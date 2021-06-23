РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11595 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 002 26

СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта", - Кузин

СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма

В Украине по состоянию на 23 июня зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом "Дельта". Пациенты находятся в Александровской клинической больнице в Киеве под контролем. Их состояние стабильное.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом "Дельта". Секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года", - сообщил Кузин.

Он напомнил, что для уменьшения риска распространения штамма "Дельта" в Украине, на сегодняшнем заседании правительства уже поддержали внедрение ряда мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС

"До 25 июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", - подытожил главный государственный санитарный врач.

Напомним, 11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как "тревожный". Там заявили, что есть доказательства того, что штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах. В Украине пока нет тест-систем для выявления этого штамма.

По данным Нацакадемии наук Украины, несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "дельта" (так называемый индийский штамм коронавируса) в европейских странах.

Также читайте: Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины

Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.

По данным НАН, штамм коронавируса Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

23 июня стало известно, что штамм коронавируса "Дельта" в настоящее время зафиксирован в Украине у двоих людей.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) СНБО (4431) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Нарітові і пліснявій владі сподобався вірус. Наріт може ***** не робити і все списувати на біду - це їх улюблений совок. Плісняві подобаються штрафи і піжження коштів типу під соусом карантину. Цей дощ надовго *****.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:36
+2
Раду -нах..й, міністрів -нах..й, суди - нах..й! Тепер все буде рєшати СНБО.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:37
+2
В той час, коли вірус вже в країні і все вже повинно працювати,
"СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта", - Кузин".
Не поспішайте. Продовжуйте імітувати бурхливу діяльність.
В країні є профільні міністерства? Хтось вирішує питання, окрім кишенькового рнбо зе-рмака?
показать весь комментарий
23.06.2021 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо ці порожні понти?!
Коронавірус фактично ніхто не лікував на Україні. І навряд чи будуть лікувати. В кого є гроші той лікувався і лікуватиметься самостійно. В кого немає ...........
показать весь комментарий
23.06.2021 20:31 Ответить
Специфического лечения нет в природе, не придумали еще. Вирус придумали, якобы вакцину придумали, пандемию придумали, а лечения нет.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:33 Ответить
Думаю, ЗЄ-владдя плюне й кине все це на самотік, як й завжди.

Ти ж https://censor.net/ru/user/401376 цю владу обрала чи не так?
показать весь комментарий
23.06.2021 20:40 Ответить
О , по комментарию сразу видно, что ты педрофил. Все педрофилоботы врут на сайте, что я избирала Зеленского, независимо от того, что 100 раз писала, что не голосую за любого олигарха, в том числе и Пэдрю, и не голосую даже за их слуг и прислуг, типа Зели. Но им пофиг, им нужно меня облить грязью, потому что я против их любимого олигарха Пэдри. Вот так, пэдрячий бот.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:52 Ответить
Как зачем? А курточку новому Министру здравоохранения, а давить этот проклятый вирус асфальтоукладчиками?
показать весь комментарий
23.06.2021 20:39 Ответить
Курточка честно заработана коррупционными схемами и введением лохдаунов и пропагандой чудо вакцинации - экспериментальной вакциной для экспериментов над людьми. Она не прошла надлежащего испытания в течение хотя бы 15 лет и вирус не выделен в чистом виде до сих пор.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:56 Ответить
Вы из того комментаторов, которым неугодны абсолютно все и даже если бы выбрали Исуса Христа то и у него бы нашли недостатки?
показать весь комментарий
23.06.2021 21:03 Ответить
По каждой эпидемии гриппа надо закрывать границы и жесткий каратин, или только по этой?
показать весь комментарий
23.06.2021 20:34 Ответить
"До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Підаросії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")"
показать весь комментарий
23.06.2021 20:38 Ответить
Тобто замість того щоб платити медикам гарну зарплатнб, їх усіх посадити на ціпок і примусити працювати за миску пойла? 900 медиків померло через Корону...Тисячі залишили роботу...Нема дурних! Суддів та інших ставте--у них по 300 тис. грн. зряплата!
показать весь комментарий
23.06.2021 20:44 Ответить
Китай який зіпсував життя усьому світові далі жирує, а українських медиків розстрілювати? Ви їх вже винищили такими подачками, як зарплата... Ото й маєте що заслужили своїм відношенням до них! Так й будуть лікувати сидячи на ціпку, особливо можновласців...
показать весь комментарий
23.06.2021 21:54 Ответить
А чего не перекрыли авиасообщение с Индией? А теперь поздно Вася пить боржом. Хотя грипп, конечно, дело привычное в последние десятилетия, но все таки это тупость - маски людям нацепили, а авиасообщения со странами, где этот новый штам не перекрывали. Но да все у нас через ж...
показать весь комментарий
23.06.2021 20:32 Ответить
Ви клінічна ідіотка, мабуть ковідне горе ще вас не торкалося!? Треба перехворіти, щоб відчути всі присмаки цього "грипу".
показать весь комментарий
23.06.2021 20:39 Ответить
новий штам к нам прийшов з підаросії.... там вакцинувалися шмурдяком та святою водою, розводили пропаганду чіпування під час щеплення та й казали що кращого розріджувача крові, ніж настойка глоду не знайти.... 2 фунфыріка на день і вакцина готова..... палає вже й на Білорусі... Доречі на московії зараз жорсткий карантин вводять - навіть на дитячих майданчиках гуляти не можна
показать весь комментарий
23.06.2021 21:14 Ответить
Нарітові і пліснявій владі сподобався вірус. Наріт може ***** не робити і все списувати на біду - це їх улюблений совок. Плісняві подобаються штрафи і піжження коштів типу під соусом карантину. Цей дощ надовго *****.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:36 Ответить
Раду -нах..й, міністрів -нах..й, суди - нах..й! Тепер все буде рєшати СНБО.
показать весь комментарий
23.06.2021 20:37 Ответить
Нащо нам ВР, КМ, ОП та інша шелупонь, якщо жити стає усе гірше та гірше? Вони не виконують свою роботу, зряплату отримують незаконно...Залишити СНБО та подивитися на результат півроку...
показать весь комментарий
23.06.2021 20:47 Ответить
В той час, коли вірус вже в країні і все вже повинно працювати,
"СНБО поручил Минздраву подготовить комплекс предложений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта", - Кузин".
Не поспішайте. Продовжуйте імітувати бурхливу діяльність.
В країні є профільні міністерства? Хтось вирішує питання, окрім кишенькового рнбо зе-рмака?
показать весь комментарий
23.06.2021 20:45 Ответить
потрібно було встановити коло осіб, з ким контактували, з ким їхали потягом-машиною... а як ні - то через тиждень-два палатиме вже весь регіон... доречі, ви звернули увагу, як статистика виявлених нових випадків останні дні майже остановилася -- ймовірно що через-день-2 піде вгору... все залежить від того, скільки часу пройшло з моменту коли ззапоребрикові рознесли заразу
показать весь комментарий
23.06.2021 21:28 Ответить
Ляшко в курсе? Судя по виду, Данилов его застал врасплох такими выкидонами
показать весь комментарий
23.06.2021 21:47 Ответить
СНБО у нас теперь объединяет в себе все ветви власти?
показать весь комментарий
23.06.2021 21:55 Ответить
Вже давно. Мало того, навіть сонцем вже керує...
показать весь комментарий
23.06.2021 23:33 Ответить
 
 