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Новости
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Центр противодействия дезинформации еженедельно сообщает о фейках, которые появляются в общественном пространстве, - Ткаченко

Центр противодействия дезинформации еженедельно сообщает о фейках, которые появляются в общественном пространстве, - Ткаченко

Существует 10-12 российских нарративов. Им можно противостоять асимметрично, рассказывая о том, что это ложь, развивая медиаграмотность, не реагируя на нарративные провокации со стороны России.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Прикол, скажу такими словами, российской пропаганды заключается в том, что они действуют по четким нарративам, их 10 или 12, в том числе в отношении Украины. Это вопросы в отношении государственного переворота, который якобы произошел в 2014 году - "Украина недогосударство". Но распространяют эти нарративы даже первые лица государства. Этим нарративам можно противостоять асимметрично, например, мы сегодня издали книгу в Центре противодействия дезинформации, как действовать в условиях войны или военной угрозы. Мы взяли пример со шведского издания. И сейчас же, сегодня, российская пропаганда начала говорить, о том, чего у нас в книге на самом деле нет, что украинцев готовят к войне с Россией", - сказал министр.

По его словам, это "классический пример того, как переворачивается с ног на голову вся ситуация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы имеем дело с огромной российской "машиной фейков", воевать с ней нужно комплексно, - Ткаченко

"И противостоять можно только рассказывая о том, что это ложь, развенчивая фейки, развивая медиаграмотность, четко понимая, что реагировать на нарративные провокации со стороны России не нужно", - отметил Ткаченко.

Министр сообщил, что книга о том, как действовать в условиях военной угрозы, доступна и в электронном варианте.

"Также Центр противодействия дезинформации и стратегических коммуникаций еженедельно сообщает о тех фейках, которые появляются в общественном пространстве. Для того, чтобы мотивировать чтение и создавать инфраструктурные возможности доступа к чтению, мы в министерстве разработали стратегию чтения, это большой перечень мер, которые мы собираемся принять в течение нескольких лет, чтобы увеличить в том числе государственное финансирование в поддержку издательского дела", - сказал он.

Напомним, в мае президент Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации.

Также читайте: Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

Автор: 

Ткаченко Александр (429) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+7
Г+Г и Страну.ЮА прикройте и будет гораздо меньше этого дерьма.
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23.06.2021 20:46
+5
Центр противодействия дезинформации еженедельно сообщает о фейках, которые появляются в общественном пространстве, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3545
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23.06.2021 20:48
+4
МЕні цікаво одне - Подолякове шобло уже у цьому центрі "на зарплаті сидить" чи до цих пір сере з підпілля - на приватних засадах?
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23.06.2021 21:06
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Г+Г и Страну.ЮА прикройте и будет гораздо меньше этого дерьма.
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23.06.2021 20:46 Ответить
Центр противодействия дезинформации еженедельно сообщает о фейках, которые появляются в общественном пространстве, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3545
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23.06.2021 20:48 Ответить
Їм, як і боротьбі з корупцією, важливий процес, тому дезінформація треба і побільше)))
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23.06.2021 21:28 Ответить
Уже побороли, и реформы все провели, позорные выродки победили
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24.06.2021 07:23 Ответить
Скільки не називай чорне білим - воно навіть не посіріє...
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23.06.2021 20:47 Ответить
МЕні цікаво одне - Подолякове шобло уже у цьому центрі "на зарплаті сидить" чи до цих пір сере з підпілля - на приватних засадах?
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23.06.2021 21:06 Ответить
Центр протидії дезінформації щотижня повідомляє про фейки, які з'являються в громадському просторі, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 20
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23.06.2021 21:22 Ответить
В корінь?
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23.06.2021 21:26 Ответить
А з «обстрілом» британського корабля кацапами центр обісрався? До сраки такий центр.
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23.06.2021 21:24 Ответить
Однозначно обосрался, мусора преследуют не винных граждан, суды клепают заказуху - при Януковиче было меньше такой лажи да и Сталин молодец если так, также много строили
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24.06.2021 07:25 Ответить
Це називається - відгавкуватись. Не розумію, чому інформаційну війну Україна веде в обороні. У кацапні проблем в рази більше по кількості і на три порядки по якості. Чому не розпалювати у підконтрольних кацапам затюканих і вибитих народів почуття історичної справедливості? Члму терпить Україна всі ці кацапські закиди, замість того щоб чітко на весь світ щоденно заявляти, що у кацапів ще в 2012 році завершена розбудова фашистського ідержавного устрою за всіма 14 ознаками. Не дуже тоді токсичному ***** хтось би корявку потискав. Чому... Втім відповідь очевидна...
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23.06.2021 22:48 Ответить
Якщо керівник дурко - конторі тризда.
Це не ваша справа, ви повинні грати на випередження та контролювати новини змі, бл... барани.
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24.06.2021 07:44 Ответить
ПРОДУКТИ протидії фейкам мають бути загальнодоступними , наступальними , та розрекламованими у всіх ЗМІ А те , про що розказав міністр - це щось беззубе . маловідоме , зроблене "для галочки".Ось тапкий у нас міністр . ГЕТЬ МІНІСТРА ТКАЧЕНКА !!!
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24.06.2021 11:16 Ответить
 
 