22-летний полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине, - ДВБ Нацполиции. ФОТО

В Винницкой области правоохранители задержали на взятке сотрудника сектора реагирования патрульной полиции Могилев-Подольского райотдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Установлено, что полицейские остановили мужчину, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор решил прибегнуть к взяточничеству - за возможность избежать наказания потребовал с водителя 10 000 гривен "откупных".

Сотрудника полиции задержали сразу после проведения им незаконной сделки: полученную взятку он обменял на ранее изъятое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

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Сейчас 22-летний взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Полицейскому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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