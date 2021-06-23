ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла всеобъемлющую резолюцию, в которой требует от Российской Федерации обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа, выполнять нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в принятой подавляющим большинством делегатов 23 июня резолюции ПАСЕ "Ситуация крымских татар" (нарушения прав крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резолюцию поддержали 73 делегата; 17 были против и двое воздержались.

Автор доклада по этому вопросу - исландский парламентарий, представитель Пиратской партии Исландии и политической группы социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Торхильдур Сунна Аэварсдоттир.

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"Ассамблея строго осуждает продолжающуюся оккупацию части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополя - Российской Федерацией и твердо подтверждает непризнание их аннексии", - отмечается в документе.

ПАСЕ требует от РФ выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, а также другие международно-правовые решения относительно прекращения оккупации и восстановления территориальной целостности Украины.

Ассамблея отмечает, что репрессии российского оккупационного режима против крымских татар включают убийства, исчезновения с применением силы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство. Это все осуществляется российскими силовиками с применением противоправных и несправедливых юридических процедур.

На этом фоне в Крыму преследуется работа журналистов, ограничивается свобода слова и собраний, оказывается давление на правозащитников, которые поддерживают и отстаивают интересы крымскотатарского народа.

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Это все, отмечается в резолюции, создает в Крыму атмосферу страха и вражды.

Ассамблея выразила глубокое разочарование тем фактом, что эти нарушения являются результатом применения в Крыму российского законодательства в отношении борьбы с терроризмом и экстремизмом, что также является нарушением международного права.

Особенно такие нарушения международного права со стороны российского правящего режима расходятся с применением международных механизмов и инструментов по защите прав человека, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить всех лиц, задержанных и заключенных с нарушениями и злоупотреблением российским законодательством на территории полуострова, что противоречит международному праву.

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В резолюции делегаты ПАСЕ также призвали РФ обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым представителей международных и региональных правозащитных организаций с целью мониторинга ситуации по соблюдению прав человека на полуострове как территории Украины, которая является временно оккупированной.

Кроме этого, Ассамблея призвала российские власти прекратить принудительный призыв в вооруженные силы РФ жителей Крыма, включая крымских татар.

Напомним, в Страсбурге 21-24 июня проходит летняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном (смешанном) формате.