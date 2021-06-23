Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender

В случае событий вокруг корабля Королевского флота HMS Defender, Россия прибегла к распространению циничной дезинформации через контролируемые СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Там предполагают, что россияне таким актом хотели сказать, что они "хозяйничают" в Черном море, но "взвешенная и сильная позиция британских моряков не позволила реализоваться их планам".

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Ситуацию прокомментировал министр обороны Украины Андрей Таран:

"Мы действительно обменялись информацией и мнениями по поводу российской версии событий вокруг эсминца Великобритании HMS Defender.

Как по мне, пока лучше сконцентрироваться на поиске вариантов ответа, что это было:

Реакция РФ на только достигнутые договоренности украинской-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня 2021 года в Одессе). Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года. Информационно-психологическая операция скорее с прицелом на осенние выборы в РФ.

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Резюме. Исходя из сегодняшнего развития событий, должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям.

В тесном контакте и взаимодействии с партнерами продолжаем активно готовиться к "Си Бриз-2021".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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