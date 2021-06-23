АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд

Металлургическая компания АрселорМиттал Кривой Рог не видит возможности инвестировать $1 млрд в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье.

Об этом рассказал глава компании Мауро Лонгобардо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА

"Для нас оно (повышение ренты – Ред.) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез возможности инвестировать $1 млрд", – сказал Лонгобардо. Он добавил, что после принятия законопроекта производимая компанией сталь станет менее конкурентоспособной.

Лонгобардо уточнил, что АрселорМиттал Кривой Рог до встречи главы совета директоров Лакшми Миттала и президента Владимира Зеленского не планировал инвестировать $1 млрд в развитие производства.

"Эту инвестицию мы не планировали. Часть этой инвестиции планируем направить на то, чтобы продлить жизнь нашего ГОКа на 25-30 лет. Также мы думаем над тем, как внедрить "зеленые" технологии", – сообщил Лонгобардо.

АрселорМиттал Кривой Рог подписал совместный с правительством меморандум, названный "Стальной миллиард", в ходе визита Лакшми Миттала в Украину в апреле 2021 года.

Инвестиционная программа в размере $1 млрд направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства, говорилось в сообщении АрселорМиттал Кривой Рог

Напоминаем, 13 июля 2019 года президент Владимир Зеленский посетил родной Кривой Рог и раскритиковал АрселорМиттал за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в городе. 20-21 июля СБУ провела обыск на АрселорМиттал Кривой Рог и заблокировала ввод в эксплуатацию одного из производственных комплексов. 3 сентября сотрудники СБУ вернулись на АрселорМиттал, несмотря на договоренности компании с Офисом президента. 8 февраля 2021 года сотрудники СБУ пришли на АрселорМиттал Кривой Рог для проверки горно-обогатительного производства.

26 марта 2021 года Государственная экологическая инспекция подала исковое заявление в суд против металлургической компании АрселорМиттал Кривой Рог с требование прекратить строительство нового хвостохранилища "III карта"

15 апреля АрселорМиттал Кривой Рог и министр экономики подписали меморандум "Стальной миллиард".