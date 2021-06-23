Залпы были, но вне зоны досягаемости, - находившийся на борту Defender журналист ВВС Биль
На борту британского эсминца Defender находится журналист "Би-би-си" Джонатан Биль. Он рассказал, что случилось во время инцидента в Черном море.
Рассказ журналиста опубликовало его издание, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим его дословно.
"Я на борту HMS Defender в Черном море.
Команда уже была на боевых местах, когда корабль приближался к южному мысу оккупированного Россией Крыма. А боевые установки на борту эсминца были заряжены.
Курс был выбран вполне сознательно. HMS Defender должен был пройти в территориальных водах в 12 милях (19 км) от побережья Крыма. Капитан настаивал, что корабль только шел безопасным курсу по международно признанному маршруту.
Два российских пограничных корабля сопровождали британский эсминец и пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских кораблей приблизился к эсминцу на 100 метров.
Предупреждение от российских военных, раздававшиеся по радио, становились все более враждебными.
"Мы откроем огонь, если вы не измените курс", - звучало одно из них.
Мы слышали залпы на расстоянии, но думали, что они были вне зоны досягаемости.
Пока HMS Defender шел своим курсом, его преследовали и российские истребители. Капитан корабля Винсент Оуэн рассказал, что он насчитал около 20 самолетов".
Ранее российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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В свою очередь экипаж СУ 24 осознав, что остаётся один с эсминцем Defender произвел бомбометание через комбинезон и обшивку самолёта
- Изя, что там уже произошло с этим обстрелом?
- Ничего страшного, Сёма. Потопленный Россией британский эсминец "Дефендер" продолжает свой путь в морских водах Украины.
Так 18 июня 1918 года кремлёвскими оккупантами этими бандитами большевиками были затоплены 12 мощных военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача - выродка ленина. А в Крыму тогда ЧФ захватила Украина. Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полу-ордынцам приходилось и не один раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением кораблей черноморского флота. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Лапотники бесславно проиграли и всего в Севастопольской бухте они затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных. Может Западным странам и Украине стоить обратно помочь им проклятым москалям затопить свои кацапские корыта, так как они преступно по новой временно оккупировали Украинский Крым-
В 12 милях проходит граница территориальных вод, капитан проложил курс на 59 м ближе к берегу, или на 45 см дальше? Как то двусмысленно это выглядит, вместо того, чтоб пройти в 500 м от берега для сокращения пути какие то непонятные полумеры.
-это в Севастополе увидали Дефендер.
І друге - а якщо б британці відповіли??? - такий корабель, це не буксир гороховецького заводу...
_А-аа, да?
Для чого ти пишеш, якщо не маєш адекватної відповіді? Тільки щоб засрати сайт?