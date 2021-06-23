СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта", - Кузин
В Украине по состоянию на 23 июня зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом "Дельта". Пациенты находятся в Александровской клинической больнице в Киеве под контролем. Их состояние стабильное.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом "Дельта". Секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года", - сообщил Кузин.
Он напомнил, что для уменьшения риска распространения штамма "Дельта" в Украине, на сегодняшнем заседании правительства уже поддержали внедрение ряда мероприятий.
"До 25 июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", - подытожил главный государственный санитарный врач.
Напомним, 11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как "тревожный". Там заявили, что есть доказательства того, что штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах. В Украине пока нет тест-систем для выявления этого штамма.
По данным Нацакадемии наук Украины, несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "дельта" (так называемый индийский штамм коронавируса) в европейских странах.
Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.
По данным НАН, штамм коронавируса Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.
23 июня стало известно, что штамм коронавируса "Дельта" в настоящее время зафиксирован в Украине у двоих людей.
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Коронавірус фактично ніхто не лікував на Україні. І навряд чи будуть лікувати. В кого є гроші той лікувався і лікуватиметься самостійно. В кого немає ...........
Ти ж https://censor.net/ru/user/401376 цю владу обрала чи не так?
"СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта", - Кузин".
Не поспішайте. Продовжуйте імітувати бурхливу діяльність.
В країні є профільні міністерства? Хтось вирішує питання, окрім кишенькового рнбо зе-рмака?