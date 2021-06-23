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АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд

АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд

Металлургическая компания АрселорМиттал Кривой Рог не видит возможности инвестировать $1 млрд в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье.

Об этом рассказал глава компании Мауро Лонгобардо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА

"Для нас оно (повышение ренты – Ред.) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез возможности инвестировать $1 млрд", – сказал Лонгобардо. Он добавил, что после принятия законопроекта производимая компанией сталь станет менее конкурентоспособной.

Лонгобардо уточнил, что АрселорМиттал Кривой Рог до встречи главы совета директоров Лакшми Миттала и президента Владимира Зеленского не планировал инвестировать $1 млрд в развитие производства.

"Эту инвестицию мы не планировали. Часть этой инвестиции планируем направить на то, чтобы продлить жизнь нашего ГОКа на 25-30 лет. Также мы думаем над тем, как внедрить "зеленые" технологии", – сообщил Лонгобардо.

АрселорМиттал Кривой Рог подписал совместный с правительством меморандум, названный "Стальной миллиард", в ходе визита Лакшми Миттала в Украину в апреле 2021 года.

Инвестиционная программа в размере $1 млрд направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства, говорилось в сообщении АрселорМиттал Кривой Рог

Напоминаем, 13 июля 2019 года президент Владимир Зеленский посетил родной Кривой Рог и раскритиковал АрселорМиттал за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в городе. 20-21 июля СБУ провела обыск на АрселорМиттал Кривой Рог и заблокировала ввод в эксплуатацию одного из производственных комплексов. 3 сентября сотрудники СБУ вернулись на АрселорМиттал, несмотря на договоренности компании с Офисом президента. 8 февраля 2021 года сотрудники СБУ пришли на АрселорМиттал Кривой Рог для проверки горно-обогатительного производства.

26 марта 2021 года Государственная экологическая инспекция подала исковое заявление в суд против металлургической компании АрселорМиттал Кривой Рог с требование прекратить строительство нового хвостохранилища "III карта"

15 апреля АрселорМиттал Кривой Рог и министр экономики подписали меморандум "Стальной миллиард".

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) инвестиции (1163) Кривой Рог (1402) Миттал Лакшми (6) Арселор (60)


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Топ комментарии
+19
Вот и все "инвестиции" при зеленой пошести

АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 4639
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23.06.2021 19:52
+16
У ЗЕ просто успех за успехом.

Двери к кредитованию под низкие проценты для ЗЕ уже закрылись навсегда.
Теперь еще и инвесторы открыто дулю показывают.

Зебилы, все, чего теперь не хватает ЗЕ, будут брать у вас.
У нас тоже, но у нас шансов пережить этот бардак побольше.
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23.06.2021 19:52
+15
АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 2900
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23.06.2021 19:48
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АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 2900
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23.06.2021 19:48 Ответить
Такі успішний гешефт, йому 43 рочки і не шлімазл

АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 656
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23.06.2021 19:54 Ответить
президетское я никому ничего не должен работает против него самого же.... а вообще это наглядный пример как кукловод-олигарх на ую вертит президента
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23.06.2021 19:51 Ответить
Как аукнется, так и откликнется.
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23.06.2021 19:51 Ответить
У ЗЕ просто успех за успехом.

Двери к кредитованию под низкие проценты для ЗЕ уже закрылись навсегда.
Теперь еще и инвесторы открыто дулю показывают.

