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Новости Агрессия России против Украины
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Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender

Таран назвал пять возможных причин

В случае событий вокруг корабля Королевского флота HMS Defender, Россия прибегла к распространению циничной дезинформации через контролируемые СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Там предполагают, что россияне таким актом хотели сказать, что они "хозяйничают" в Черном море, но "взвешенная и сильная позиция британских моряков не позволила реализоваться их планам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ

Ситуацию прокомментировал министр обороны Украины Андрей Таран:

"Мы действительно обменялись информацией и мнениями по поводу российской версии событий вокруг эсминца Великобритании HMS Defender.

Как по мне, пока лучше сконцентрироваться на поиске вариантов ответа, что это было:

  1. Реакция РФ на только достигнутые договоренности украинской-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня 2021 года в Одессе).
  2. Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня.
  3. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.
  4. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.
  5. Информационно-психологическая операция скорее с прицелом на осенние выборы в РФ.

Также читайте: Залпы были, но вне зоны досягаемости, - находившийся на борту Defender журналист ВВС Биль

Резюме. Исходя из сегодняшнего развития событий, должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям.

В тесном контакте и взаимодействии с партнерами продолжаем активно готовиться к "Си Бриз-2021".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также: Корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море, - министр обороны Великобритании Уоллес

Автор: 

Великобритания (4946) корабль (2041) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+18
Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 9719
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23.06.2021 22:12
+16
А почему смелые российские вояки с криком "Дави его, *****" не таранили британский эсминец, как это они делали против маленьких украинских кораблей?
Страшно было, да?
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23.06.2021 22:29
+10
Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 8049
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23.06.2021 22:09
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Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 8049
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23.06.2021 22:09 Ответить
По-моему, все пункты (может, кроме пятого) - бред сивой кобылы. Скорее всего, кацапы реально считают, что у них там граница.
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23.06.2021 22:09 Ответить
Обычная философия гопнка. Все знают, что он брешет, он знает, что все знают, но все равно с деланным возмущением и "мужественно-стеклянным" взором и каменным лицом удивляется.
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24.06.2021 13:29 Ответить
Какие бы ни были у кацапов причины,а Таран-всё равно фуфел.
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23.06.2021 22:09 Ответить
тверезо мислячим людям і так зрозуміло,що кацапія хоть має ваву в голові,але нінаякі "обстріли не піде,бо це програшна справа,це з нашими прокордонниками можна так поступати,а британцями ризиковано
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23.06.2021 22:09 Ответить
_Глупцы дурные уже про многое говорили что "расия на это - не пойдёт!" Путлер раз за разом по этим красным линиям шагает как по лестнице. Дураки и после нападения на Грузию не верили что фашисты нападут на Украину. Штош... на то они и дураки - ничему не учатся.
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24.06.2021 00:48 Ответить
Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 5980
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24.06.2021 00:51 Ответить
Ситуация похожа на эту....


Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 4059
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23.06.2021 22:12 Ответить
Российские граждане моральные мусоров украины
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23.06.2021 22:12 Ответить
Еще раз. Бо непонятно.
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23.06.2021 23:29 Ответить
Всі під Богом та наглядом правда така яка є
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24.06.2021 14:41 Ответить
У вас тоже жарко, мозги плавятся?
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24.06.2021 13:20 Ответить
Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 9719
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23.06.2021 22:12 Ответить
Так британец приблизился к Крыму на менее 12 миль или нет?
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23.06.2021 22:17 Ответить
Девять минут спокойно плыл пересекая "их воды".
Так и уплыл не меняя курс.
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23.06.2021 22:19 Ответить
9 минут это круто.
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23.06.2021 22:21 Ответить
єто начало, будут кауапов мокать в гавно потіхоньку
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23.06.2021 22:27 Ответить
Реально жду ответку, как кацапы поплавают вдоль Гибралтара, а англичане будут бросать бомбы по курсу.
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23.06.2021 22:29 Ответить
в цивилизованном мире принято помогать кораблю, заблудившемуся в чужих водах!
поскольку это вода вокруг УКРАИНСКОГО КРЫМА - УКРАИНСКАЯ, а не кацапская, кацапы серанули стрелять по бритам! Единственное, что им осталось - это взрывом пердаков озарить небосвод подконтрольных медиапомоек
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23.06.2021 23:02 Ответить
Слышишь ты, подлиза путинская, Крым это Украина!!! и точка. Вопрос закрыт.
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24.06.2021 00:13 Ответить
Знающие и ходившие в тех водах сегодня уже объяснили. Там проходит международный морской путь, но на насколько миль этот путь углубляется в украинские морские воды, а затем снова выходит в международные воды. Вот эти девять минут британцы и шли в украинских водах,не нарушая международных морских законов.
То, что россияне, аннексировав Крым, объявили эти воды своими, это их личные половые сложности. Мир ведь этого не признал, британцы международное морское право не нарушили, попробовали бы россияне с ними что-нибудь сделать, вышло бы себе дороже.
Поэтому они просто наблюдали, как британцы прошли в прибрежных крымских водах и никуда не сворачивали.
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23.06.2021 23:45 Ответить
Так он шел на Грузию, а не в Крым. Как проложен маршрут, без учета фашистских хотелок нацистской России.
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24.06.2021 13:31 Ответить
Краткое описание инцидента:
Укусить? - НЕ ЧЕМ!
По гавкать? - ССЫКОТНО!
Так хоть напишем:
"Мы грозно по рычали вослед!"
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23.06.2021 22:17 Ответить
Скорее так. Топить? Так вроде британцы не стреляли. Постреляем мы, авось уйдут.
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23.06.2021 22:19 Ответить
Обычная лапша на внутреннее потребление. Шоб отвлечь от плавающих по улицам крокодилов.
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23.06.2021 22:19 Ответить
Бідні звірюшки. Вони ж можуть заразитися.

Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 5875
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23.06.2021 22:23 Ответить
крокодилобандеровцы завелись в ялте
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23.06.2021 22:48 Ответить
британці дали зрозуміти путіну,шо ходити вони будуть в морі не згідно його правил ,а міжнародних.стрільба мавп путіна не вважається стрільбою по есмінцю і есмінець не буде змінювати курс заради такої єрунди,якщо не вцілила в борт.якщо вцілять ,то буде атвєтка ой-ой-ой.
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23.06.2021 22:19 Ответить
И вообще их нет в Севастополе. Пусть докажут, что они есть, что они стреляли. Троллинг 80 уровня!
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23.06.2021 22:33 Ответить
Появилось фото бомбометания по британскому эсминцуТаран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 2289
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23.06.2021 22:28 Ответить
А почему смелые российские вояки с криком "Дави его, *****" не таранили британский эсминец, как это они делали против маленьких украинских кораблей?
Страшно было, да?
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23.06.2021 22:29 Ответить
Скорее не успели. Дури им хватит.
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23.06.2021 22:32 Ответить
Суицидники?
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23.06.2021 22:34 Ответить
Да. Только ведь просвещённые британцы им не помогут. От озабоченности ещё никто не умирал.
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23.06.2021 22:38 Ответить
ссср-ы американские эсминцы тоже таранили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5_(1988)
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23.06.2021 23:38 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5_(1988)
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23.06.2021 23:39 Ответить
республиканцы друзья Украины в отличие от бидона
Американські конгресмени від Республіканської партії Майк Роджерс і Майкл Маккол звернулися до Білого дому з вимогою направити Україні військову допомогу у вигляді летального озброєння, повідомляє прес-служба комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США
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23.06.2021 22:32 Ответить
русскія скінулі бімбу, путін пабєділт лавров проіржал
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23.06.2021 22:34 Ответить
Таран, голова нужна что бы думать, а не таранить ртом ересь....пункт 4 - это третья мировая...абордаж корабля ВМС ядерной страны союзника №1 США силами придуркостана, это ты о чём ?
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23.06.2021 22:34 Ответить
Иранцы спокойно брали катер Штатов со всем экипажем. Русня менее дурная?
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23.06.2021 22:40 Ответить
посмотрел видео события на эрэфийской "Кизде". ни стрельбы, ни разрывов бомб, соответственно и изменение курса не показали. походу, опять назвездели для поднятия своего вяличия пацаков.
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23.06.2021 22:39 Ответить
А что за кизда такая?
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23.06.2021 22:42 Ответить
штука такая есть - красная, пятиконечная , одноименно называется и телеканал мо рф.
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23.06.2021 22:45 Ответить
То есть это канал "Звезда" Министерства обороны Российской Федерации? И Вы его смотрели?
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23.06.2021 23:06 Ответить
это видео на https://www.youtube.com/watch?v=4j493Lc44Zo ютубе есть - но видео так себе , самое забавное почитать комментарии диванных кацапских адмиралов
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24.06.2021 00:06 Ответить
Боже упаси смотреть этот канал. достаточно набрать правильное заклинание на ютубе и найти, интересующий сюжет. что собственно уже https://censor.net/ru/user/110107 и отметил.
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24.06.2021 00:22 Ответить
Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 1518
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23.06.2021 22:58 Ответить
Это все?Стоило боевотине коцапской опять приползать на украинский сайт.Ты реальный дебил😂🌷
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23.06.2021 23:07 Ответить
В Чёрном море проведена операция «Контролируемый взрыв пуканов».
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23.06.2021 23:01 Ответить
Всё мимо. Нужна реакция на проходящий мимо корабль, но очко жим жим. Стрельнули так чтобы не дай бог задеть. Всё.
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23.06.2021 23:02 Ответить
циничной рашистской дезинформацией в Украине также занимаются агенты рашиста
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23.06.2021 23:20 Ответить
4. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.

Стоп, стоп, тобто міністр зеленського, каже, що захоплення українських суден було не підставою Порошенко, який за зговором із росіянами послав їх на "вірну смерть", а розбійний абордаж
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24.06.2021 00:01 Ответить
Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 3402
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24.06.2021 00:24 Ответить
А вы в курсе что Российская империя, СССР, Раша-параша со времен Ушакова Ф.Ф., который умер 200 лет назад, не одержали ни одной морской победы. За это же время сами утопили 2 флота, просрали две эскадры, трижды слили Севастополь и позорно сдали Порт-Артур. Про такие "мелочи" как гибель т\х "Советская Армения", броненосца "Императрица Мария" и линкора "Новороссийск" уже и разговора нет.
.
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24.06.2021 01:28 Ответить
Таран назвал пять возможных причин "циничной дезинформации" РФ об эсминце Defender - Цензор.НЕТ 4163
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24.06.2021 01:39 Ответить
Велика Британія, вона була, є і буде Великою.
У В.Б., своя, вікова історія, свій герб,прапор. роССія свою назву, та історію вкрала у справжньої Русі, герб у Візантії, прапор у Голландії.
В.Б. даючи своїм колоніям незалежність, ніколи більше туди не повертається і нічого з них не вимагає, навпаки, допомагає, а колонія Австралія почувається наскільки комфортно під Британською короною, що відмовляється бути незалежною. роССія, давши своїм колоніям незалежність, продовжує вважати їх "своїми", постійно втручаючись в їхні справи, та нахабно відкушуючи частини ,нею ж визнаних незалежними територій, порушуючи договори, нею ж підписані. Не повезло українцям з "братами", у людей вороги кращі.
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24.06.2021 13:22 Ответить
 
 