Фашисты угрожают английскому кораблю в территориальных водах, захваченных у Украины - и поэтому значит они обосрались?! Такое ощущение что ты шызик, потому что твоё умозаключение абсолютно противоположно действительности, увы.
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23.06.2021 20:24 Ответить
Зато Вася из-под Костромы в пьяном угаре испытывает неимоверную гордость. Ведь в его стекломойных фантазиях он причастен к чему-то великому. К священной борьбе с англо-саксами.))
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23.06.2021 20:47 Ответить
упаси Господь от такой родни..
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23.06.2021 21:00 Ответить
А ты идиот и без вопросительного знака.
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23.06.2021 21:14 Ответить
Ну вот неймется ватным дебилам, суют руки в клетку, дразнятся, а клетка то открыта.
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23.06.2021 21:02 Ответить
-Берримор,это что за вой стоит над болотом?
-это в Севастополе увидали Дефендер.
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 8095
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23.06.2021 21:04 Ответить
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 2769
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23.06.2021 21:23 Ответить
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 6169
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23.06.2021 21:25 Ответить
хай є@уча кацапня дякує Богові, що дефендер не відкрив вогонь у відповідь - бо тоді мимохіть "статус-кво" на грудень 2013 року можно було б відновити у криму...
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23.06.2021 21:28 Ответить
Фєдєрасти може кудись і стріляли, але вбік британського есмінця, в жодному разі не стреляли, бо це було би порушення міжнародних правил і отримали б купу міжнародних судових вироків. І тут можна отримати перекриття і Босфору, і Гібралтару...
І друге - а якщо б британці відповіли??? - такий корабель, це не буксир гороховецького заводу...
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23.06.2021 21:47 Ответить
стрельнули бы коцабчеги в сторону эсминца Ее Величества, и получили бы двайную прибыль - и сбитые/потопленные корыта в ответку, и закрытие щетов ихних випов в Лондоне)))
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24.06.2021 00:03 Ответить
"...бо це було би порушення міжнародних правил і отримали б купу міжнародних судових вироків..."
_А-аа, да?
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24.06.2021 01:27 Ответить
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 5595
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23.06.2021 22:36 Ответить
Так були все-таки залпи? Чи не було? І що означає "ми чули залпи, але думали, що вони поза зоною досяжності?" А як було насправді? Хто тут бреше?
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23.06.2021 23:29 Ответить
"сверхдержава" лупила предупредительные перед носом идущего корабля. На всякий случай километров за 300-400 от носа
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24.06.2021 00:06 Ответить
І їх почули за 300 - 400 кілометрів?
Для чого ти пишеш, якщо не маєш адекватної відповіді? Тільки щоб засрати сайт?
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24.06.2021 00:47 Ответить
А ти чого дурниці питаєш? Англійці ж сказали, що щось чули, але не зрозуміли, що це і де. Це означає, що рюзьге стріляли з Хабаровська по Воронежу. Що тобі не зрозуміло?
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24.06.2021 01:22 Ответить
Ще один.
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24.06.2021 21:49 Ответить
І ще: ти взагалі думаєш, що пишеш? Що означає: англійці "щось чули, але не зрозуміли, що і де"? Тобто, вони самі визнали, що, як військовим, їм гріш ціна? Бо, виходить, наступного разу їх просто потоплять і вони так нічого і не зрозуміють: хто, де і як...
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24.06.2021 22:33 Ответить
Залпи були, але поза зоною досяжності, - журналіст ВВС Біль, який перебуває на борту Defender - Цензор.НЕТ 6257
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24.06.2021 01:40 Ответить
Були. Але сміливі британці, щоби не злити куйла, цей хвакт фактично заперечують. А корисні ідіоти глобалістів, яких на форумі 99% і які косять під українських патріотів, радісно вистрибують з трусів, не розуміючи серйозності моменту, тіпа, щас НАТО раху шапками закидає. Не закидає. Як показує досвід, всереться й нічого конкретного робити не буде. Саме в цьому й полягає серйозність моменту, що всереться і нічого робити не буде.
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24.06.2021 06:20 Ответить
Москва применила оружие против корабля НАТО в территориальных водах Украины, но в комментах, одни шуточки. А ведь это акт агрессии, но никто и не вспомнит про 5 статью договора НАТО. Если посмели стрелять в сторону англичан, то Прибалтам приготовиться, с ними русские церемониться не будут и договор НАТО повторит путь Будапештского меморандума
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24.06.2021 03:10 Ответить
Шуточкі відпускають ботяри. А нормальних і притомних дописувачів вони спамлять.
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24.06.2021 06:22 Ответить
Не застосувала проти, а застососувала ПОРУЧ. Сцикливенько так. Британці потролили їх у відповідь заявою про те, що вважали це навчаннями. Звичайна гра нервів часів холодної війни. Але маршрут британського есмінця каже про те, що русня нікого не "прогнала" як вони заявляють.
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24.06.2021 07:13 Ответить
Британці хотіли понтонутись, але обісрались по повній і тепер ліплять відмазки.
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24.06.2021 21:48 Ответить
За те що Великобританія пішла на цей крок і пропливла повз окупованого Криму, їм повага. Але те, що путінські пси знахабніли до того, що застосували бойову зброю для загрози кораблю НАТО, це нонсенс в історії 21 століття
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25.06.2021 22:11 Ответить
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