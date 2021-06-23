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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла всеобъемлющую резолюцию, в которой требует от Российской Федерации обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа, выполнять нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в принятой подавляющим большинством делегатов 23 июня резолюции ПАСЕ "Ситуация крымских татар" (нарушения прав крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резолюцию поддержали 73 делегата; 17 были против и двое воздержались.

Автор доклада по этому вопросу - исландский парламентарий, представитель Пиратской партии Исландии и политической группы социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Торхильдур Сунна Аэварсдоттир.

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"Ассамблея строго осуждает продолжающуюся оккупацию части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополя - Российской Федерацией и твердо подтверждает непризнание их аннексии", - отмечается в документе.

ПАСЕ требует от РФ выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, а также другие международно-правовые решения относительно прекращения оккупации и восстановления территориальной целостности Украины.

Ассамблея отмечает, что репрессии российского оккупационного режима против крымских татар включают убийства, исчезновения с применением силы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство. Это все осуществляется российскими силовиками с применением противоправных и несправедливых юридических процедур.

На этом фоне в Крыму преследуется работа журналистов, ограничивается свобода слова и собраний, оказывается давление на правозащитников, которые поддерживают и отстаивают интересы крымскотатарского народа.

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Это все, отмечается в резолюции, создает в Крыму атмосферу страха и вражды.

Ассамблея выразила глубокое разочарование тем фактом, что эти нарушения являются результатом применения в Крыму российского законодательства в отношении борьбы с терроризмом и экстремизмом, что также является нарушением международного права.

Особенно такие нарушения международного права со стороны российского правящего режима расходятся с применением международных механизмов и инструментов по защите прав человека, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить всех лиц, задержанных и заключенных с нарушениями и злоупотреблением российским законодательством на территории полуострова, что противоречит международному праву.

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В резолюции делегаты ПАСЕ также призвали РФ обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым представителей международных и региональных правозащитных организаций с целью мониторинга ситуации по соблюдению прав человека на полуострове как территории Украины, которая является временно оккупированной.

Кроме этого, Ассамблея призвала российские власти прекратить принудительный призыв в вооруженные силы РФ жителей Крыма, включая крымских татар.

Напомним, в Страсбурге 21-24 июня проходит летняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном (смешанном) формате.

Автор: 

Крым (26376) ПАСЕ (1667) резолюция (333) россия (95454)


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Топ комментарии
+9
На Росіі С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители прошедшие вакцинацию

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 9740
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23.06.2021 21:46
+6
Смішні, зі своїми резолюціями, на які раша начхала і ніколи не виконувала. Треба не папери писати, а допомагати Україні зброєю і фінансами. "Озабоченность" уже не конає.
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23.06.2021 21:44
+6
"Під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії до порту Одеси, куди я мав честь бути запрошеним, отримав унікальний подарунок. Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця пам'ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - написав Данілов. https://espreso.tv/nikoli-ne-bulo-rosiyskim-ozerom-moryaki-vms-britanii-peredali-danilovu-print-pershoi-u-sviti-britanskoi-karti-chornogo-morya

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 1768
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23.06.2021 21:48
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Смішні, зі своїми резолюціями, на які раша начхала і ніколи не виконувала. Треба не папери писати, а допомагати Україні зброєю і фінансами. "Озабоченность" уже не конає.
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23.06.2021 21:44 Ответить
На Росіі С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители прошедшие вакцинацию

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 9740
показать весь комментарий
23.06.2021 21:46 Ответить
"Під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії до порту Одеси, куди я мав честь бути запрошеним, отримав унікальний подарунок. Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця пам'ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - написав Данілов. https://espreso.tv/nikoli-ne-bulo-rosiyskim-ozerom-moryaki-vms-britanii-peredali-danilovu-print-pershoi-u-sviti-britanskoi-karti-chornogo-morya

ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию - Цензор.НЕТ 1768
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23.06.2021 21:48 Ответить
хоть щось
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23.06.2021 22:18 Ответить
Ну теперь то кацапы точно обосрутся. Такое мощная, 100500я резолюция...
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23.06.2021 22:33 Ответить
Толстой со своей делегацией от РФ получил звонкую оплеуху в ПАСЕ. А в Москве добавят, за провал работьі.
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23.06.2021 22:37 Ответить
Дякуємо Элендуру- Митрандиру из Арнора!
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24.06.2021 01:03 Ответить
"...представитель Пиратской партии..."
А?!
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24.06.2021 02:49 Ответить
обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа

А как же права украинцев?
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24.06.2021 09:17 Ответить
Нікого не пустять.
Даремно кацапур поновили в ПАСЕ.
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24.06.2021 09:58 Ответить
а Мордор в ответ какабычно - "куда вас послать с вашей резолюцией?"
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24.06.2021 11:43 Ответить
Приняли и на бумаге написали даже?Передайте теперь эти бумаги уйду а он ими подотрется и размажет по морде ПАСЕ!
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24.06.2021 12:19 Ответить
ГАРНА ІДЕЯ, але тільки думаю що кремлядці туди нікого не пустять...
Пропоную за це виключити Кремлянді] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_3ePVgbDxAhUN_rsIHc8tD1sQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FSWIFT&usg=AOvVaw0dJ1x4fmf16ly54AZpON2z SWIFT
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24.06.2021 13:02 Ответить
 
 