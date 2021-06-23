Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит "Крымская платформа". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Далей Грибаускайте, Президентом Литовской Республики в 2009-2019 годах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой. "Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать ", - подчеркнул Зеленский.
Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.
Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте, при президентстве которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения нашего государства к обретению полноправного членства в этих организациях.
Президент Украины проинформировал собеседницу о сложной ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил экс-президента Литвы с основными задачами инициативы "Крымская платформа".
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70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував.
І зарплату зробив $4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
Глава государства отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте
Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.Источник: https://censor.net/ru/n3273080
Лише в Україні Президент - не українець...(
альчік учіЦа!