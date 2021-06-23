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Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит "Крымская платформа". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Далей Грибаускайте, Президентом Литовской Республики в 2009-2019 годах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит Крымская платформа 01

Глава государства отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой. "Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать ", - подчеркнул Зеленский.

Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте, при президентстве которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения нашего государства к обретению полноправного членства в этих организациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка украинского народа и осуждение агрессора должны оставаться нашей стратегической позицией, - Грибаускайте выступила в Сейме Литвы с последним посланием на посту президента

Президент Украины проинформировал собеседницу о сложной ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил экс-президента Литвы с основными задачами инициативы "Крымская платформа".

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Литва (2456) Грибаускайте Даля (204)


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Топ комментарии
+6
Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит "Крымская платформа" - Цензор.НЕТ 3955
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23.06.2021 19:26
+5
Війну у своїй голові він вже закінчив.
70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував.
І зарплату зробив $4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
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23.06.2021 19:31
+3
Дороги відремонтував,ковід поборов,з олігархами розібрався,тепер дерева саджає...Зеленський обговорив з експрезидентом Литви Грібаускайте ситуацію на Донбасі і саміт "Кримська платформа" - Цензор.НЕТ 1325
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23.06.2021 20:07
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Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит "Крымская платформа" - Цензор.НЕТ 3955
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23.06.2021 19:26 Ответить
Війну у своїй голові він вже закінчив.
70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував.
І зарплату зробив $4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
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23.06.2021 19:31 Ответить


Глава государства отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте

Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.Источник: https://censor.net/ru/n3273080
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23.06.2021 19:39 Ответить
Але ж в Литві Президент Грибайскайте - литовка за походженям, в Німеччині Канцлер - німкеня Меркель, Президент Італії Маттарелла - італієць, Президент Ізраїлю Ривлін - єврей, Президент Польщі Дуда - поляк і таке інше.
Лише в Україні Президент - не українець...(
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23.06.2021 19:46 Ответить
Я тоже для себя отметил подчеркнутое тобой слово! Интересно, зе понял ИСТИННЫЙ смысл, заложенный в этом слове? Скорее, он принял это в свой лично адрес.. А у меня в подобных случаях аутоматично запитання: "зе отводил себе ГОД, говорил британскому журналисту, что НЕ держится за власть и при неудаче (которая спустя год с лишним УЖЕ состоялась) готов ПIТИ.!!! Это он говорил не мнимым "одеським джекнтельменам", а СПРАВЖНIМ, БРИТАНСЬКИМ(!!!) I що, запитаю я себе i ВАС, поважнi громадяни? Робимо висновки i стимулюемо зе, якщо не займатися справою, передбаченою, для нього КОНСТИТУЦI*Ю, так виконати ОБIЦЯНЕ БРИТАНСЬКИМ ДЖЕНТЕЛЬМЕНАМ!!!
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23.06.2021 20:12 Ответить
Вот бы кого Украине в презы, в придачу к Зе отдал бы ермака, татарова, подоляка и прочую ********.
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23.06.2021 19:39 Ответить
Стоїть Даля і подумки: "Боже! Яке ж воно пришелепкувате! Бідна Україна!"
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23.06.2021 19:41 Ответить
Да,она большой друг Украины,как и все литовцы.
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23.06.2021 19:42 Ответить
"Гідні" одне одного співрозмовники. Баригу ще потрібно було гукнути...
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23.06.2021 19:57 Ответить
Дороги відремонтував,ковід поборов,з олігархами розібрався,тепер дерева саджає...Зеленський обговорив з експрезидентом Литви Грібаускайте ситуацію на Донбасі і саміт "Кримська платформа" - Цензор.НЕТ 1325
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23.06.2021 20:07 Ответить
М
альчік учіЦа!Зеленський обговорив з експрезидентом Литви Грібаускайте ситуацію на Донбасі і саміт "Кримська платформа" - Цензор.НЕТ 9588
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23.06.2021 20:09 Ответить
Далю бы вице-президентом назначить нам! Конституцию только надо чуть под должность эту прописать. Давно просится!. И сразу на другой день как назначить---в отставку отправить---ну вы поняли кого! Ох и сыпанётся песок у песькова из всех дыхательно пихателных отвертстий.
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23.06.2021 20:20 Ответить
Як можна дозволяти таку писанину, хто має паспорт України - то українець, а ще пишуть, що нема свободи слова, написали би це в раші або білораші, побачили б або відчули...
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23.06.2021 21:05 Ответить
 
 