РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11651 посетитель онлайн
Новости Взяточники
4 586 35

22-летний полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине, - ДВБ Нацполиции. ФОТО

В Винницкой области правоохранители задержали на взятке сотрудника сектора реагирования патрульной полиции Могилев-Подольского райотдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

22-летний полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине, - ДВБ Нацполиции 01

Установлено, что полицейские остановили мужчину, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор решил прибегнуть к взяточничеству - за возможность избежать наказания потребовал с водителя 10 000 гривен "откупных".

Сотрудника полиции задержали сразу после проведения им незаконной сделки: полученную взятку он обменял на ранее изъятое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

22-летний полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине, - ДВБ Нацполиции 02

Также читайте: Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР. ФОТО

22-летний полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине, - ДВБ Нацполиции 03

Сейчас 22-летний взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Полицейскому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Смотрите: Замначальника полиции Кицмани задержан при получении $1300 взятки, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6155) Винницкая область (1033) Нацполиция (16446)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
это один из тех кому зарплаты мало...
показать весь комментарий
23.06.2021 21:16
+6
Понять и простить. Гера же сегодня сказал что у них зарплаты маленькие... а он же каждый день жизнью рискует.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:13
+5
А Вы разве не знали что с повышением штрафов растут и взятки за эти нарушения. Криминал за пьянку это с одной стороны правильно а с другой подумайте насколько в этом случае вырастут взятки. И у скольких таких вот мало обеспеченных появится искушение сфальсифицировать 130ю на трезвого водителя. Для кардинальных мер нужно проводить реформу а не делать ребрендинг.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понять и простить. Гера же сегодня сказал что у них зарплаты маленькие... а он же каждый день жизнью рискует.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:13 Ответить
ага. рискует, когда дорогу переходит...жлобье
показать весь комментарий
23.06.2021 21:44 Ответить
Что бы вы не сомневались Дед хитровые...е ночные полицаи делают штуку зелёных чистяка на рыло на раз за смену на пьяных за рулём , при этом и начальству заносят сколько надо ,а зарплаты на комуналку кофе и на пиво
показать весь комментарий
23.06.2021 22:43 Ответить
Ті штрафи скільки не підіймай, все одно хабарі тільки більшають.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:15 Ответить
А Вы разве не знали что с повышением штрафов растут и взятки за эти нарушения. Криминал за пьянку это с одной стороны правильно а с другой подумайте насколько в этом случае вырастут взятки. И у скольких таких вот мало обеспеченных появится искушение сфальсифицировать 130ю на трезвого водителя. Для кардинальных мер нужно проводить реформу а не делать ребрендинг.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:39 Ответить
Юное дарование.
На хлеб не хватало?
показать весь комментарий
23.06.2021 21:16 Ответить
это один из тех кому зарплаты мало...
показать весь комментарий
23.06.2021 21:16 Ответить
Молодые, озоруют.. (с)
22-летний полицейский задержан при получении 10 тыс. грн взятки на Виннитчине, - ДВБ Нацполиции - Цензор.НЕТ 2990
показать весь комментарий
23.06.2021 21:20 Ответить
ну надо же с чего-то начинать!?)))
показать весь комментарий
23.06.2021 21:25 Ответить
Яка держава такі й хабарі.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:26 Ответить
это за него Геращенко мазу тянул? Мол, уволится такой замечательный человек из МВД и что мы потом, горемычные, будем делать
показать весь комментарий
23.06.2021 21:30 Ответить
Что сказать? В нормальных странах полицейский боится потерять работу, потому что она дает соцпакет, хорошую зарлпату. А что в Украине? Вот сколько прослужил это патрульный? Явно не больше 2 лет. То есть, сказать, что он "из старых нелюстрированных" не получится. Это - отбор. Пока в полицию не будет стоять очередь желающих служить, пока общество не поймет, что дешевый полицейский не будет качественным, что служба "за идею" - это совок, ничего не изменится.
Позитивным есть лишь тот факт, что сама же полиция в лице внутренней безопасности его приняла, то есть, никто такие факты не покрывает, как при совке, когда по-тихому увольняли, чтоб не порочить образ честного советского милиционера.
показать весь комментарий
23.06.2021 21:36 Ответить
Мне раньше полиция, которая ограбила мою семью также говорила, мы уже взятки не берем
показать весь комментарий
23.06.2021 22:06 Ответить
Заслуженно полиция Украины - выродки и мрази
показать весь комментарий
23.06.2021 22:07 Ответить
Ну так почему вы тогда не пойдете в полицию, чтоб показать, КАК работают правильные люди? Полиция - необходимый атрибут государства и, если там все мрази, а вы это не меняете - значит вы такой же враг Украины, как гиви с моторолой. Даже хуже.
показать весь комментарий
24.06.2021 01:20 Ответить
Меняем и судимся с ними, они уничтожают граждан это доказано, в полиции мрази
показать весь комментарий
24.06.2021 07:02 Ответить
Полиция создана не для того чем они сейчас занимаются и кто с выродками столкнулся - знают, что полиция и тянет нас в худшую сторону и не европейскую это доказано. Полиция - и есть мотороллы отморозки и выродки ссыкоивые и боятся ответственности перед наррдом
показать весь комментарий
24.06.2021 07:04 Ответить
а еще плохо метут - надо идти в дворники
а еще плохо судят - надо идти в судьи

а еще обвешивают - надо идти в продавцы
а еще плохо руководят - надо идти в учильныкы

а еще на каждом шагу хотят набеать - надо идти в юристы (а когда тебя хочет набеать юрист надо идти в анти юриста?)

