ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла всеобъемлющую резолюцию, в которой требует от Российской Федерации обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа, выполнять нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины.
Об этом говорится в принятой подавляющим большинством делегатов 23 июня резолюции ПАСЕ "Ситуация крымских татар" (нарушения прав крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Резолюцию поддержали 73 делегата; 17 были против и двое воздержались.
Автор доклада по этому вопросу - исландский парламентарий, представитель Пиратской партии Исландии и политической группы социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Торхильдур Сунна Аэварсдоттир.
"Ассамблея строго осуждает продолжающуюся оккупацию части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополя - Российской Федерацией и твердо подтверждает непризнание их аннексии", - отмечается в документе.
ПАСЕ требует от РФ выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, а также другие международно-правовые решения относительно прекращения оккупации и восстановления территориальной целостности Украины.
Ассамблея отмечает, что репрессии российского оккупационного режима против крымских татар включают убийства, исчезновения с применением силы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство. Это все осуществляется российскими силовиками с применением противоправных и несправедливых юридических процедур.
На этом фоне в Крыму преследуется работа журналистов, ограничивается свобода слова и собраний, оказывается давление на правозащитников, которые поддерживают и отстаивают интересы крымскотатарского народа.
Это все, отмечается в резолюции, создает в Крыму атмосферу страха и вражды.
Ассамблея выразила глубокое разочарование тем фактом, что эти нарушения являются результатом применения в Крыму российского законодательства в отношении борьбы с терроризмом и экстремизмом, что также является нарушением международного права.
Особенно такие нарушения международного права со стороны российского правящего режима расходятся с применением международных механизмов и инструментов по защите прав человека, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить всех лиц, задержанных и заключенных с нарушениями и злоупотреблением российским законодательством на территории полуострова, что противоречит международному праву.
В резолюции делегаты ПАСЕ также призвали РФ обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым представителей международных и региональных правозащитных организаций с целью мониторинга ситуации по соблюдению прав человека на полуострове как территории Украины, которая является временно оккупированной.
Кроме этого, Ассамблея призвала российские власти прекратить принудительный призыв в вооруженные силы РФ жителей Крыма, включая крымских татар.
Напомним, в Страсбурге 21-24 июня проходит летняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном (смешанном) формате.
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А?!
А как же права украинцев?
Даремно кацапур поновили в ПАСЕ.
Пропоную за це виключити Кремлянді] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_3ePVgbDxAhUN_rsIHc8tD1sQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FSWIFT&usg=AOvVaw0dJ1x4fmf16ly54AZpON2z SWIFT