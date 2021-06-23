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Новости
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Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020

Главные новости 23 июня:

Россия утверждает, что стреляла в направлении британского эсминца неподалеку от оккупированного Крыма, в Украине обнаружили первых заразившихся "дельта"-штаммом COVID-19, наша сборная вышла в 1/8 финала Евро-2020.

"Стрельба" России по британскому военному кораблю

Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Кроме этого, самолет Су-24М якобы сбросил в этом районе бомбы. Свои действия россияне объясняют тем, что британский корабль, по их словам, "пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент".

Великобритания факт обстрела опровергает. Она утверждает, что россияне проводили в этом районе военные учения, о чем заранее предупредили британскую сторону. Сообщения Москвы о стрельбе министр обороны Соединенного Королевства назвал дезинформацией.

Находившийся на борту британского эсминца корреспондент "Би-би-си" говорит, что залпы были, но вне зоны досягаемости.

В Украине обнаружили первых заразившихся "дельта"-штаммом коронавируса

Двое заразившихся недавно приехали из России. Сейчас они находятся в Александровской больнице в Киеве под наблюдением врачей. В связи с этим Украина меняет правила въезда в страну: из РФ, Индии, Великобритании, Ирландии и Португалии в нашу страну можно будет попасть, только сдав на границе ПЦР-тест. А в соседней Польше всех, приехавших из-за пределов Шенгенской зоны, посадят в 10-дневный карантин.

По прогнозам, уже к сентябрю 90% всего коронавируса в Европе будет составлять именно этот штамм.

"Слуги народа" хотят запретить судам приостанавливать решения СНБО

Соответствующий проект закона они внесли в ВР. Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что этот законопроект может привести к узурпации власти.

Из-за Тищенко задержали вылет самолета. Он отрицает.

Журналист Виталий Глагола сообщил что "слуга народа" Тищенко записывал на телефон видео возле самолета "Киев-Ужгород", и из-за этого рейс задержали. К тому же, к трапу Тищенко доставил не автобус, как всех остальных пассажиров, а бусик пограничников.

Госпогранслужба опровергает факт задержки (а вот сайт Flight Radar его подтверждает). Сам Тищенко тоже говорит, что самолет из-за него не задерживали.

Сборная Украины - в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020. Это произошло благодаря результатам матчей в группе Е: Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2).

Автор: 

Великобритания (4946) Крым (26376) обстрел (27043) россия (95454) СНБО (4431) футбол (3586) Евро-2020 (105) Слуга народа (2630) Тищенко Николай (336) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На матчі Польща-Швіція співають "Путін-*****" Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575
В Петербурзі!
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23.06.2021 22:10
+8
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2072
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23.06.2021 22:06
+7
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9027
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23.06.2021 22:04
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Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9027
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23.06.2021 22:04 Ответить
По берегам Москва реки
Во-всю пылают пердаки.
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23.06.2021 22:05 Ответить
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2072
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23.06.2021 22:06 Ответить
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1407758571069231109 1 ч

На матчі Польща-Швіція співають "Путін-*****" Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5575
В Петербурзі!
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23.06.2021 22:10 Ответить
Дякую Андрію Шевченку за многоходовочку і головним спонсорам збірної України - корвалолу і валер'янці.
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23.06.2021 22:15 Ответить
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3197
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23.06.2021 22:37 Ответить
Ще одна версія сьогоднішнього морського конфлікту від GONI Мемаси )))))

Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7128
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23.06.2021 22:18 Ответить
Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 443

Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3252
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23.06.2021 22:35 Ответить
Аааа))))) Порвав на тряпки
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23.06.2021 22:52 Ответить
А шо там у москалів? Пердаки погоріли?
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23.06.2021 22:54 Ответить
Viva Spain 5 : 0 for Urkainian
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23.06.2021 23:17 Ответить
Британская Королева:
"1854 год? Можем повторить!"
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24.06.2021 00:00 Ответить
Когда в 1854г. Бриты проходили мимо Севаса(тогда радио небыло),они просто зашли спросить "Зачем московиты топят свои корабли?".
И решили что надо брать Севас,раз он Росимперии не нужен.
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24.06.2021 00:20 Ответить
Вот и сошлись две жёлто- голубые сборные Наши цвета востребованы Сомневающиеся в том что мы , с увиденной раньше игрой, не победим , есть?
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24.06.2021 00:42 Ответить
Не пишіть російські військові, вони ними не являються - вони окупанти і терористи і немає в них міністерства оборони- у них є міністерство нападу і вбивства. Військові є в Україні, Великобританії, США та іних країнах.
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24.06.2021 08:51 Ответить
 
 