Залпы были, но вне зоны досягаемости, - находившийся на борту Defender журналист ВВС Биль

На борту британского эсминца Defender находится журналист "Би-би-си" Джонатан Биль. Он рассказал, что случилось во время инцидента в Черном море.

Рассказ журналиста опубликовало его издание, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим его дословно.

"Я на борту HMS Defender в Черном море.

Команда уже была на боевых местах, когда корабль приближался к южному мысу оккупированного Россией Крыма. А боевые установки на борту эсминца были заряжены.

Курс был выбран вполне сознательно. HMS Defender должен был пройти в территориальных водах в 12 милях (19 км) от побережья Крыма. Капитан настаивал, что корабль только шел безопасным курсу по международно признанному маршруту.

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Два российских пограничных корабля сопровождали британский эсминец и пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских кораблей приблизился к эсминцу на 100 метров.

Предупреждение от российских военных, раздававшиеся по радио, становились все более враждебными.

"Мы откроем огонь, если вы не измените курс", - звучало одно из них.

Мы слышали залпы на расстоянии, но думали, что они были вне зоны досягаемости.

Пока HMS Defender шел своим курсом, его преследовали и российские истребители. Капитан корабля Винсент Оуэн рассказал, что он насчитал около 20 самолетов".

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Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.