итд. до бесконечности

не доухя ли хотите от конкретного гражданина
его может разорвать
или может, каждый, максимально корректно будет "работать свою работу"
показать весь комментарий
24.06.2021 12:11 Ответить
То есть, если, к примеру, кто-то нападает на твою страну, и ее плохо защищают - то не надо брать оружие в руки, а надо сидеть на цензоре и рассказывать, какие все военные п...сы?
показать весь комментарий
26.06.2021 00:25 Ответить
1. военные п...сы - написали вы, не надо манипулировать и полицаев подменять военными
(дай Бог им здоровья и даже алканавтам(в меру))

2. хотелось бы верить, шо в полиции все порядочные, но судя по реальным делам - болото, мусорье мусорьем, раз так, мусорья минимум 51% хотя бы в руководящем составе
показать весь комментарий
26.06.2021 10:35 Ответить
А ЧТО я подменяю? Разве преступники не такие же враги Украины? Или вы считаете, что ваша безопасность на улице, безопасность вашего жилища менее важна, чем безопасность территориальных границ?
Вы же, вместо того, чтоб мотивировать идти в полицию лучших членов общества, рассказываете, что в полиции все п...сы, хотя достаточно почитать новости, чтоб понять - в ВСУ их не меньше, и простая логика говорит, что это удел дегенерата оценивать порядочность человека по цвету его формы. А потом рассказываете, как все плохо. И, к сожалению, не вы один. Потому Украина утратила свой шанс на государственность 100 лет назад и, судя по всему, уверенно идет к повторению этого сейчас.
Потому что НИКАК не дойдет: да, надо осуждать негодяя в погонах, но еще больше надо превозносить порядочного человека в этих погонах, какого бы цвета погоны не были.
показать весь комментарий
27.06.2021 07:46 Ответить
где и когда(пример пжл) люди осуждают порядочного полицейского-милиционера, совершившего героический, добрый, человеческий поступок?
показать весь комментарий
01.07.2021 15:41 Ответить
Я-бы не торопился с выводами,не факт,что его накажут.Вполне вероятно,что через пару месяцев будет опять леденцом махать.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:11 Ответить
Не такие уж эти полицейские и дешевые, учитывая суммы на финансирование мвд
показать весь комментарий
23.06.2021 23:05 Ответить
не покривають, бо з хабарниками бореться інша структура, стало складніше. а воділу по 130 всеодно треба притягнути, нєфіг.
показать весь комментарий
23.06.2021 23:45 Ответить
Не другая структура. ДВБ - это структура нацполиции, созданная с целью контроля за полицейскими. А что касается 130-й... не знаю, я бы предусмотрел смягчение ответственности, если сдал взяточника.
показать весь комментарий
24.06.2021 01:19 Ответить
За какую, мля, идею? За какую идею идут служить в мусора в воюющей стране?
показать весь комментарий
23.06.2021 21:49 Ответить
Какая там нахрен идея, бабло косить с лохов...
показать весь комментарий
23.06.2021 22:10 Ответить
Ну, видишь, не осталось значит в воюющей стране мужчин, если такие порядочные люди как ты сидят и строчат на цензоре, а не пойдут в полицию, чтоб изменить ситуацию. В этом и вся суть нашего народа - п...ть, а потом петь песни о тяжелой доле.
показать весь комментарий
24.06.2021 01:23 Ответить
В органы выродков идут и хорошие люди, а потом уходят и не по причине озвученной паном Геращенко. А остаются те кто хочет уничтожать народ
показать весь комментарий
24.06.2021 07:39 Ответить
То есть, надо жить племенем, без государства? Тогда нахрен вообще нужна Украина? По твоей логике ее надо раздерибанить между странами, которые верят своей полиции и все?
показать весь комментарий
26.06.2021 00:27 Ответить
А кто сказал, что органов функция создавать проблемы, книги почитайте, поймёте что есть назначение другое недо-органов, которые в украине
показать весь комментарий
26.06.2021 14:37 Ответить
А геращенко ещё хочет, чтоб добавили бабла ментам, так как 13500 грн. в месяц это им мало. Они и без добавок как видно, не бедно живут.
показать весь комментарий
23.06.2021 22:08 Ответить
Они новые схемы грабежа с местным криминалом давно практикуют, а если узнать кто ихтрадители - тут без комментов можно
показать весь комментарий
23.06.2021 22:10 Ответить
Из молодых, но ранних.
А тотоша только тут жаловался, что https://censor.net/ru/news/3272942/politseyiskie_massovo_uvolnyayutsya_izza_zarplaty_v_135_tys_grn_geraschenko. ))
показать весь комментарий
23.06.2021 22:09 Ответить
 
 