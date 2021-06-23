Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит "Крымская платформа". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Далей Грибаускайте, Президентом Литовской Республики в 2009-2019 годах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой. "Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать ", - подчеркнул Зеленский.

Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте, при президентстве которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения нашего государства к обретению полноправного членства в этих организациях.

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Президент Украины проинформировал собеседницу о сложной ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил экс-президента Литвы с основными задачами инициативы "Крымская платформа".