Зебилы, все, чего теперь не хватает ЗЕ, будут брать у вас.
У нас тоже, но у нас шансов пережить этот бардак побольше.
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23.06.2021 19:52 Ответить
нащо ЗЄбанату кредити МВФ під ~3%, коли можна брати кредити в самого себе під 12-30%
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23.06.2021 19:56 Ответить
Уже вовсю берут и обещают брать еще больше.
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23.06.2021 20:15 Ответить
Вот и все "инвестиции" при зеленой пошести

АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 4639
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23.06.2021 19:52 Ответить
АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 1555
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23.06.2021 19:53 Ответить
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23.06.2021 19:53 Ответить
Требу було спочатку брати лярд, а потім змінювати закони, навіть надурити інвесторів не можуть.
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23.06.2021 19:56 Ответить
ЗЄбанат ще той руйнівник міфів Так якісно зруйнувати міф,який тисячоліттями вирощували; Єврей може бути розумним,хитрим але жодного не знайдете тупого
І тут на сцену історії вилазить ЗЄлупа.
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23.06.2021 20:05 Ответить
А його хтось давав? Хто? Кому?
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23.06.2021 20:08 Ответить
экономика дает щелбаны 32 рочному недорослю
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23.06.2021 19:59 Ответить
42
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23.06.2021 20:00 Ответить
Та воно за розумом й на 12-ти річного не тягне! Таке собі хрипате, недорозвинуте непорозуміння криворогате. Вєсь в папу.
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23.06.2021 20:13 Ответить
Нужно отказіваться, иначе с нас с вами будут тянуть и тянуть без конца.
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23.06.2021 20:04 Ответить
Індус купив Криворіжсталь і тепер відбиває витрати на дешевій сировині у величезних об'ємах, турбуючись лише за максимальні доходи у свою кишеню, інвестиції, екологія і українці його хвилюють в останню чергу, інвестор мля.
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23.06.2021 20:05 Ответить
зайшов я сьогодні на приватизацію.гов.уа - бо побачив борд з надписом купуй нерухомість або непотрібні надлишки держави, яким воно ради дати не може.... також спливло телевізійне " велика та маненька приватизація від команди зетелепнів... ну шо вам сказати.. навіть з моєю зарплатнею в 15 т гривень я нічого там придбати не зможе років зі 150 навіть якщо нічого не їстиму... ан нєт.... ось пожежна машина в купі металобрухту.. газон 66.. мерседес без нічого... будинок посеред лісу - для якогось гРП побудована....купа якихось проектних інститутів - які в житті нічого не робили з шкіряними креслами та офісною технікою без можливості вигнати нах ледащих тіток з зобовёязанням платити їм зп та погасити борги яких понабралися заради красивих офісів....... а що мені цікаво? мені цікаво облднання.... виробниче, приміщення, матеріали - та все що було з обладнання - то вогно вже або здано у металобрухт або розтягнуто по гаражах та продається зовсім не там а на ОЛХ та аукціонах часних...шо сказать - там продається лише те, чому можновладці вже ну аж ніяк не змогли дати ради...прилаштувати по знайомих або не має зовсім ніякого коштовності. І саме за це Зебаран хоче піднімати економіку?
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23.06.2021 20:55 Ответить
так скоро зайде сбу в гості, проведе профбесіду
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23.06.2021 20:10 Ответить
Долг платежом красен:
АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 3962
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23.06.2021 20:16 Ответить
" За що не візьметься, кругом обісреться "
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23.06.2021 20:18 Ответить
АрселорМіттал Кривий Ріг може відмовитися від обіцяної Зеленському інвестиції в $1 млрд - Цензор.НЕТ 5440
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23.06.2021 20:25 Ответить
ЗЕЛЕНІ ЩУПАЛЬЦЯ ПРОТЯГЛИСЯ ЩЕ ДАЛІ,
в Польщу, бо Арселор Міттал, який має в цій країні величезні металургійні виробництва, заявив і тут про можливе зменшення інвестицій. І теж на мільярд долларів. Шо ж ти, Зєля, тварішь !?
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23.06.2021 20:30 Ответить
Ну что зефилитики?
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23.06.2021 20:35 Ответить
вова срочно звони няням шота они недонянчили капиталистов но сразу хардкор не надо на-
чать можно с анимэ хэнтай в самом безвыходном случае
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24.06.2021 03:35 Ответить
 
 