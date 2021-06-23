Центр противодействия дезинформации еженедельно сообщает о фейках, которые появляются в общественном пространстве, - Ткаченко

Существует 10-12 российских нарративов. Им можно противостоять асимметрично, рассказывая о том, что это ложь, развивая медиаграмотность, не реагируя на нарративные провокации со стороны России.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Прикол, скажу такими словами, российской пропаганды заключается в том, что они действуют по четким нарративам, их 10 или 12, в том числе в отношении Украины. Это вопросы в отношении государственного переворота, который якобы произошел в 2014 году - "Украина недогосударство". Но распространяют эти нарративы даже первые лица государства. Этим нарративам можно противостоять асимметрично, например, мы сегодня издали книгу в Центре противодействия дезинформации, как действовать в условиях войны или военной угрозы. Мы взяли пример со шведского издания. И сейчас же, сегодня, российская пропаганда начала говорить, о том, чего у нас в книге на самом деле нет, что украинцев готовят к войне с Россией", - сказал министр.

По его словам, это "классический пример того, как переворачивается с ног на голову вся ситуация".

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"И противостоять можно только рассказывая о том, что это ложь, развенчивая фейки, развивая медиаграмотность, четко понимая, что реагировать на нарративные провокации со стороны России не нужно", - отметил Ткаченко.

Министр сообщил, что книга о том, как действовать в условиях военной угрозы, доступна и в электронном варианте.

"Также Центр противодействия дезинформации и стратегических коммуникаций еженедельно сообщает о тех фейках, которые появляются в общественном пространстве. Для того, чтобы мотивировать чтение и создавать инфраструктурные возможности доступа к чтению, мы в министерстве разработали стратегию чтения, это большой перечень мер, которые мы собираемся принять в течение нескольких лет, чтобы увеличить в том числе государственное финансирование в поддержку издательского дела", - сказал он.

Напомним, в мае президент Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации.

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