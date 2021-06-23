Главные новости 23 июня: "стрельба" РФ возле британского корабля, наша сборная - в 1/8 финала Евро-2020

Россия утверждает, что стреляла в направлении британского эсминца неподалеку от оккупированного Крыма, в Украине обнаружили первых заразившихся "дельта"-штаммом COVID-19, наша сборная вышла в 1/8 финала Евро-2020.

"Стрельба" России по британскому военному кораблю

Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Кроме этого, самолет Су-24М якобы сбросил в этом районе бомбы. Свои действия россияне объясняют тем, что британский корабль, по их словам, "пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент".

Великобритания факт обстрела опровергает. Она утверждает, что россияне проводили в этом районе военные учения, о чем заранее предупредили британскую сторону. Сообщения Москвы о стрельбе министр обороны Соединенного Королевства назвал дезинформацией.

Находившийся на борту британского эсминца корреспондент "Би-би-си" говорит, что залпы были, но вне зоны досягаемости.

В Украине обнаружили первых заразившихся "дельта"-штаммом коронавируса

Двое заразившихся недавно приехали из России. Сейчас они находятся в Александровской больнице в Киеве под наблюдением врачей. В связи с этим Украина меняет правила въезда в страну: из РФ, Индии, Великобритании, Ирландии и Португалии в нашу страну можно будет попасть, только сдав на границе ПЦР-тест. А в соседней Польше всех, приехавших из-за пределов Шенгенской зоны, посадят в 10-дневный карантин.

По прогнозам, уже к сентябрю 90% всего коронавируса в Европе будет составлять именно этот штамм.

"Слуги народа" хотят запретить судам приостанавливать решения СНБО

Соответствующий проект закона они внесли в ВР. Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что этот законопроект может привести к узурпации власти.

Из-за Тищенко задержали вылет самолета. Он отрицает.

Журналист Виталий Глагола сообщил что "слуга народа" Тищенко записывал на телефон видео возле самолета "Киев-Ужгород", и из-за этого рейс задержали. К тому же, к трапу Тищенко доставил не автобус, как всех остальных пассажиров, а бусик пограничников.

Госпогранслужба опровергает факт задержки (а вот сайт Flight Radar его подтверждает). Сам Тищенко тоже говорит, что самолет из-за него не задерживали.

Сборная Украины - в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020. Это произошло благодаря результатам матчей в группе Е: Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2).